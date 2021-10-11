ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ньюкасл» хочет в январе подписать Мариано Диаса

вчера, 15:47

Нападающий «Реала» Мариано Диаса попал в шорт-лист «Ньюкасла». Игрок очень нравится новым боссам клуба. Футболист хотел бы получать больше игровой практики, поэтому не отказался бы сменить обстановку.

Мадридцы будут готовы расстаться со своим игроком примерно за 10 млн евро. В новом клубе, по слухам, ему смогут предложить те же самые 4,5 млн евро за сезон, которые он получает в Мадриде.

Ранее сообщалось об интересе «сорок» к другому нападающему.

Все новости
СлухиУсман Дембеле может перейти в «Ливерпуль»
Сегодня, 15:52 Комментарии12
СлухиЗащитник «Барселоны» может перейти в «Ньюкасл»
Сегодня, 14:48 Комментарии6
Слухи«Реал» и «Ювентус» могут обменяться игроками
Сегодня, 14:38 Комментарии4
Слухи«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Беллингхэма
Сегодня, 14:19 Комментарии2
Слухи«Ювентус» хочет включить МакКенни в трансфер Тчуамени
Сегодня, 13:53 Комментарии6
СлухиИнвестиционные фонды могут поспособствовать трансферу Холанда в «Барселону»
Сегодня, 13:50 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:24, ред.
Сообщается, что Ньюкасл Юнайтед предложили шанс подписать Мариано Диаса из Реала. Уход нападающего из Реала был весьма вероятным этим летом, и Реал очень хотел заработать. Говорят, что Реал пытается собрать средства, чтобы привлечь внимание Килиана Мбаппе. Проблемой была большая зарплата игрока, сейчас не будет.

28-летний Мариано прошел через молодежный состав Реала и впервые сыграл за первую команду в сезоне 2016/17. Затем он уехал в Лион, где провел один очень успешный сезон.

В общей сложности он забил 11 голов в 62 матчах за испанских гигантов.
Звезда преуспел в Лионе, забив за них 21 гол за один сезон, но в прошлом сезоне ему удалось забить всего один гол в 22 матчах. В предыдущем сезоне у него тоже получилось только один, а в сезоне 2018/19 - всего четыре.

По-видимому, он не станет слишком дешевым, поскольку у него осталось два года по контракту. А это не проблема для Ньюкасла прямо сейчас)).
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:18
А представьте, если эти люди купят ещё и Реал Мадрид, после ухода Переса 🤔
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:17
Было бы оооочень хорошо!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:39
Ньюкасл имея хозяев шейхов теперь могут позволить себе многое.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:59
После покупки Ньюкасла саудитами этот футбольный клуб теперь постоянно будет в центре внимания всех международных новостных спортивных агенств.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:49
Это только начало, Утинные истории !!!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100