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Де Кетелар может стать игроком «Ливерпуля»

вчера, 10:02

Источник со ссылкой на Daily Express сообщает, что полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетелар может продолжить карьеру в АПЛ.

Утверждается, что активный интерес к форварду проявляет «Ливерпуль».

В этом сезоне 20-летний де Кетелар, на которого также претендует «Наполи», забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи за «Брюгге» во всех соревнованиях.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:07
Согласно отчету, Ливерпуль присоединился к погоне за бельгийским вундеркиндом.

Манчестер Сити некоторое время следил за 20-летним полузащитником, но теперь «красные» присоединились к гонке вместе с Манчестер Юнайтед, Арсеналом и Лестер Сити.

Несмотря на свой юный возраст, игрок Брюгге ростом 6 футов 4 дюйма, который играет вместе с бывшим голкипером Ливерпуля Миньоле, уже совершил 84 выхода, забил 11 голов и ассистировал еще 13.

Он забил свой первый международный гол за команду Роберто Мартинеса во вчерашнем поражении от Италии со счетом 2:1, в плей-офф за третье место Лиги наций УЕФА. Честно, я бы хотел его увидеть в Ливерпуле. В последнее время с Ливерпулем связано много имен, но это тот случай, когда я не сомневаюсь. Посмотрите как он ускорился, взял мяч и как ударил по мячу. Полузащитник с атакующими навыками, прямо сейчас нам нужен именно такой игрок. Он молодой, и это хорошо для будущего любого клуба. Я за!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:14
Отличный был бы вариант!
протон
протон
вчера в 10:15
Полузащитник сборной Бельгии Шарль Де Кетеларе отметился голом в матче за 3-е место Лиги наций против Италии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:03
Было бы неплохо...
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