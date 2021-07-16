Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2030 вместе с Италией

Саудовская Аравия претендует на проведение ЧМ-2030.
Рассматривается возможность подачи совместной заявки. Самым вероятным потенциальным партнером Саудовской Аравии является Италия.
Ранее о выдвижении совместной заявки на проведение ЧМ-2030 заявили и другие страны.
Протяженная граница, удобная логистика.. )
Протяженная граница, удобная логистика.. )
Уголовное право основано на законах шариата.
За воровство полагается отсечение кисти.
За убийство, богохульство и «колдовство» (предсказание будущего, гадание, наведение порчи, любовный приворот и подобное) полагается смертная казнь.
Саудовская Аравия — популярный пункт назначения для продажи людей в трудовое и сексуальное рабство.
Ну давайте, ФИФА, отдайте ЧМ по футболу еще одной средневековой стране с самым популярным видом спорта в виде скачек на верблюдах, чтобы местные шейхи смогли перекачать побольше госденег в свои карманы с помощью распила на строительстве стадионов.
Уголовное право основано на законах шариата.
За воровство полагается отсечение кисти.
За убийство, богохульство и «колдовство» (предсказание будущего, гадание, наведение порчи, любовный приворот и подобное) полагается смертная казнь.
Саудовская Аравия — популярный пункт назначения для продажи людей в трудовое и сексуальное рабство.
Ну давайте, ФИФА, отдайте ЧМ по футболу еще одной средневековой стране с самым популярным видом спорта в виде скачек на верблюдах, чтобы местные шейхи смогли перекачать побольше госденег в свои карманы с помощью распила на строительстве стадионов.