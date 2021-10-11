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«Реал» хочет вернуть Майораля из «Ромы»

вчера, 15:07

Нападающий «Ромы» Борха Майораль, права на которого принадлежат «Реалу», может вернуться в стан «сливочных». В футболисте заинтересован лично Карло Анчелотти.

В римском клубе игрок получает недостаточно игрового времени. По слухам, Майораль интересен и другим клубам из Серии А и Примеры.

Контракт Майораля с «Реалом» истекает летом 2023 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:53
В прошлом сезоне Борха Майорал стал настоящим открытием для Ромы. Нападающий поменялся с Эдином Джеко и провел 47 матчей (2300 минут), забил 17 мячей и отдал 7 передач. Фактически, "кредитор" возглавил рейтинг системы отслеживания ссуд по итогам сезона. Казалось, Серия А, и в частности Рим, были идеальной средой для развития 24-летнего игрока. Большинство считало, что его прорывный год приведет к еще большей роли в сезоне 2021-2022.

Большая роль так и не материализовалась. Судьба Борха Майораля резко изменилась, когда Жозе Моуринью был назначен новым менеджером Ромы. Португальский менеджер продал Джеко и купил Тэмми Абрахама. Майорал практически не фигурирует - он заменял в четырех матчах, игровое время длившихся всего 41 минут. Похоже, что и игрок, и клуб, и родительский клуб (Реал Мадрид) готовы прекратить аренду и найти для игрока новое место назначения.

Фиорентина была бы заинтересована в предоставлении Майораля в кредит с правом выкупа. Испанец станет де-факто заменой Влаховича, а серб будет связан с множеством ведущих европейских клубов и, как ожидается, уйдет в одно из следующих двух трансферных окон. Реал Бетис Мануэля Пеллегрини - еще один заинтересованный клуб, поскольку Майорал соответствует профилю того типа игрока, которого Пеллегрини любит видеть в своей команде. Поскольку Виллиан Хосе и Борха Иглесиас уже заключили контракт в клубе, переход в Фиорентину может иметь больше смысла.

В летнем окне был также интерес с Премьер-Лиги к Майоралу, с Кристал Пэлас и Саутгемптона, которые, по слухам, были поклонниками нападающего. В апреле Майоралу исполнится 25 лет, и, возможно, Мадриду пора найти новый постоянный дом для давнего кредитора.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:20
Ну если не получает достаточно игрового времени у Моуриньо, то пусть вернут и продадут зимой.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:11
Ну раз в Роме ему тяжело, то в Реале будет еще сложнее.
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