«Уфа» поздравила Дивеева с первым голом за сборную России

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вчера, 23:34

Защитник ЦСКА впервые отличился забитым мячом за сборную России. Игроку удалось забить в отборочном поединке к ЧМ -2022 против сборной Словении и отыграть мощный первый тайм. Сразу после этого «Уфа» в «твиттере» поздравила 22-летнего игрока. Напомним, что Дивеев является воспитанником уфимского клуба.

Поздравляем Башкортостан с первым в истории голом нашего земляка за сборную России. Игорь Дивеев — наше все.

Поздравляем Башкортостан с первым в истории голом нашего земляка за национальную сборную страны. Игорь Дивеев — наше все! pic.twitter.com/SwINMiCtRM — ФК УФА (@UfaFc) October 11, 2021