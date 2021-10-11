«Ливерпуль» усилит работу над трансфером Адамы Траоре

«Ливерпуль» готов усилить интерес к вингеру «Вулверхэмптона» Адаме Траоре, сообщает El Nacional.
По информации источника, главный тренер «красных» Юрген Клопп уже давно следит за 25-летним игроком. Утверждается, что «Ливерпуль» уже установил контакт с «волками» касательно возможности трансфера Траоре.
Отмечается, что Траоре, которым ранее интересовался «Тоттенхэм», был бы рад присоединиться к «Ливерпулю», так как считает, что их стиль игры идеально подходит ему.
25-летний футболист прошел через взлеты и падения в своей карьере в Англии, но все еще имеет потенциал. На одном из своих высот в сезоне 2019/20 он забил три гола Манчестер Сити, чтобы свергнуть их как чемпионов Премьер-Лиги.
Хотя в прошлом сезоне он сыграл 37 из 38 игр лиги, забил всего пять голов на высшем дивизионе. Эта кампания началась аналогичным образом. Действительно, Траоре еще не забил и не ассистировал после семи матчей Премьер-Лиги.
Игрок сборной Испании также сталкивается с неопределенностью по поводу своего контракта. В прошлом сезоне в сообщениях утверждалось, что Волков раздражало то, что Траоре хочел новую сделку.
Я за, нам нужен такой игрок прямо сейчас, а ему нужен новый вызов!
25-летний футболист прошел через взлеты и падения в своей карьере в Англии, но все еще имеет потенциал. На одном из своих высот в сезоне 2019/20 он забил три гола Манчестер Сити, чтобы свергнуть их как чемпионов Премьер-Лиги.
Хотя в прошлом сезоне он сыграл 37 из 38 игр лиги, забил всего пять голов на высшем дивизионе. Эта кампания началась аналогичным образом. Действительно, Траоре еще не забил и не ассистировал после семи матчей Премьер-Лиги.
Игрок сборной Испании также сталкивается с неопределенностью по поводу своего контракта. В прошлом сезоне в сообщениях утверждалось, что Волков раздражало то, что Траоре хочел новую сделку.
Я за, нам нужен такой игрок прямо сейчас, а ему нужен новый вызов!