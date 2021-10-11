«Реал» хочет вернуть Майораля из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Борха Майораль, права на которого принадлежат «Реалу», может вернуться в стан «сливочных». В футболисте заинтересован лично Карло Анчелотти.
В римском клубе игрок получает недостаточно игрового времени. По слухам, Майораль интересен и другим клубам из Серии А и Примеры.
Контракт Майораля с «Реалом» истекает летом 2023 года.
Большая роль так и не материализовалась. Судьба Борха Майораля резко изменилась, когда Жозе Моуринью был назначен новым менеджером Ромы. Португальский менеджер продал Джеко и купил Тэмми Абрахама. Майорал практически не фигурирует - он заменял в четырех матчах, игровое время длившихся всего 41 минут. Похоже, что и игрок, и клуб, и родительский клуб (Реал Мадрид) готовы прекратить аренду и найти для игрока новое место назначения.
Фиорентина была бы заинтересована в предоставлении Майораля в кредит с правом выкупа. Испанец станет де-факто заменой Влаховича, а серб будет связан с множеством ведущих европейских клубов и, как ожидается, уйдет в одно из следующих двух трансферных окон. Реал Бетис Мануэля Пеллегрини - еще один заинтересованный клуб, поскольку Майорал соответствует профилю того типа игрока, которого Пеллегрини любит видеть в своей команде. Поскольку Виллиан Хосе и Борха Иглесиас уже заключили контракт в клубе, переход в Фиорентину может иметь больше смысла.
В летнем окне был также интерес с Премьер-Лиги к Майоралу, с Кристал Пэлас и Саутгемптона, которые, по слухам, были поклонниками нападающего. В апреле Майоралу исполнится 25 лет, и, возможно, Мадриду пора найти новый постоянный дом для давнего кредитора.
Большая роль так и не материализовалась. Судьба Борха Майораля резко изменилась, когда Жозе Моуринью был назначен новым менеджером Ромы. Португальский менеджер продал Джеко и купил Тэмми Абрахама. Майорал практически не фигурирует - он заменял в четырех матчах, игровое время длившихся всего 41 минут. Похоже, что и игрок, и клуб, и родительский клуб (Реал Мадрид) готовы прекратить аренду и найти для игрока новое место назначения.
Фиорентина была бы заинтересована в предоставлении Майораля в кредит с правом выкупа. Испанец станет де-факто заменой Влаховича, а серб будет связан с множеством ведущих европейских клубов и, как ожидается, уйдет в одно из следующих двух трансферных окон. Реал Бетис Мануэля Пеллегрини - еще один заинтересованный клуб, поскольку Майорал соответствует профилю того типа игрока, которого Пеллегрини любит видеть в своей команде. Поскольку Виллиан Хосе и Борха Иглесиас уже заключили контракт в клубе, переход в Фиорентину может иметь больше смысла.
В летнем окне был также интерес с Премьер-Лиги к Майоралу, с Кристал Пэлас и Саутгемптона, которые, по слухам, были поклонниками нападающего. В апреле Майоралу исполнится 25 лет, и, возможно, Мадриду пора найти новый постоянный дом для давнего кредитора.