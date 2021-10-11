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Паратичи: «„Ювентус“ был близок к подписанию Беллингхэма»

вчера, 11:13

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, ранее занимавший руководящую должность в «Ювентусе», рассказал, что туринский клуб был близок к подписанию хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхэма, на тот момент выступавшего за «Бирмингем».

Джуд Беллингхэм был в одном шаге от того, чтобы присоединиться к «Ювентусу». Он был в Турине несколько дней, сделка была близка... Затем Джуд решил выбрать Бундеслигу в качестве следующего шага, поэтому он присоединился к дортмундской «Боруссии».

Недавно сообщалось, что Беллингхэмом интересуется топ-клуб из АПЛ.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
вчера в 21:36
Чего у него язык развязался?
h8you
h8you
вчера в 13:43
хорошо,что этого бегунка не притянул...уже кулушевски хватит
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:01
Таких историй уйма.
beefs
beefs
вчера в 11:16
близок это не совершившийся факт...
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