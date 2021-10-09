Орлов — о сборной России: «Детский сад под руководством Карпина»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу сборной России над Словакией (1:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.
Нет, меня не сильно смущает, что словаки так много владели мячом. Ребята, надо для начала поднять наш футбол. А так — просто сравните составы. У нас сегодня в сборной был футболист уровня Куцки? По опыту, по мастерству? Кого вы с ним поставите рядом? Это детский сад под руководством Карпина. Но он еще повзрослеет! У этой команды есть перспективы. Прежде всего потому, что они борются за каждый мяч. У ребят глаза горят!
Сборная еще абсолютно не сыграна. Не забывайте еще и о всех кадровых потерях. Но результат-то есть! Да, что-то не получается, но все они вгрызаются в игру. Заболотный здорово вышел. Сутормин проделал огромный объем работы, отбегал, отпахал все 90 минут. Этому парню надо сказать спасибо! Сборная сыграла страстно. Кроме того, когда кто-то ошибается в передаче, никто никому особо не пихает, не ругаются. Вот в последних матчах при Черчесове такой негатив уже просматривался.
рфс,рпл,кдк и остальные состоят в основном из проспартачей ,а уж в остальных мАсквачей намного больше всех остальных.....
рфс,рпл,кдк и остальные состоят в основном из проспартачей ,а уж в остальных мАсквачей намного больше всех остальных.....
ничего не добились в роли тренеров - НИ ОДИН НИ ВТОРОЙ........
А как можно вообще ставить гл.тренером сборной ничего не добившихся тренеров?!?
ничего не добились в роли тренеров - НИ ОДИН НИ ВТОРОЙ........
А как можно вообще ставить гл.тренером сборной ничего не добившихся тренеров?!?
Удачи Карпину и его детсадовцам!
Удачи Карпину и его детсадовцам!
нужно дать шанс молодым сыграться, так делал и Хиддинк, а не накачивал сборную звездоболезненными газпромоскими бревнами
нужно дать шанс молодым сыграться, так делал и Хиддинк, а не накачивал сборную звездоболезненными газпромоскими бревнами
посмотри состав, половина пенсионеры: джикия -27, кудряшов -34,терехов -31, чистяков -27, бакаев-25, баринов-25, ерохин-31, жемалетдинов-25, кузяев-28, сутормин-27, фомин-24, заболотный -30, смолов -31..
отсутствие мастерства в 27 не спрячешь за 18 лет закаряна...
точно, как отсутствие ума в 40, в 76 точно не появится - сидел бы на горшке и не умничал, чучело...
посмотри состав, половина пенсионеры: джикия -27, кудряшов -34,терехов -31, чистяков -27, бакаев-25, баринов-25, ерохин-31, жемалетдинов-25, кузяев-28, сутормин-27, фомин-24, заболотный -30, смолов -31..
отсутствие мастерства в 27 не спрячешь за 18 лет закаряна...
точно, как отсутствие ума в 40, в 76 точно не появится - сидел бы на горшке и не умничал, чучело...
Играли мы против не сильной сборной в автобус, такое ощущение , что против Бельгии играли
У наших ворот если бы не было моментов больше то ладно, а там только на 5 голов легко наберётся
Играли мы против не сильной сборной в автобус, такое ощущение , что против Бельгии играли
У наших ворот если бы не было моментов больше то ладно, а там только на 5 голов легко наберётся
Весь полтинник за матч отработал.
Весь полтинник за матч отработал.