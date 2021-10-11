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«Ньюкасл» нацелился на подписание Рэмзи

вчера, 10:45

«Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи, сообщает Calcio Mercato.

«Сороки» начнут модернизацию своей команды в 2022 году после выкупа клуба саудовцами. По информации источника, «Ньюкасл» интересуется Рэмзи, а сам игрок не против вернуться в АПЛ, где выступал за «Арсенал».

В текущем сезоне Аарон сыграл в 8 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
вчера в 21:01
Я думал сороки теперь на что то серьезное нацелятся
протон
протон
вчера в 15:39
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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:57
"Спорная" 14-летняя собственность Майка Эшли над Ньюкаслом наконец подошла к концу на прошлой неделе, когда консорциум, поддерживаемый Саудовской Аравией, приобрел клуб в рамках сделки на 305 миллионов фунтов стерлингов.

После этого объявления с клубом связались многие топ-игроки и менеджеры, и теперь Ньюкасл стал самым богатым клубом в мировом футболе, опередив Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити и Челси.

Бывшая звезда Премьер-Лиги Агбонлахор назвал Рэмси и Коутиньо двумя возможными мишенями для Ньюкасла.

Уэльская звезда Рэмси пережил неутешительный период в Ювентусе после его 11-летнего выступления в Арсенале, в котором он выиграл три Кубка Англии и стал одним из лучших игроков Англии.

Тем временем Коутиньо провалился в Барселоне после ошеломляющего переезда на «Камп Ноу» из Ливерпуля на сумму 140 миллионов фунтов стерлингов.

И сейчас Ньюкасл - «Новый замок», открыл свои ворота, и приглашает всех на "бал". Что ж - танцуйте...но надо танцевать без отдыха - много лет. Удачи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:15
Рэмзи уже не тот!
112910415
112910415
вчера в 10:58
хочешь выиграть ЛЧ, Аарон ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:55
Зачем валийский хрусталь
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:54
Начинается.... огласите весь список сразу...
ДСА
ДСА
вчера в 10:48
Ньюкасл еще толком деньги не успел получить, но потратить куда уже ищет.
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