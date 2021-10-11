«Челси» рассматривает вариант с возвращением Азара

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вчера, 12:56

Вингер «Реала» может вернуться в «Челси».

El Nacional сообщает, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович был бы не против вернуть бельгийского игрока. Отмечается, что проблемой может стать финансовая сторона сделки. Мадридцы покупали Азара у «Челси» за 160 млн евро, теперь же стоимость Эдена значительно упала из-за редкой игровой практики и частых травм.

Утверждается, что на данный момент Азар оценивается в 40 млн евро. Этот факт не устраивает президента «Реала» Флорентино Переса.

Недавно Эден получил очередное повреждение.