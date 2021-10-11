Де Кетелар может стать игроком «Ливерпуля»

Источник со ссылкой на Daily Express сообщает, что полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетелар может продолжить карьеру в АПЛ.
Утверждается, что активный интерес к форварду проявляет «Ливерпуль».
В этом сезоне 20-летний де Кетелар, на которого также претендует «Наполи», забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи за «Брюгге» во всех соревнованиях.
Манчестер Сити некоторое время следил за 20-летним полузащитником, но теперь «красные» присоединились к гонке вместе с Манчестер Юнайтед, Арсеналом и Лестер Сити.
Несмотря на свой юный возраст, игрок Брюгге ростом 6 футов 4 дюйма, который играет вместе с бывшим голкипером Ливерпуля Миньоле, уже совершил 84 выхода, забил 11 голов и ассистировал еще 13.
Он забил свой первый международный гол за команду Роберто Мартинеса во вчерашнем поражении от Италии со счетом 2:1, в плей-офф за третье место Лиги наций УЕФА. Честно, я бы хотел его увидеть в Ливерпуле. В последнее время с Ливерпулем связано много имен, но это тот случай, когда я не сомневаюсь. Посмотрите как он ускорился, взял мяч и как ударил по мячу. Полузащитник с атакующими навыками, прямо сейчас нам нужен именно такой игрок. Он молодой, и это хорошо для будущего любого клуба. Я за!
Манчестер Сити некоторое время следил за 20-летним полузащитником, но теперь «красные» присоединились к гонке вместе с Манчестер Юнайтед, Арсеналом и Лестер Сити.
Несмотря на свой юный возраст, игрок Брюгге ростом 6 футов 4 дюйма, который играет вместе с бывшим голкипером Ливерпуля Миньоле, уже совершил 84 выхода, забил 11 голов и ассистировал еще 13.
Он забил свой первый международный гол за команду Роберто Мартинеса во вчерашнем поражении от Италии со счетом 2:1, в плей-офф за третье место Лиги наций УЕФА. Честно, я бы хотел его увидеть в Ливерпуле. В последнее время с Ливерпулем связано много имен, но это тот случай, когда я не сомневаюсь. Посмотрите как он ускорился, взял мяч и как ударил по мячу. Полузащитник с атакующими навыками, прямо сейчас нам нужен именно такой игрок. Он молодой, и это хорошо для будущего любого клуба. Я за!