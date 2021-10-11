«Реал» рассматривает вариант с подписанием Кимпембе

«Реал» рассматривает возможность подписания защитника «Пари Сен-Жермен» Преснеля Кимпембе, утверждает Defensa Central.
По информации источника, в мадридском клубе хотят заполучить еще одного опытного центрального защитника. Контракт Преснеля с ПСЖ действует до лета 2024 года.
Также, по слухам, в «Реал» может перейти центральный защитник лондонского «Челси».
Согласно отчету, Преснел Кимпембе появился на радаре Реала из-за перспективы переезда в будущем. 26-летний защитник Пари Сен-Жермен рассматривается как потенциальная альтернатива ключевым мишеням Жюлю Кунде и Пау Торресу.
Преснель Кимпембе работает в Пари Сен-Жермен практически всю свою карьеру, начиная с юношеских игровых дней, за исключением трех лет в Эраньи. Присоединившись к академии ПСЖ в 2005 году, французский защитник быстро добился успехов в молодежной команде, прежде чем начал заработать в основной команде с 2014 года.
Первоначально он играл вторую скрипку после Тиаго Силвы и Маркиньоса, но 26-летний футболист завоевал себе место в системе ПСЖ, на сегодняшний день на счету которого 192 матча за тяжеловесов Лиги 1. В то же время он также является постоянным игроком сборной Франции, будучи на радарах некоторых европейских воротил, одним из которых является Реал Мадрид.
Реал Мадрид странным образом решил компенсировать двойной уход Серхио Рамоса и Рафаэля Варана в летнее трансферное окно, введя всего одного защитника в лице Давида Алабы. Поскольку бывшая суперзвезда Баварии также может быть задействована в качестве левого защитника, само собой разумеется, что Карло Анчелотти не хватает качественных вариантов центральной защиты.
Действительно, в то время как Эдер Милитао рекламируется, у него блестящее будущее с Реалом, Начо уже 30, и его лучше всего использовать в качестве запасного варианта. Имея это в виду, крайне важно, чтобы Реал подписал центрального защитника при первой же возможности, а Жюль Кунде и Пау Торрес, как сообщается, являются их приоритетными вариантами.
Кроме того, «Лос-Бланкос» нацелились на нескольких других центральных защитников и особенно внимательно следили за ними в минувшем трансферном окне. Некоторые из этих игроков - Лапорт и Дайот Упамекано, при этом Кимпембе также становится ключевой целью для Реала.
26-летний футболист является реальной мишенью для испанских гигантов и может прибыть на Бернабеу на пике своих возможностей. Однако на фоне натянутых отношений с ПСЖ после их погони за Килианом Мбаппе еще неизвестно, получит ли Реал Мадрид шанс увести французского игрока из «Парк де Пренс».
Согласно отчету, Преснел Кимпембе появился на радаре Реала из-за перспективы переезда в будущем. 26-летний защитник Пари Сен-Жермен рассматривается как потенциальная альтернатива ключевым мишеням Жюлю Кунде и Пау Торресу.
Преснель Кимпембе работает в Пари Сен-Жермен практически всю свою карьеру, начиная с юношеских игровых дней, за исключением трех лет в Эраньи. Присоединившись к академии ПСЖ в 2005 году, французский защитник быстро добился успехов в молодежной команде, прежде чем начал заработать в основной команде с 2014 года.
Первоначально он играл вторую скрипку после Тиаго Силвы и Маркиньоса, но 26-летний футболист завоевал себе место в системе ПСЖ, на сегодняшний день на счету которого 192 матча за тяжеловесов Лиги 1. В то же время он также является постоянным игроком сборной Франции, будучи на радарах некоторых европейских воротил, одним из которых является Реал Мадрид.
Реал Мадрид странным образом решил компенсировать двойной уход Серхио Рамоса и Рафаэля Варана в летнее трансферное окно, введя всего одного защитника в лице Давида Алабы. Поскольку бывшая суперзвезда Баварии также может быть задействована в качестве левого защитника, само собой разумеется, что Карло Анчелотти не хватает качественных вариантов центральной защиты.
Действительно, в то время как Эдер Милитао рекламируется, у него блестящее будущее с Реалом, Начо уже 30, и его лучше всего использовать в качестве запасного варианта. Имея это в виду, крайне важно, чтобы Реал подписал центрального защитника при первой же возможности, а Жюль Кунде и Пау Торрес, как сообщается, являются их приоритетными вариантами.
Кроме того, «Лос-Бланкос» нацелились на нескольких других центральных защитников и особенно внимательно следили за ними в минувшем трансферном окне. Некоторые из этих игроков - Лапорт и Дайот Упамекано, при этом Кимпембе также становится ключевой целью для Реала.
26-летний футболист является реальной мишенью для испанских гигантов и может прибыть на Бернабеу на пике своих возможностей. Однако на фоне натянутых отношений с ПСЖ после их погони за Килианом Мбаппе еще неизвестно, получит ли Реал Мадрид шанс увести французского игрока из «Парк де Пренс».