«Ливерпуль» усилит работу над трансфером Адамы Траоре

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вчера, 15:10

«Ливерпуль» готов усилить интерес к вингеру «Вулверхэмптона» , сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер «красных» Юрген Клопп уже давно следит за 25-летним игроком. Утверждается, что «Ливерпуль» уже установил контакт с «волками» касательно возможности трансфера Траоре.

Отмечается, что Траоре, которым ранее интересовался «Тоттенхэм», был бы рад присоединиться к «Ливерпулю», так как считает, что их стиль игры идеально подходит ему.