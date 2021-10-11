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Тренер сборной Бразилии встал на защиту Неймара после критики в его адрес

вчера, 15:40

Главный тренер сборной Бразилии Тите встал на защиту Неймара, который в последних матчах национальной команды не отмечается результативными действиями и допускает много брака.

Вполне может быть, что от него все время ожидают чего-то особенного.

Да, Неймар особенный игрок, потому что он создает на поле особенные моменты, но это ему удается не всегда. В последней игре его хорошо накрывали. Иногда на нем висели сразу два соперника.

Недавно Неймар сделал громкое заявление касательно своей карьеры в сборной Бразилии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:00
мотивировать капризных звёзд,
успокаивать капризных звёзд,
отмазывать капризных звёзд ...
у тренера нелёгкий хлеб !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:36
По настоящему крутые парни не переживают из-за такой мелочи, как ассисты и забитые голы:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:59
Достойный поступок тренера, за девочек всегда надо заступаться.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:16
Ну тогда на лавку его надо посадить.
Cat01
Cat01
вчера в 16:12
Тренеру виднее
протон
протон
вчера в 15:49, ред.
Неймар относится к числу игроков, которые делают на поле разницу. Ему будет куда сложнее проявлять себя, если не будут помогать
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:45
Неймар играет и это всё.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:42
Чего надо защищать иначе, он расплачется...
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