«Реал» рассматривает вариант с подписанием Кимпембе

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вчера, 11:48

«Реал» рассматривает возможность подписания защитника «Пари Сен-Жермен» , утверждает Defensa Central.

По информации источника, в мадридском клубе хотят заполучить еще одного опытного центрального защитника. Контракт Преснеля с ПСЖ действует до лета 2024 года.

Также, по слухам, в «Реал» может перейти центральный защитник лондонского «Челси».