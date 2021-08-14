«Реал» задумался о переходе в АПЛ

1628926323

сегодня, 10:32

Руководство «Реала» изучает возможность выхода из состава Примеры. Причина — «сливочные» недовольны политикой президента организации Хавьера Тебаса.

Примера договорилась с CVC Capital Partners о передаче 10% коммерческих прав за 2,7 млрд евро. «Реал» выступает против, так как это соглашение противоречит планам клуба воплотить в жизнь идею с созданием Суперлиги.