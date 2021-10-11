«Арсенал» может вернуть Окслейда-Чемберлена

«Арсенал» рассматривает вариант с возвращением полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.
28-летний хавбек не получает регулярной игровой практики в «Ливерпуле». По информации источника, «канониры» заинтересованы в первоначальной шестимесячной аренде с возможностью полноценного выкупа в конце сезона.
Окслейд-Чемберлен, которым также интересуется «Саутгемптон», выступал за «Арсенал» с 2011-го по 2017 год.
У 28-летнего футболиста, который на Трансфермаркете оценивается 16,2 миллиона фунтов стерлингов, осталось менее двух лет контракта с «Энфилдом», и он находится в некоторой ловушке под руководством Юргена Клоппа.
На данный момент маловероятно, что Ливерпуль предложит Окслейду-Чемберлену продление контракта, поскольку английский полузащитник боролся с проблемами из-за травм во время своего пребывания в Мерсисайде.
Бывшая звезда канониров впечатляла временами, когда он был в достаточно хорошей форме, чтобы выйти на поле, но Клопп не мог использовать его в течение длительного времени за время его пребывания в клубе.
Арсенал «рассматривает» шоковый ход для своего бывшего полузащитника, а Микель Артета взвешивает перспективу воссоединения со своим старым товарищем по команде. Возможно это и есть выход из ситуации. Удачи.
У 28-летнего футболиста, который на Трансфермаркете оценивается 16,2 миллиона фунтов стерлингов, осталось менее двух лет контракта с «Энфилдом», и он находится в некоторой ловушке под руководством Юргена Клоппа.
На данный момент маловероятно, что Ливерпуль предложит Окслейду-Чемберлену продление контракта, поскольку английский полузащитник боролся с проблемами из-за травм во время своего пребывания в Мерсисайде.
Бывшая звезда канониров впечатляла временами, когда он был в достаточно хорошей форме, чтобы выйти на поле, но Клопп не мог использовать его в течение длительного времени за время его пребывания в клубе.
Арсенал «рассматривает» шоковый ход для своего бывшего полузащитника, а Микель Артета взвешивает перспективу воссоединения со своим старым товарищем по команде. Возможно это и есть выход из ситуации. Удачи.