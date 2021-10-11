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«Уфа» поздравила Дивеева с первым голом за сборную России

вчера, 23:34
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев впервые отличился забитым мячом за сборную России. Игроку удалось забить в отборочном поединке к ЧМ-2022 против сборной Словении и отыграть мощный первый тайм. Сразу после этого «Уфа» в «твиттере» поздравила 22-летнего игрока. Напомним, что Дивеев является воспитанником уфимского клуба.

Поздравляем Башкортостан с первым в истории голом нашего земляка за сборную России. Игорь Дивеев — наше все.

Игорь Дивеев выступал за «Уфу» до 2019 года, откуда перешел в ЦСКА. В матче со Словенией футболист травмировался и его заменили.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 06:12, ред.
Как раньше пели: и британцам и словенцам прямо в сетку из Уфы залетали мячи! В общем Уфа забила первый гол за сборную.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:57
Вся страна,кроме всепропальщиков,его поздравляет.
shur
shur
вчера в 23:55
...у Акинфеева нога, у Дивеева затылок...у всех Игорей свои фишки!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:49
Игорь заслужил поздравлений.
drug01
drug01
вчера в 23:47
Гол хороший ещё надо
beefs
beefs
вчера в 23:44
Молодцы, не забыли земляка...
протон
протон
вчера в 23:41
Мощное поколение мощных нападающий у нас выросло - Кутепов, Дивеев, Джикия…
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