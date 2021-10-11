«Челси» рассматривает вариант с возвращением Азара

Вингер «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси».
El Nacional сообщает, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович был бы не против вернуть бельгийского игрока. Отмечается, что проблемой может стать финансовая сторона сделки. Мадридцы покупали Азара у «Челси» за 160 млн евро, теперь же стоимость Эдена значительно упала из-за редкой игровой практики и частых травм.
Утверждается, что на данный момент Азар оценивается в 40 млн евро. Этот факт не устраивает президента «Реала» Флорентино Переса.
Недавно Эден получил очередное повреждение.
Челси начал «неформальные переговоры» о повторном подписании контракта с легендой клуба Эденом Азаром на фоне слухов о том, что бельгиец недоволен в испанской столице после нескольких трудных лет с «Лос-Бланкос».
Проблемы с травмой Азара были подведены в полуфинальном поражении Бельгии от чемпионов Франции в полуфинале Лиги наций, поскольку он получил еще одну травму подколенного сухожилия, которая поставила под сомнение его участие в предстоящем Эль Класико.
Независимо от того, играет ли прославленный нападающий в этом поединке, кажется, что его мнение о своем будущем зависит от отчетов в Испании, указывающих на то, что его время в знаменитом белом Реале подходит к концу.
«Синие», как сообщается, ведут ранние неформальные переговоры с Реалом о повторном подписании контракта с Азаром, а владелец Роман Абрамович «все больше убежден, что 30-летний футболист снова станет одним из лучших в мире, если он вернется на «Стэмфорд Бридж».
Одним из тех, кто был бы поклонником этого подписания, был бы менеджер Томас Тухель, который сообщил о своей позиции Абрамовичу.
Челси начал «неформальные переговоры» о повторном подписании контракта с легендой клуба Эденом Азаром на фоне слухов о том, что бельгиец недоволен в испанской столице после нескольких трудных лет с «Лос-Бланкос».
Проблемы с травмой Азара были подведены в полуфинальном поражении Бельгии от чемпионов Франции в полуфинале Лиги наций, поскольку он получил еще одну травму подколенного сухожилия, которая поставила под сомнение его участие в предстоящем Эль Класико.
Независимо от того, играет ли прославленный нападающий в этом поединке, кажется, что его мнение о своем будущем зависит от отчетов в Испании, указывающих на то, что его время в знаменитом белом Реале подходит к концу.
«Синие», как сообщается, ведут ранние неформальные переговоры с Реалом о повторном подписании контракта с Азаром, а владелец Роман Абрамович «все больше убежден, что 30-летний футболист снова станет одним из лучших в мире, если он вернется на «Стэмфорд Бридж».
Одним из тех, кто был бы поклонником этого подписания, был бы менеджер Томас Тухель, который сообщил о своей позиции Абрамовичу.