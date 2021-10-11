Белотти хочет перейти в «Милан»

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вчера, 10:26

Нападающий «Торино» хочет перейти в «Милан» в следующем году, сообщает Calcio Mercato.

27-летний футболист откажется от возможности продлить свой контракт с туринским клубом после окончания текущего сезона.

По информации источника, Белотти полон решимости добиться перехода в «Милан», который может подписать его на бесплатной основе, когда истечет срок его текущего контракта.