Мерфи: «Жоржиньо может получить „Золотой мяч“ за победу на Евро»

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи считает, что у хавбека «Челси» и сборной Италии Жоржиньо есть шанс получить «Золотой мяч».
Очень редко полузащитники, а не нападающие получают «Золотой мяч». Потому что голы — это то, что болельщики помнят и ценят.
Модрич — один из первых хавбеков, который впервые за долгое время завоевал его. Он получил награду из-за успехов со сборной Хорватии.
Мне кажется, что Жоржиньо может получить «Золотой мяч» за победу на Евро-2020 со сборной Италии. Он его заслужил.
В текущем сезоне полузащитник сыграл в 10 матчах за «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.