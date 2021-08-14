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«Реал» задумался о переходе в АПЛ

сегодня, 10:32

Руководство «Реала» изучает возможность выхода из состава Примеры. Причина — «сливочные» недовольны политикой президента организации Хавьера Тебаса.

Примера договорилась с CVC Capital Partners о передаче 10% коммерческих прав за 2,7 млрд евро. «Реал» выступает против, так как это соглашение противоречит планам клуба воплотить в жизнь идею с созданием Суперлиги.

Предпочтительным вариантом для «Реала» является «переезд» в АПЛ, хотя клуб также собрал информацию о возможности присоединения к Серии А или Бундеслиге.

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Реал
Перевод с mundodeportivo.com
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
сегодня в 14:16, ред.
А будет намного сильнее. Между Суперлигой и ЛЧ, например. ЛЧ станет турниром 2 сорта, ЛЕ - 3 сорта, а ЛК вообще для любителей
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 13:09
Реал в последнее время напоминает мне девушку легкого поведение изучает возможности где больше заплатят
Nazi
Nazi
сегодня в 13:07
Ничего тупее я не слышал.. Тогда давайте Париж тоже в АПЛ и будут там нагибать артетишку :)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:40
журналистам надо за что-то деньги получать
dimagas2
dimagas2 ответ Эдвард батр (раскрыть)
сегодня в 12:36
Можно подумать они дураки)))
Борислaв
Борислaв
сегодня в 12:26
Сплетни все это
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:23
Кто как может так и уничтожают футбол, никаких принципов только бабки.
112910415
112910415
сегодня в 12:22
Да и ладно, пусть
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:21
а сейчас не сильное расслоение между клубами?
или у всех все одинаково?
Эдвард батр
Эдвард батр
сегодня в 11:59
Ха,шахтер можно в рпл тогда,тем более Донбасс почти отжали
juvenale
juvenale
сегодня в 11:51
нужно в серию а вместе с Барселоной и апл будит курить в сторонке и будет готовая суперлига
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 11:42
пусть с третьего чемпионшипа начинает)
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 11:38
Ну давайте будем честными!!!!!!!!!!!!!!!!!Ла Лигу смотрели из за 2-х клубов и 2-х в нем людей=это Месси и Роналду!!!!!!!!!!!!!!!!!Оба ушли,теперь Ла Лига в мире никому не интересна,кроме самих испанцев,короче-РПЛ по испански!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Реал понял,что всё,без Роналду Ла Лига еще как то держалась а уход Месси окончательно добил , популярность Ла Лиги упадет в десятки раз соответственно и прибыль с телетрансляций и Реал окажется в таких минусах,что фактически может обьявить себя банкротом,вот и метаются теперь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Барсы это тоже касается,ведь после ухода Месси сразу же два казалось бы заклятых врага,вдруг начали договариваться между собой!!!!!!!!!!!!Я в совпадения ни верю!!!!!!!!!!!!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:33
Согласен, тем более в РПЛ отменяют лимит! Со следующего сезона Реал вполне может заявиться к нам. Есть игроки-легионеры, а будет команда-легионер, которая потащит нас вверх в рейтинге УЕФА!)
barcamilan
barcamilan
сегодня в 11:24
дисквальнуть сливок
Kamysh84
Kamysh84
сегодня в 11:17
Мундодепор переупоролся, расходимся. От такой ультраутятины уже даже не смешно.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:15
Не мытьём, так катаньем, так или иначе добиваться своего. Видимо идея создание Суперлиги так и кружит в головах её идейных вдохновителей. Теперь в Реале решили на базе одной из ведущих Лиги Европы осуществить данный проект, таким образом проложить к ней дорожку. Но не станет это началом благополучия одних и крахом для остальных клубов, вот к чему могут привести необдуманные поступки недальновидных людей.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:10
Самая скучная лига не достойна Реала
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:10
Хахахахах вот это поворот
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:52
Очередной бзык президента Реала
particular
particular
сегодня в 10:52, ред.
Вероятность потери одного из главных активов ставит в крайне неудобное положение руководство Лиги... И уступить нельзя, и противиться опасно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:50
Идея с суперлигой не даёт покоя. Кажется уже почти все угомонились, но нет. Супер лига убьёт европейский футбол напрочь. Слишком сильное расслоение в финансовом плане даже между клубами одной страны. Состязание денежных мешков?
1bear
1bear
сегодня в 10:50
и смех и грех - чушь полная
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 10:48
Перес редкостный мужчина.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:45
Маловероятно, НО, было бы очень интересно...
Если это случится, интерес к Примере "упадёт" в разы, интерес к АПЛ возрастёт ещё больше.
"Реал" выбрал очень удачное время для шантажа, уход Роналду, Месси и так снижает интерес к Примере, уход "Реала" - это "катастрофа" для Примеры... Несмотря на то, что в действиях руководства "Реала" просматривается шантаж, но и то, что это может произойти, а почему бы и нет...
allemz
allemz
сегодня в 10:45
Чтобы попасть в число избранных придется сначала пройти стажировку в Чемпионшипе, если канеш выживут
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:44
Это дорого для всех. Болельщикам постоянно летать, и самим клубам английским, те то вообще на автобусе за час за два привыкли
Сп62
Сп62 ответ zsb1961 (раскрыть)
сегодня в 10:43
В этом мире, где правит капитал, возможно всё. Главная цель - прибыль.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:42
В апл даже в топ-4 попасть будет непросто)
Elliada
Elliada
сегодня в 10:42
Реалу на месте не сидится. Каждый месяц что-нибудь выкидывает
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