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Таски: «Для Словении сейчас последний шанс поехать на чемпионат мира»

вчера, 20:39
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными Словении и России.

Я думаю, это будет сложный матч для России, потому что матч в Словении, и это последний шанс для Словении поехать на чемпионат мира. А у России еще есть большие шансы занять первую позицию в таблице. Так что это будет интересный матч. Конечно, я желаю удачи своим товарищам по команде и тренеру из моего бывшего клуба «Спартак» — Валерию Карпину. Надеюсь, что Россия выиграет этот матч.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:35
так себе были шансы, слабенькие
wa2me9zzq57w
wa2me9zzq57w
сегодня в 04:33
Теперь у них этого шанса нет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:15
А этот-то с чего вылез? Словения и Словакия уже пролетели мимо Катара.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:06
Забудь. Не в этот раз !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:55
Да ....Если смело будут играть и трястись , то не проиграют
Futurista
Futurista
вчера в 20:54
Как бы и у нас шансов немного)...проигрывать нельзя...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:52
Через час всё прояснится.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:48
Думаю даже победи Словения все равно не попадут!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:45
Скоро все узнаем
drug01
drug01
вчера в 20:41
Игра на шесть очков
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