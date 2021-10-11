Известный бренд может поспособствовать трансферу Холанда в «Манчестер Сити»

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вчера, 15:21

Спортивный бренд Puma может сделать серьёзный вклад в переход нападающего из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Норвежец твёрдо решил покинуть будущим летом стан «шмелей».

Сейчас Puma ведёт переговоры с норвежцем о подписании личного контракта, согласно которому форвард будет продвигать этот спортивный бренд. Соглашение будет подписано на 5 лет. Оно будет приносить игроку 5 млн евро.

В «Манчестер Сити», чьим спонсором является именно Puma, считают, что это поможет в переговорах с нападающим.