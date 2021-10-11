«Уфа» поздравила Дивеева с первым голом за сборную России

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев впервые отличился забитым мячом за сборную России. Игроку удалось забить в отборочном поединке к ЧМ-2022 против сборной Словении и отыграть мощный первый тайм. Сразу после этого «Уфа» в «твиттере» поздравила 22-летнего игрока. Напомним, что Дивеев является воспитанником уфимского клуба.
Поздравляем Башкортостан с первым в истории голом нашего земляка за сборную России. Игорь Дивеев — наше все.
Поздравляем Башкортостан с первым в истории голом нашего земляка за национальную сборную страны. Игорь Дивеев — наше все! pic.twitter.com/SwINMiCtRM— ФК УФА (@UfaFc) October 11, 2021
Игорь Дивеев выступал за «Уфу» до 2019 года, откуда перешел в ЦСКА. В матче со Словенией футболист травмировался и его заменили.