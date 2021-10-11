Нападающий «Торино» Андреа Белотти хочет перейти в «Милан» в следующем году, сообщает Calcio Mercato.
27-летний футболист откажется от возможности продлить свой контракт с туринским клубом после окончания текущего сезона.
По информации источника, Белотти полон решимости добиться перехода в «Милан», который может подписать его на бесплатной основе, когда истечет срок его текущего контракта.
27-летний футболист откажется от возможности продлить свой контракт на стадионе «Олимпико Гранде» после окончания текущего сезона.
Белотти полон решимости перейти в Милан, который может подписать его бесплатно, когда истечет срок его нынешнего контракта.
Белотти собирается распрощаться, несмотря на то, что Торино предлагал ему 3,5 миллиона евро за сезон. У него уже нет такого же количества поклонников, как раньше, но и Милан, и Интер оценивают возможность.
Белотти всегда был фанатом Милана, в то время как Интер настойчиво настаивал на нем прошлым летом. Это две команды, которые могут гарантировать Белотти шанс побороться за трофеи, сыграть в европейских соревнованиях и, конечно же, дать ему зарплату, которую он хочет. В Интере он нужен для вариаций в нападении(и Джеко(особенно он), и Мартинес иногда предсказуемые, а Белотти сможет в таких случаях помогать команде). Но он любит Милан больше, как он сказал раньше, возможно это ключевой момент в этом возможном трансфере.
27-летний футболист откажется от возможности продлить свой контракт на стадионе «Олимпико Гранде» после окончания текущего сезона.
Белотти полон решимости перейти в Милан, который может подписать его бесплатно, когда истечет срок его нынешнего контракта.
Белотти собирается распрощаться, несмотря на то, что Торино предлагал ему 3,5 миллиона евро за сезон. У него уже нет такого же количества поклонников, как раньше, но и Милан, и Интер оценивают возможность.
Белотти всегда был фанатом Милана, в то время как Интер настойчиво настаивал на нем прошлым летом. Это две команды, которые могут гарантировать Белотти шанс побороться за трофеи, сыграть в европейских соревнованиях и, конечно же, дать ему зарплату, которую он хочет. В Интере он нужен для вариаций в нападении(и Джеко(особенно он), и Мартинес иногда предсказуемые, а Белотти сможет в таких случаях помогать команде). Но он любит Милан больше, как он сказал раньше, возможно это ключевой момент в этом возможном трансфере.