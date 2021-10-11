ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Известный бренд может поспособствовать трансферу Холанда в «Манчестер Сити»

вчера, 15:21

Спортивный бренд Puma может сделать серьёзный вклад в переход нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Норвежец твёрдо решил покинуть будущим летом стан «шмелей».

Сейчас Puma ведёт переговоры с норвежцем о подписании личного контракта, согласно которому форвард будет продвигать этот спортивный бренд. Соглашение будет подписано на 5 лет. Оно будет приносить игроку 5 млн евро.

В «Манчестер Сити», чьим спонсором является именно Puma, считают, что это поможет в переговорах с нападающим.

Все новости
СлухиУсман Дембеле может перейти в «Ливерпуль»
Сегодня, 15:52 Комментарии12
СлухиЗащитник «Барселоны» может перейти в «Ньюкасл»
Сегодня, 14:48 Комментарии6
Слухи«Реал» и «Ювентус» могут обменяться игроками
Сегодня, 14:38 Комментарии4
Слухи«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Беллингхэма
Сегодня, 14:19 Комментарии2
Слухи«Ювентус» хочет включить МакКенни в трансфер Тчуамени
Сегодня, 13:53 Комментарии6
СлухиИнвестиционные фонды могут поспособствовать трансферу Холанда в «Барселону»
Сегодня, 13:50 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:51
вступает тяжелая артиллерия !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:16
Хотел, чтоб Роналду прошедшим летом перешёл в МС. Но этому не суждено было сбыться.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:10
Ради всего святого, Puma, не делайте этого!!!
1bear
1bear
вчера в 17:01
пусть помогут,Холланд может серьёзно усилить МС
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:29
Холланд это тоже бренд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:22
В складчину смогут купить...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:22
Очень интересная история, а что из этого получится посмотрим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:22
Ооо, у Румы куча баблища,,шансы есть!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100