ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Мерфи: «Жоржиньо может получить „Золотой мяч“ за победу на Евро»

вчера, 23:14

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи считает, что у хавбека «Челси» и сборной Италии Жоржиньо есть шанс получить «Золотой мяч».

Очень редко полузащитники, а не нападающие получают «Золотой мяч». Потому что голы — это то, что болельщики помнят и ценят.

Модрич — один из первых хавбеков, который впервые за долгое время завоевал его. Он получил награду из-за успехов со сборной Хорватии.

Мне кажется, что Жоржиньо может получить «Золотой мяч» за победу на Евро-2020 со сборной Италии. Он его заслужил.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 10 матчах за «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 06:00
Офигеть логика. А паредас может получить за победу на копе.
Конь 666
Конь 666
сегодня в 00:45
Он и ЛЧ взял, не только евро.. Но отдадут Лео, а жаль..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:15
ЗМ он не получит
протон
протон
вчера в 23:44
Ещё и ЛЧ взял невзначай)
David Young
David Young
вчера в 23:25
Будет не очень логичным если главным обоснование вручением ему этой награды станет командная победа в важном турнире. Тут надо рассматривать его личный вклад, игру, в общем именно его выступления, которые были великолепными, однако есть ещё немало футболистов, например Нголо Канте, Карим Бензема, Эрлинг Холланд, Кевин де Брёйне, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Джанлуиджи Доннарумма, Педри, которые заслуживают этой награды. Но надо будет выбрать кого-то одного. Это непростая задача, и как минимум небольшой доли субъективности не избежать, однако есть уверенность что в любом случае эту награду получит тот кто достоин её.
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