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Путин поручил правительству помочь Катару в подготовке и проведении ЧМ-2022

27 июня 2021, 14:05

На сайте Кремля опубликовали поручения президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума.

Правительству РФ при участии администрации президента, в частности, поручено оказать содействие заинтересованным органам и организациям в подготовке и проведении чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и помощник президента РФ Игорь Левитин будут ответственными лицами по этому поручению. Первый доклад должны предоставить до 1 декабря 2021 года.

Недавно Путин пожелал Катару успешно провести чемпионат мира в 2022 году.

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Все комментарии
Triem
Triem
28 июня в 12:08
А как на счёт собственной страны где 21 млн. за чертой бедности живут?
Casey Ryback
Casey Ryback
28 июня в 11:11
Старик совсем убезумел...
mat73
mat73
28 июня в 08:41
Ну да, в России все проблемы решены же, конечно, тем более в том числе с футболом!
alexnick
alexnick
28 июня в 01:56
Путин поручил правительству помочь России в проведении лучшего будущего 2022 года. Вот как звучит новость! А не так как причитали.
ABir
ABir ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 июня в 01:37
Спасибо, успокоил
SAFqwer
SAFqwer ответ Agamaga........ (раскрыть)
28 июня в 00:33
Это стихи Некрасова, не более того...Хотелось бы посмотреть на страну без...Но что-то сомнения с каждым годом всё больше и больше...А так все под Богом ходим, бесспорно...
Artemon9
Artemon9 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 июня в 00:24
Бесполезно объяснять. Люди любят хайповать и собирать лайки.
А критика власти по любой причине во всех странах приносит людям желанный хайп. Это win-win situation
Agamaga........
Agamaga........ ответ SAFqwer (раскрыть)
28 июня в 00:24
Что-то мало ты отмерил себе на жизнь))
Переживём этих с позволения создателя!
valt134
valt134
28 июня в 00:19
А мы всё на Черчесова грешим... А тута воно оно как! Помогаем Катару. И как всегда из народных карманов. А нас кто-нибудь спросил хотим мы богатому Катару помогать? У на самих ни дорог, ни школ, ни больниц, ни промышленности... Слишком долго перечислять. «МОЛЬ» никак не уймётся.
L. F. С.
L. F. С. ответ Брулин (раскрыть)
28 июня в 00:03
Ну смотря какие цели страна ставит перед собой. Путин забрал (аннексировал) Крым, пылит в Донбассе и Сирии, стоит против интересов США и Европы, у него имперские замашки, поэтому он не будет строить отношения с миром в ущерб своему эго царя.
pomor45
pomor45
27 июня в 23:23
Любая помощь за ваши деньги. Катар богат - можно и опытом поделиться ... с умом и выгодой. В своё время СССР столько выкачал с Египта за Асуанскую плотину, что с лихвой хватило на братскую Кубу и борьбу с колониализмом в Африке.
Lu4nik
Lu4nik ответ G.O.A.T (раскрыть)
27 июня в 23:21
к Ктулху
G.O.A.T
G.O.A.T
27 июня в 23:01
кто бы помог плешивому уже к аалаху или вельзевевуллу перейти
Знатог
Знатог
27 июня в 23:00
пу наверное перепутал, не в татарии, а катарии будет чемп, а это пока не в России.
Сп62
Сп62
27 июня в 22:40
С 1-го июля дорожает газ для населения. Наверное, в помощь Катару.
протон1
протон1
27 июня в 22:29, ред.
лучше бы народу россии помог чем избивать на митингах
IKER-RAUL
IKER-RAUL
27 июня в 22:25
Пенсионерам лучше бы помогли
mangox33
mangox33 ответ juvenale (раскрыть)
27 июня в 21:40
Ваня Черный поможет ))
mangox33
mangox33
27 июня в 21:37
-Владимир Владимирович , чем мы им может помлчь нищая Россия ?
- То то и оно что у них своих рабов нехватка.😀
karnager
karnager
27 июня в 21:15
Россия решила бабосиков срубить на консалтинге.
steel900
steel900
27 июня в 21:03
О как!
Значит все внутренние проблемы решены, и наше правительство сидит без дела, не зная чем себя занять...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 июня в 21:03, ред.
Соберут всех жриц древней профессии в Москве, в Питере и в Катар🤣.
Шейхи сами баблом завалят, кого заходят. Тут, как думаю чисто организационные работы, может подключат людские резервы, вполне возможно кто-то заработает. Свое население небольшое. В достатке, но ленивы. Вернее не ленивы, а им это накер не нужно. Всю черновую работу делают приезжие т.н. гастеры.
Ну и без политики тут никак. Нефть, то се.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Timur132 (раскрыть)
27 июня в 20:34, ред.
С удовольствием и без "погугливания" поясню тебе смысл слова (термина) "подобный". т.к. по роду своей деятельности владею русским языком в совершенстве. Так вот в смысловом аспекте этот термин может относиться как к характеру деятельности ( с разъездами, в том числе за границу). так иметь профессиональный аспект ( работник сферы перевозок, в том числе морских). В этой связи. коль скоро я завел речь о работе на строительстве АЭС в Бушере (Иран), твой пассаж о "работе в подобной сфере" относится именно к профессиональному характеру деятельности. Поэтому я и заинтересовался спецификой работы "моряка" на стройках за рубежом. Дошло? Впредь желательно используя огромные возможности могучего русского языка выражаться так. чтобы исключить двусмысленность. Удачи Анжи в ПФЛ. Кстати в далекой молодости я пару лет работал на Дагдизеле в Каспийске. Прекрасный город и люди.
Timur132
Timur132 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 июня в 20:08
Погугли значение слова "подобный" в русском языке.
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 июня в 19:59
Уже убрано.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
27 июня в 19:56
Я считаю недопустимым сам текст и тон комментария юзера League1 в 19-39 на этом сайте. Такие тексты впрямую нарушают закон о СМИ. Я думаю, что этот текст оскорбляет многих. И потом на футбольном сайте политические дискуссии за гранью фола недопустимы. Спасибо за внимание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Timur132 (раскрыть)
27 июня в 19:51
Моряки на стройках работают? Не знал
Little Caprice
Little Caprice
27 июня в 19:50
Предлагаю помогать только нашим друзьям, признавшим Крым российским! Это ведущие мировые державы, и вместе с ними мы выведем цивилизацию на новый уровень развития! Записывайте эти страны, чтобы каждый вечер опрокидывать за здоровье их граждан: Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Северная Корея.
goalaktika
goalaktika ответ Timur132 (раскрыть)
27 июня в 19:47
Да всё они могут сделать, если захотят
Timur132
Timur132 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
27 июня в 19:29
Я моряк, и сам работаю в подобной сфере, и о тамошних реалиях знаю не от племянников, а своими глазами.
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