Дивеев: «Включили песню „Валера, Валера“. Карпин пел вместе с нами»

Защитник сборной России прокомментировал победу в матче отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Словении (2:1), а также рассказал о своей травме.

Почувствовал дискомфорт в паху. Боялся, что усугублю травму, поэтому попросил замену.

Когда я играл, был равный матч. Мы контролировали мяч, выходили из обороны. Со скамейки очень нервничал, все ногти на пальцах изгрыз. Да, забили 2 центральных защитника, но главное — победа.

Мы узнали о результаты хорватов сразу после игры. Да, мы лидеры, но стоит задача выйти с первого места. У нас игры с Кипром и Хорватией на выезде, будем готовиться, разбирать.

Как дела в раздевалке? Включили песню «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами.