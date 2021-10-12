Джикия: «Главное, что сборная России выиграла. Всех с победой»

Защитник сборной России прокомментировал победу в матче отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Отрабатывал ли я свой удар? Конечно нет. Моя задача была просто попасть, сложная траектория, но не более того. Мы ждали, что будет много борьбы. Словении нужна была победа, как и нам. Хочу отметить Осипенко и Чистякова, все молодцы, все.

У нас забивают только защитники? Интересно, где нападающие? Надеюсь, Дивеев скоро поправится, здоровья ему. Самое главное, что команда выиграла, это намного приятнее. Всех с победой.