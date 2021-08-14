«Реал» задумался о переходе в АПЛ

Руководство «Реала» изучает возможность выхода из состава Примеры. Причина — «сливочные» недовольны политикой президента организации Хавьера Тебаса.
Примера договорилась с CVC Capital Partners о передаче 10% коммерческих прав за 2,7 млрд евро. «Реал» выступает против, так как это соглашение противоречит планам клуба воплотить в жизнь идею с созданием Суперлиги.
Предпочтительным вариантом для «Реала» является «переезд» в АПЛ, хотя клуб также собрал информацию о возможности присоединения к Серии А или Бундеслиге.
или у всех все одинаково?
или у всех все одинаково?
Если это случится, интерес к Примере "упадёт" в разы, интерес к АПЛ возрастёт ещё больше.
"Реал" выбрал очень удачное время для шантажа, уход Роналду, Месси и так снижает интерес к Примере, уход "Реала" - это "катастрофа" для Примеры... Несмотря на то, что в действиях руководства "Реала" просматривается шантаж, но и то, что это может произойти, а почему бы и нет...
Если это случится, интерес к Примере "упадёт" в разы, интерес к АПЛ возрастёт ещё больше.
"Реал" выбрал очень удачное время для шантажа, уход Роналду, Месси и так снижает интерес к Примере, уход "Реала" - это "катастрофа" для Примеры... Несмотря на то, что в действиях руководства "Реала" просматривается шантаж, но и то, что это может произойти, а почему бы и нет...