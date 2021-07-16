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Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2030 вместе с Италией

16 июля 2021, 15:20

Саудовская Аравия претендует на проведение ЧМ-2030.

Рассматривается возможность подачи совместной заявки. Самым вероятным потенциальным партнером Саудовской Аравии является Италия.

Ранее о выдвижении совместной заявки на проведение ЧМ-2030 заявили и другие страны.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 21:29
Нет ничего более естественного!
Протяженная граница, удобная логистика.. )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 июля в 20:45
А финал пройдёт в АНТАРКТИДЕ ,без болельщиков ? На ледяные трибуны будут допущены только вакцинированные пингвины ?
Triem
Triem
16 июля в 20:03
Ну, удачи! А почему бы и нет?!
протон1
протон1
16 июля в 17:23
А чего бы и нет? Страны-соседи. Буквально через дорогу граница. Вот болельщикам будет удобно, только представьте! Надеюсь, что Норвегия и Индонезия тоже подадут совместку на проведение ЧМ.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
16 июля в 16:41, ред.
О, как мило, открыл Википедию.

Уголовное право основано на законах шариата.

За воровство полагается отсечение кисти.

За убийство, богохульство и «колдовство» (предсказание будущего, гадание, наведение порчи, любовный приворот и подобное) полагается смертная казнь.

Саудовская Аравия — популярный пункт назначения для продажи людей в трудовое и сексуальное рабство.

Ну давайте, ФИФА, отдайте ЧМ по футболу еще одной средневековой стране с самым популярным видом спорта в виде скачек на верблюдах, чтобы местные шейхи смогли перекачать побольше госденег в свои карманы с помощью распила на строительстве стадионов.
Илья85
Илья85 ответ sead27wsm9db (раскрыть)
16 июля в 16:37
Там поддержат все ,если "доходчиво объяснить ")))
msa79
msa79
16 июля в 15:58
Австралия и Канада, вот идеальные страны для проведения совместного чемпионата
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
16 июля в 15:36
может и команды поделят 50 на 50 ?)))
sead27wsm9db
sead27wsm9db
16 июля в 15:22
Вряд ли такой вариант поддержат в ФИФА.
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