Де Кетелар может стать игроком «Ливерпуля»

1633935721

вчера, 10:02

Источник со ссылкой на Daily Express сообщает, что полузащитник «Брюгге» может продолжить карьеру в АПЛ .

Утверждается, что активный интерес к форварду проявляет «Ливерпуль».

В этом сезоне 20-летний де Кетелар, на которого также претендует «Наполи», забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи за «Брюгге» во всех соревнованиях.