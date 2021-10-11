Тренер сборной Бразилии встал на защиту Неймара после критики в его адрес

Главный тренер сборной Бразилии Тите встал на защиту Неймара, который в последних матчах национальной команды не отмечается результативными действиями и допускает много брака.

Вполне может быть, что от него все время ожидают чего-то особенного.

Да, Неймар особенный игрок, потому что он создает на поле особенные моменты, но это ему удается не всегда. В последней игре его хорошо накрывали. Иногда на нем висели сразу два соперника.