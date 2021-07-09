Чеферин: «Не думаю, что мы вновь проведём Евро в разных странах»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация вряд ли повторит опыт с проведением Евро в нескольких городах Европы.

Думаю, это слишком сложно. Некоторым фанатам нужно оказаться в Риме, а через несколько дней – в Баку. Это 4,5 часа полета. Проблемы возникают, разумеется, и у команд.

Идея интересная, но ее трудно реализовать. Не думаю, что мы когда-нибудь сделаем это снова.