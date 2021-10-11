«Ньюкасл» хочет в январе подписать Мариано Диаса

1633956426

вчера, 15:47

Нападающий «Реала» попал в шорт-лист «Ньюкасла». Игрок очень нравится новым боссам клуба. Футболист хотел бы получать больше игровой практики, поэтому не отказался бы сменить обстановку.

Мадридцы будут готовы расстаться со своим игроком примерно за 10 млн евро. В новом клубе, по слухам, ему смогут предложить те же самые 4,5 млн евро за сезон, которые он получает в Мадриде.

Ранее сообщалось об интересе «сорок» к другому нападающему.