«Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи, сообщает Calcio Mercato.
«Сороки» начнут модернизацию своей команды в 2022 году после выкупа клуба саудовцами. По информации источника, «Ньюкасл» интересуется Рэмзи, а сам игрок не против вернуться в АПЛ, где выступал за «Арсенал».
В текущем сезоне Аарон сыграл в 8 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
После этого объявления с клубом связались многие топ-игроки и менеджеры, и теперь Ньюкасл стал самым богатым клубом в мировом футболе, опередив Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити и Челси.
Бывшая звезда Премьер-Лиги Агбонлахор назвал Рэмси и Коутиньо двумя возможными мишенями для Ньюкасла.
Уэльская звезда Рэмси пережил неутешительный период в Ювентусе после его 11-летнего выступления в Арсенале, в котором он выиграл три Кубка Англии и стал одним из лучших игроков Англии.
Тем временем Коутиньо провалился в Барселоне после ошеломляющего переезда на «Камп Ноу» из Ливерпуля на сумму 140 миллионов фунтов стерлингов.
И сейчас Ньюкасл - «Новый замок», открыл свои ворота, и приглашает всех на "бал". Что ж - танцуйте...но надо танцевать без отдыха - много лет. Удачи.
После этого объявления с клубом связались многие топ-игроки и менеджеры, и теперь Ньюкасл стал самым богатым клубом в мировом футболе, опередив Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити и Челси.
Бывшая звезда Премьер-Лиги Агбонлахор назвал Рэмси и Коутиньо двумя возможными мишенями для Ньюкасла.
Уэльская звезда Рэмси пережил неутешительный период в Ювентусе после его 11-летнего выступления в Арсенале, в котором он выиграл три Кубка Англии и стал одним из лучших игроков Англии.
Тем временем Коутиньо провалился в Барселоне после ошеломляющего переезда на «Камп Ноу» из Ливерпуля на сумму 140 миллионов фунтов стерлингов.
И сейчас Ньюкасл - «Новый замок», открыл свои ворота, и приглашает всех на "бал". Что ж - танцуйте...но надо танцевать без отдыха - много лет. Удачи.