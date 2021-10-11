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«Челси» рассматривает вариант с возвращением Азара

вчера, 12:56

Вингер «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси».

El Nacional сообщает, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович был бы не против вернуть бельгийского игрока. Отмечается, что проблемой может стать финансовая сторона сделки. Мадридцы покупали Азара у «Челси» за 160 млн евро, теперь же стоимость Эдена значительно упала из-за редкой игровой практики и частых травм.

Утверждается, что на данный момент Азар оценивается в 40 млн евро. Этот факт не устраивает президента «Реала» Флорентино Переса.

Недавно Эден получил очередное повреждение.

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Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:49
Азара всё устраивает в тёплой Испании. Большая зарплата, гольф поля...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:46
Роман Абрамович и Марина Грановская приняли решение об Эдене Азаре на фоне слухов о трансфере Челси.

Челси начал «неформальные переговоры» о повторном подписании контракта с легендой клуба Эденом Азаром на фоне слухов о том, что бельгиец недоволен в испанской столице после нескольких трудных лет с «Лос-Бланкос».

Проблемы с травмой Азара были подведены в полуфинальном поражении Бельгии от чемпионов Франции в полуфинале Лиги наций, поскольку он получил еще одну травму подколенного сухожилия, которая поставила под сомнение его участие в предстоящем Эль Класико.

Независимо от того, играет ли прославленный нападающий в этом поединке, кажется, что его мнение о своем будущем зависит от отчетов в Испании, указывающих на то, что его время в знаменитом белом Реале подходит к концу.

«Синие», как сообщается, ведут ранние неформальные переговоры с Реалом о повторном подписании контракта с Азаром, а владелец Роман Абрамович «все больше убежден, что 30-летний футболист снова станет одним из лучших в мире, если он вернется на «Стэмфорд Бридж».

Одним из тех, кто был бы поклонником этого подписания, был бы менеджер Томас Тухель, который сообщил о своей позиции Абрамовичу.
протон
протон
вчера в 15:38
Азар, Коутиньо, Бэйл... Звёзды в АПЛ, которые так и не заиграли в Ла Лиге. И не факт, что в будущем заиграют где бы то ни было!
1bear
1bear
вчера в 14:57
а нужен ли он Челси??? думаю,что не очень...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:30
Ну вообще сказки , а ещё и Абрамовича сюда приплели !)))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 14:22
надо отдавать
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:16
40-50 мультов это сейчас даже очень хорошая цена за Азара, учитывая то, что он то в лазарете, то набором игровых кондиций занят, и на свой пик в Мадридском клубе так и не вышел. Может возвращение в Челси пойдет ему на пользу, а Реал и з/п ведомость разгрузит, и на трансферы деньги будут
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:14
Похоже сидеть и сидеть ему в Реале.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:13
На ротацию вполне себе норм. Тем более в напарниках сейчас Луккаку и остальные. Вон Ливерпуль вообще Дембеле из Барсы может забрать, а Арсенал Коута.
Анд-м
Анд-м
вчера в 13:45
Это будет большая глупость с их стороны. Азару надо уже в эмираты ехать доигрывать
h8you
h8you
вчера в 13:45
нужно возращать,кабанчик прибавил в весе поедая хамон
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:42
Врядли хрустальный мужик кому то нужен.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 13:33
Ага хорошая,особенно когда Кепу купили,Шевченко и Торреса,но с Азаром конечно нормально чухнули.
STVA 1
STVA 1 ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 13:24
Это понятно! Но зачем этот хрусталь!???На лавку?
dok66
dok66
вчера в 13:16
Это бизнес . Челси уже отбил затраты . А при продаже еще и наварился . Чуйка у Романа хорошая .
ОПС
ОПС
вчера в 13:00
Тут надо очень хорошо подуиать.
drug01
drug01
вчера в 12:59
Ждём оочень
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:59
Только время столько потратил зря
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