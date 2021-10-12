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Дивеев: «Включили песню „Валера, Валера“. Карпин пел вместе с нами»

сегодня, 00:33
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал победу в матче отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Словении (2:1), а также рассказал о своей травме.

Почувствовал дискомфорт в паху. Боялся, что усугублю травму, поэтому попросил замену.

Когда я играл, был равный матч. Мы контролировали мяч, выходили из обороны. Со скамейки очень нервничал, все ногти на пальцах изгрыз. Да, забили 2 центральных защитника, но главное — победа.

Мы узнали о результаты хорватов сразу после игры. Да, мы лидеры, но стоит задача выйти с первого места. У нас игры с Кипром и Хорватией на выезде, будем готовиться, разбирать.

Как дела в раздевалке? Включили песню «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:39
Молодцы ! Россия с победой ! 4 победа подряд и 1 место в группе !
Фантастический результат команды Карпина.
протон
протон
сегодня в 12:38
Уже знаю, какой трек включит Стогниенко по окончании матча Хорватия - Россия.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:13
Универсальная песня,ибо при проигрыше(тьфу-тьфу!) можно подпевать "Холера,холера"....
112910415
112910415
сегодня в 09:49
можно улыбнуться и временно расслабиться
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:11
в группе нет ни одной сильной команды, хорваты только и то с натяжкой. их бы победили и с черчесовым
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:09
Нравится что обстановка в сборной наладилась
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:05
Отличная атмосфера в сборной.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:09
Посмотрим, что вы петь после матча с Хорватией будете???
Всех с победой.
c5tdem8p6ha4
c5tdem8p6ha4
сегодня в 05:42
То что не может Смолов по плечу Джикия.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:33
А дзюпа тем временем желчь выделяет и от злости пошёл лёг и активно поработал руками.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:17
Порадовали конечно!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:51

Попросил знакомых спеть для Карпина и К° !!!
Автогол Шкриньяра
Автогол Шкриньяра
сегодня в 00:37
Одни защитники (как Джикия и Дивеев) забивают в чужие ворота, другие - в свои) Красавы парни)
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