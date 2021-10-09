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Орлов — о сборной России: «Детский сад под руководством Карпина»

вчера, 13:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу сборной России над Словакией (1:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

Нет, меня не сильно смущает, что словаки так много владели мячом. Ребята, надо для начала поднять наш футбол. А так — просто сравните составы. У нас сегодня в сборной был футболист уровня Куцки? По опыту, по мастерству? Кого вы с ним поставите рядом? Это детский сад под руководством Карпина. Но он еще повзрослеет! У этой команды есть перспективы. Прежде всего потому, что они борются за каждый мяч. У ребят глаза горят!

Сборная еще абсолютно не сыграна. Не забывайте еще и о всех кадровых потерях. Но результат-то есть! Да, что-то не получается, но все они вгрызаются в игру. Заболотный здорово вышел. Сутормин проделал огромный объем работы, отбегал, отпахал все 90 минут. Этому парню надо сказать спасибо! Сборная сыграла страстно. Кроме того, когда кто-то ошибается в передаче, никто никому особо не пихает, не ругаются. Вот в последних матчах при Черчесове такой негатив уже просматривался.

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Все комментарии
Правдолюб157
Правдолюб157 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 03:42
Словаки и Словенцы.....
Правдолюб157
Правдолюб157 ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 03:40
    Правдолюб157
    Правдолюб157 ответ 4RT (раскрыть)
    сегодня в 03:34
    и еще не попахивает....
    Правдолюб157
    Правдолюб157 ответ Рязань 062 (раскрыть)
    сегодня в 03:32
    оба- НИОЧЕМ...
    ничего не добились в роли тренеров - НИ ОДИН НИ ВТОРОЙ........
    А как можно вообще ставить гл.тренером сборной ничего не добившихся тренеров?!?
    Землянин
    Землянин
    вчера в 20:56
    Баринов пихал, когда ему на гол передачу не сделали 🎃
    МапС
    МапС
    вчера в 19:27
    Что уже не дом престарелых Черчесова - уже хорошо!
    Удачи Карпину и его детсадовцам!
    Просто Fan
    Просто Fan
    вчера в 19:25
    орлов чем то напоминает перетурина, ему не футбол надо комментировать, а в передаче соловьева подтирать одном место))

    нужно дать шанс молодым сыграться, так делал и Хиддинк, а не накачивал сборную звездоболезненными газпромоскими бревнами
    Сидор новый
    Сидор новый
    вчера в 17:56
    К сожалению, мы даже школьников не можем набрать...вот детский сад и играет
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 17:46
    какой детский сад где он это увидел один Закарян молодой остальные зрелые игроки скорее всего он имел в виду что они играют как в детском саду
    протон
    протон
    вчера в 16:44
    Дет сад . это точно приметил верно
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 16:24
    С тем же успехом можно сказать, что если при Карпине детский сад, то при Черчесове престарелый и 30чий сад.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:19
    Орлов в этой сборной нет...
    berda2003
    berda2003
    вчера в 16:00, ред.
    старый 56одный маразматик, и кто детский сад?
    посмотри состав, половина пенсионеры: джикия -27, кудряшов -34,терехов -31, чистяков -27, бакаев-25, баринов-25, ерохин-31, жемалетдинов-25, кузяев-28, сутормин-27, фомин-24, заболотный -30, смолов -31..
    отсутствие мастерства в 27 не спрячешь за 18 лет закаряна...
    точно, как отсутствие ума в 40, в 76 точно не появится - сидел бы на горшке и не умничал, чучело...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:48
    Словаки конечно поопытнее - определенно.
    112910415
    112910415
    вчера в 15:30
    взрослеть надо срочно, уже к понедельнику
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 15:13
    Зюбы нет,вот никто ни на кого и не орет! Посмотрите,как он в зените вечно недовольный бубнит себе под нос что то!
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 15:11
    Карпин молодец!!! В любом случаи. У него практически нет времени наигрывать связки игроков, травмируются не по детски, напасть какая та. Со Словенией тревожно на душе.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    вчера в 15:08
    победителей не судят ИМХО!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ RamonCSKA (раскрыть)
    вчера в 14:59
    Шерифа Валеру проблемы индейцев племени "ирокез" из Словакии,не должны волновать.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:58
    "Лучшие" семь лет просирали более молодым (и тем же самым) игрокам Словакии 7 лет! И с Дзюбой в составе.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ RamonCSKA (раскрыть)
    вчера в 14:50
    Вот вчера я тоже об этом говорил,ты точно сказал
    ДСА
    ДСА
    вчера в 14:48
    Детский сад - это хорошо.
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ Василий 50 (раскрыть)
    вчера в 14:44
    а разве у черчесова уровень выше? мне кажется что черчесов вообще не тренер, тем более для сборной. все его удачи, от рвения игроков на ЧМ и все. ничего полезного , черчесов не сделал для сборной. да и если вспомнить клубную карьеру, то карпин намного лучше чем герой-черчесов. одно поражение стасика от ЦСКА 1-5 чего стоит...
    4RT
    4RT
    вчера в 14:41
    Эту сборную набирали из тех кто ещё "тёплый"
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 14:39
    А он матч то смотрел???сутормина на его фланге проходили как стоячего....из за этого Дивеев постоянно дёргался на фланг, ну он с зенита , ему можно
    Играли мы против не сильной сборной в автобус, такое ощущение , что против Бельгии играли
    У наших ворот если бы не было моментов больше то ладно, а там только на 5 голов легко наберётся
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 14:38
    Уровень тренера Карпина соответствует уровню игроков - он гораздо ниже среднего европейского
    Aris
    Aris
    вчера в 14:37
    Но у него же нет газпрома!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:36
    Детский сад, вторая группа...
    LOpp
    LOpp
    вчера в 14:34
    Сутормин проделал огромный объем работы, отбегал, отпахал все 90 минут. Этому парню надо сказать спасибо!

    Весь полтинник за матч отработал.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 14:33
    Главное есть три очка
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