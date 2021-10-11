Таски: «Для Словении сейчас последний шанс поехать на чемпионат мира»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными Словении и России.

Я думаю, это будет сложный матч для России, потому что матч в Словении, и это последний шанс для Словении поехать на чемпионат мира. А у России еще есть большие шансы занять первую позицию в таблице. Так что это будет интересный матч. Конечно, я желаю удачи своим товарищам по команде и тренеру из моего бывшего клуба «Спартак» — Валерию Карпину. Надеюсь, что Россия выиграет этот матч.