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Джикия: «Главное, что сборная России выиграла. Всех с победой»

сегодня, 00:17
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу в матче отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Отрабатывал ли я свой удар? Конечно нет. Моя задача была просто попасть, сложная траектория, но не более того. Мы ждали, что будет много борьбы. Словении нужна была победа, как и нам. Хочу отметить Осипенко и Чистякова, все молодцы, все.

У нас забивают только защитники? Интересно, где нападающие? Надеюсь, Дивеев скоро поправится, здоровья ему. Самое главное, что команда выиграла, это намного приятнее. Всех с победой.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:41
наша комбинация с серией "пяточек" и ударом Фомина, это вообще лучшее от сборной за пару лет. Единственное что ещё останавливает рост этой сборной - это бесконечная череда травм. Именно они н едают донастроить химию между игроками.Отсюда и потери,когда игрок ждёт пас в недодачу а ему н аход выдают в коридор пас.Или наоборот.Ещё один момент ,тревожит игра на вратаря, всегда нервно в этом момента.Уэльс себе кстати такой забил сам себе.Кстати с голом Словении там мяч чудом просочился через частокол ног там трое накрывали удар.Так что даже там практически "не позволили".Но один момент насторожил, в своей штрафной проигрывали верховые мячи и только удачная позиция Сафонова "зарешала"
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:39
Главное,что победили с игрой,а не без неё.
112910415
112910415
сегодня в 09:41
дружно выдохнули !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:56
Теперь даже вера в чудо появилась.
beefs
beefs
сегодня в 06:50
Это правда, главное победа...
2qw4vk4pmaqj
2qw4vk4pmaqj
сегодня в 06:43
Классно сыграли защитники Дивеев и Джикия.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:41
Помниться в "Спартаке" пытались пробовать Кутепова в роли нападающего. Надо было Джикию - было бы эффектней и эффективней:
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 06:26
Гол зачетный!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:10
Красавчик Жора ! Красивый гол и классная игра !!!
1bear
1bear
сегодня в 01:32
главное - 3 очка и поездка на ЧМ всё ближе,только с такой игрой там нечего делать,но ещё есть время...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:21
Осталось Сафонову забить и Сутормину
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