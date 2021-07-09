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Чеферин: «Не думаю, что мы вновь проведём Евро в разных странах»

09 июля 2021, 18:22

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация вряд ли повторит опыт с проведением Евро в нескольких городах Европы.

Думаю, это слишком сложно. Некоторым фанатам нужно оказаться в Риме, а через несколько дней – в Баку. Это 4,5 часа полета. Проблемы возникают, разумеется, и у команд.

Идея интересная, но ее трудно реализовать. Не думаю, что мы когда-нибудь сделаем это снова.

Недавно стало известно, кто рассудит Италию и Анлию в финале Евро-2020.

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Все комментарии
galem72
galem72
10 июля в 09:31
"...фанатам нужно оказаться в Риме, а через несколько дней – в Баку. Это 4,5 часа полета..."

А об этом только после проведения чемпионата стало известно что ли?! Такое впечатление, что для консультации по организации арендовали наших скрепных функционеров. ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
09 июля в 21:34
Можно дать двум странам, которые рядом, как было с Украиной и Польшей. Но давать Баку и Лондону одновременно ЧЕ, это идиотизм.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
09 июля в 20:44
Никакой атмосферы праздника с таким форматом.
alexamit
alexamit
09 июля в 20:12
Проводить ЧЕ по разным странам-полный идиотизм.Никчёмная затея.Я думаю,что к 24 году пандемия спадёт и можно перейти к обычному формату.Но Россия там вряд ли будет-уж больно паршиво играет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
09 июля в 19:54
Да нет ,это полный идиотизм ,конечно .
7mqyhdph7bnj
7mqyhdph7bnj
09 июля в 19:28
Зачем Баку,Питер итд,делайте в Лондоне,Париже,Барселоне,Мадриде,то есть в городах,которые расположены ближе друг к другу
дурман
дурман
09 июля в 19:28
Идея тупая, несколько команд получают преимущества вместо одной
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 19:22
Один раз получилось и дальше получится
Давайте думать
Давайте думать ответ Q-J-G (раскрыть)
09 июля в 18:52
Они все это клянчили с того года как Россию утвердили хозяйкой чм 2018.
Как же так, родоначальники футбола, а последние десятилетия даже за фаворитов не считают.
Q-J-G
Q-J-G
09 июля в 18:41, ред.
....Думаю, это слишком сложно. Некоторым фанатам нужно оказаться в Риме, а через несколько дней – в Баку. Это 4,5 часа полета. Проблемы возникают, разумеется, и у команд....

Главное, что у сборной Англии и её фанатов никаких проблем по этому поводу -нет, три матча группового турнира - Лондон, Уэмбли. Три матча плей-офф, два из трёх, Лондон, Уэмбли, Финал-Лондон, Уэмбли.... Один-единственный матч Украина-Англия, Италия, Рим...

Лазером в глаза киперу сборной Дании (пенальти) не видим.
Второй мяч на поле, когда атака на ворота сборной Дании, не заметили.

Пенальти в ворота сборной Дании, которого не было, заметили, увидели все, и главное, что увидели на ВАРе.

Главный судья, 1/2 финала Англия-Дания, Нидерланды.
Главный судья финала Англия-Италия....................................Нидерланды!

Вы верите в случайности??? Лично я, нет!!!

И ЗАЧЕМ ТАКИЕ "ЧЕМПИОНЫ"- Евро-2020...???!!!
Ironigor
Ironigor
09 июля в 18:33
А неужели раньше об этом было трудно догадаться?!!
drug01
drug01
09 июля в 18:23
Время покажет что будет
Cat01
Cat01
09 июля в 18:23
Надо всё обсудить
shlomo
shlomo
09 июля в 18:22
И это правильное решение будет
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