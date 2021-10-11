«Ньюкасл» нацелился на подписание Рэмзи

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вчера, 10:45

«Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» , сообщает Calcio Mercato.

«Сороки» начнут модернизацию своей команды в 2022 году после выкупа клуба саудовцами. По информации источника, «Ньюкасл» интересуется Рэмзи, а сам игрок не против вернуться в АПЛ , где выступал за «Арсенал».

В текущем сезоне Аарон сыграл в 8 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.