«Ньюкасл» хочет в январе подписать Мариано Диаса

Нападающий «Реала» Мариано Диаса попал в шорт-лист «Ньюкасла». Игрок очень нравится новым боссам клуба. Футболист хотел бы получать больше игровой практики, поэтому не отказался бы сменить обстановку.
Мадридцы будут готовы расстаться со своим игроком примерно за 10 млн евро. В новом клубе, по слухам, ему смогут предложить те же самые 4,5 млн евро за сезон, которые он получает в Мадриде.
Ранее сообщалось об интересе «сорок» к другому нападающему.
28-летний Мариано прошел через молодежный состав Реала и впервые сыграл за первую команду в сезоне 2016/17. Затем он уехал в Лион, где провел один очень успешный сезон.
В общей сложности он забил 11 голов в 62 матчах за испанских гигантов.
Звезда преуспел в Лионе, забив за них 21 гол за один сезон, но в прошлом сезоне ему удалось забить всего один гол в 22 матчах. В предыдущем сезоне у него тоже получилось только один, а в сезоне 2018/19 - всего четыре.
По-видимому, он не станет слишком дешевым, поскольку у него осталось два года по контракту. А это не проблема для Ньюкасла прямо сейчас)).
28-летний Мариано прошел через молодежный состав Реала и впервые сыграл за первую команду в сезоне 2016/17. Затем он уехал в Лион, где провел один очень успешный сезон.
В общей сложности он забил 11 голов в 62 матчах за испанских гигантов.
Звезда преуспел в Лионе, забив за них 21 гол за один сезон, но в прошлом сезоне ему удалось забить всего один гол в 22 матчах. В предыдущем сезоне у него тоже получилось только один, а в сезоне 2018/19 - всего четыре.
По-видимому, он не станет слишком дешевым, поскольку у него осталось два года по контракту. А это не проблема для Ньюкасла прямо сейчас)).