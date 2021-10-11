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Белотти хочет перейти в «Милан»

вчера, 10:26

Нападающий «Торино» Андреа Белотти хочет перейти в «Милан» в следующем году, сообщает Calcio Mercato.

27-летний футболист откажется от возможности продлить свой контракт с туринским клубом после окончания текущего сезона.

По информации источника, Белотти полон решимости добиться перехода в «Милан», который может подписать его на бесплатной основе, когда истечет срок его текущего контракта.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:37
Нападающий Торино Андреа Белотти хочет в следующем году перебраться в Милан.

27-летний футболист откажется от возможности продлить свой контракт на стадионе «Олимпико Гранде» после окончания текущего сезона.

Белотти полон решимости перейти в Милан, который может подписать его бесплатно, когда истечет срок его нынешнего контракта.

Белотти собирается распрощаться, несмотря на то, что Торино предлагал ему 3,5 миллиона евро за сезон. У него уже нет такого же количества поклонников, как раньше, но и Милан, и Интер оценивают возможность.

Белотти всегда был фанатом Милана, в то время как Интер настойчиво настаивал на нем прошлым летом. Это две команды, которые могут гарантировать Белотти шанс побороться за трофеи, сыграть в европейских соревнованиях и, конечно же, дать ему зарплату, которую он хочет. В Интере он нужен для вариаций в нападении(и Джеко(особенно он), и Мартинес иногда предсказуемые, а Белотти сможет в таких случаях помогать команде). Но он любит Милан больше, как он сказал раньше, возможно это ключевой момент в этом возможном трансфере.
Zhgoon
Zhgoon ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 11:33
Он никого и не кидает. Отпахал свой контракт как надо. Небесных зарплат ему не платили, голы забивал, любить до гроба никого не обещал. «Торино» могли продать его в течение шести лет, когда за ним стояла очередь, но тупо жадничали.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:30
Вполне нормальное желание, учитывая, что он давний болельщик «Милана». Да и «Торино» он ничего не должен. Шесть лет он за копейки в одиночку спасал клуб от провала в Серию Б, поэтому к нему вообще никаких претензий.
1bear
1bear
вчера в 11:15
ещё один "редиска" нарисовывается - некрасиво "кидать " клуб и уходить бесплатно....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:11
Вполне себе хорошая мечта!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:56
Милану будет усиление
Cat01
Cat01
вчера в 10:55
Все рвутся в Милан
drug01
drug01
вчера в 10:54
Желание есть иди
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:53
Имеет полное право
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:40
Перейдёт если Милан захочет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:36
Очень хорошая халява Милану может обломиться.
протон
протон
вчера в 10:36
Кайро довыпендривался. Надо было продавать когда давали хорошие деньги, а не устанавливать несуразный ценник. Для Милана это отличный вариант
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