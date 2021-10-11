«Реал» хочет вернуть Майораля из «Ромы»

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вчера, 15:07

Нападающий «Ромы» , права на которого принадлежат «Реалу», может вернуться в стан «сливочных». В футболисте заинтересован лично .

В римском клубе игрок получает недостаточно игрового времени. По слухам, Майораль интересен и другим клубам из Серии А и Примеры.

Контракт Майораля с «Реалом» истекает летом 2023 года.