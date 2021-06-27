Путин поручил правительству помочь Катару в подготовке и проведении ЧМ-2022

На сайте Кремля опубликовали поручения президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума.
Правительству РФ при участии администрации президента, в частности, поручено оказать содействие заинтересованным органам и организациям в подготовке и проведении чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Премьер-министр России Михаил Мишустин и помощник президента РФ Игорь Левитин будут ответственными лицами по этому поручению. Первый доклад должны предоставить до 1 декабря 2021 года.
Недавно Путин пожелал Катару успешно провести чемпионат мира в 2022 году.
А критика власти по любой причине во всех странах приносит людям желанный хайп. Это win-win situation
А критика власти по любой причине во всех странах приносит людям желанный хайп. Это win-win situation
Переживём этих с позволения создателя!
Переживём этих с позволения создателя!
- То то и оно что у них своих рабов нехватка.😀
- То то и оно что у них своих рабов нехватка.😀
Значит все внутренние проблемы решены, и наше правительство сидит без дела, не зная чем себя занять...
Значит все внутренние проблемы решены, и наше правительство сидит без дела, не зная чем себя занять...
Шейхи сами баблом завалят, кого заходят. Тут, как думаю чисто организационные работы, может подключат людские резервы, вполне возможно кто-то заработает. Свое население небольшое. В достатке, но ленивы. Вернее не ленивы, а им это накер не нужно. Всю черновую работу делают приезжие т.н. гастеры.
Ну и без политики тут никак. Нефть, то се.
Шейхи сами баблом завалят, кого заходят. Тут, как думаю чисто организационные работы, может подключат людские резервы, вполне возможно кто-то заработает. Свое население небольшое. В достатке, но ленивы. Вернее не ленивы, а им это накер не нужно. Всю черновую работу делают приезжие т.н. гастеры.
Ну и без политики тут никак. Нефть, то се.