Тренер сборной Бразилии встал на защиту Неймара после критики в его адрес

Главный тренер сборной Бразилии Тите встал на защиту Неймара, который в последних матчах национальной команды не отмечается результативными действиями и допускает много брака.
Вполне может быть, что от него все время ожидают чего-то особенного.
Да, Неймар особенный игрок, потому что он создает на поле особенные моменты, но это ему удается не всегда. В последней игре его хорошо накрывали. Иногда на нем висели сразу два соперника.
Недавно Неймар сделал громкое заявление касательно своей карьеры в сборной Бразилии.
успокаивать капризных звёзд,
отмазывать капризных звёзд ...
у тренера нелёгкий хлеб !
успокаивать капризных звёзд,
отмазывать капризных звёзд ...
у тренера нелёгкий хлеб !