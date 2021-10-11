«Арсенал» может вернуть Окслейда-Чемберлена

1633930708

вчера, 08:38

«Арсенал» рассматривает вариант с возвращением полузащитника , сообщает Goal со ссылкой на The Sun.

28-летний хавбек не получает регулярной игровой практики в «Ливерпуле». По информации источника, «канониры» заинтересованы в первоначальной шестимесячной аренде с возможностью полноценного выкупа в конце сезона.

Окслейд-Чемберлен, которым также интересуется «Саутгемптон», выступал за «Арсенал» с 2011-го по 2017 год.