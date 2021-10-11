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«Арсенал» может вернуть Окслейда-Чемберлена

вчера, 08:38

«Арсенал» рассматривает вариант с возвращением полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.

28-летний хавбек не получает регулярной игровой практики в «Ливерпуле». По информации источника, «канониры» заинтересованы в первоначальной шестимесячной аренде с возможностью полноценного выкупа в конце сезона.

Окслейд-Чемберлен, которым также интересуется «Саутгемптон», выступал за «Арсенал» с 2011-го по 2017 год.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:21, ред.
Сообщается, что Арсенал «замышляет» переезд полузащитника Ливерпуля Алекса Окслейда-Чемберлена через четыре года после того, как он покинул стадион «Эмирейтс».

У 28-летнего футболиста, который на Трансфермаркете оценивается 16,2 миллиона фунтов стерлингов, осталось менее двух лет контракта с «Энфилдом», и он находится в некоторой ловушке под руководством Юргена Клоппа.

На данный момент маловероятно, что Ливерпуль предложит Окслейду-Чемберлену продление контракта, поскольку английский полузащитник боролся с проблемами из-за травм во время своего пребывания в Мерсисайде.

Бывшая звезда канониров впечатляла временами, когда он был в достаточно хорошей форме, чтобы выйти на поле, но Клопп не мог использовать его в течение длительного времени за время его пребывания в клубе.

Арсенал «рассматривает» шоковый ход для своего бывшего полузащитника, а Микель Артета взвешивает перспективу воссоединения со своим старым товарищем по команде. Возможно это и есть выход из ситуации. Удачи.
протон
протон
вчера в 09:53
Самая бестолковая покупка Клоппа
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:00
Да зачем он сейчас нужен?! Игрок без игровой практики, пару месяцев только уйдет на то, чтоб набрать форму, а там и конец сезона уже...для усиления нужен уже готовый игрок,готовый приносить пользу здесь и сейчас,которому на адаптацию уйдет максимум месяц
beefs
beefs
вчера в 08:50
руководство клуба знает что делает...
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