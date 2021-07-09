Чеферин: «Не думаю, что мы вновь проведём Евро в разных странах»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация вряд ли повторит опыт с проведением Евро в нескольких городах Европы.
Думаю, это слишком сложно. Некоторым фанатам нужно оказаться в Риме, а через несколько дней – в Баку. Это 4,5 часа полета. Проблемы возникают, разумеется, и у команд.
Идея интересная, но ее трудно реализовать. Не думаю, что мы когда-нибудь сделаем это снова.
Недавно стало известно, кто рассудит Италию и Анлию в финале Евро-2020.
А об этом только после проведения чемпионата стало известно что ли?! Такое впечатление, что для консультации по организации арендовали наших скрепных функционеров. ))
А об этом только после проведения чемпионата стало известно что ли?! Такое впечатление, что для консультации по организации арендовали наших скрепных функционеров. ))
Как же так, родоначальники футбола, а последние десятилетия даже за фаворитов не считают.
Как же так, родоначальники футбола, а последние десятилетия даже за фаворитов не считают.
Главное, что у сборной Англии и её фанатов никаких проблем по этому поводу -нет, три матча группового турнира - Лондон, Уэмбли. Три матча плей-офф, два из трёх, Лондон, Уэмбли, Финал-Лондон, Уэмбли.... Один-единственный матч Украина-Англия, Италия, Рим...
Лазером в глаза киперу сборной Дании (пенальти) не видим.
Второй мяч на поле, когда атака на ворота сборной Дании, не заметили.
Пенальти в ворота сборной Дании, которого не было, заметили, увидели все, и главное, что увидели на ВАРе.
Главный судья, 1/2 финала Англия-Дания, Нидерланды.
Главный судья финала Англия-Италия....................................Нидерланды!
Вы верите в случайности??? Лично я, нет!!!
И ЗАЧЕМ ТАКИЕ "ЧЕМПИОНЫ"- Евро-2020...???!!!
Главное, что у сборной Англии и её фанатов никаких проблем по этому поводу -нет, три матча группового турнира - Лондон, Уэмбли. Три матча плей-офф, два из трёх, Лондон, Уэмбли, Финал-Лондон, Уэмбли.... Один-единственный матч Украина-Англия, Италия, Рим...
Лазером в глаза киперу сборной Дании (пенальти) не видим.
Второй мяч на поле, когда атака на ворота сборной Дании, не заметили.
Пенальти в ворота сборной Дании, которого не было, заметили, увидели все, и главное, что увидели на ВАРе.
Главный судья, 1/2 финала Англия-Дания, Нидерланды.
Главный судья финала Англия-Италия....................................Нидерланды!
Вы верите в случайности??? Лично я, нет!!!
И ЗАЧЕМ ТАКИЕ "ЧЕМПИОНЫ"- Евро-2020...???!!!