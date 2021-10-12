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Карпин: «Доволен игрой больше, чем в прошлом матче»

сегодня, 00:25
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу в матче отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

На 30-й минуте игра поменялась, до нее была равная игра, Словении надо было отыгрываться, идти в атаку. Доволен игрой больше, чем матчем в Казни. Осипенко? Тяжело в такой матч входить, но интенсивность была хорошая, со скамейки тяжело выходить.

Почему махал руками со скамейки во втором тайме? Чтобы не прижимались к штрафной, прессинговали. Хотелось, чтобы продолжали играть так, как в первом тайме. Почему задержался к началу матчу? Обходил поле долго. Теперь нам нужно набрать больше, либо столько же очков, сколько и Хорватия.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:02
процесс пошёл, однако !
протон
протон
сегодня в 12:40
Вчера уже был виден Карпинский рисунок игры..этот пресинг от России был очень приятным зрелищем.Мы и перехватов много делали и разигрывать Словении не давали..Не смотря на все заслуги Дзюбы,наверное даже и хорошо что Артём отказался от сборной,так как чтобы делать такой пресинг нам в сборной нужны игроки,которые могут много беговой работы делать
протон
протон
сегодня в 12:39
Еще Гус Иванович говорил, что наших нужно раскрепостить и заставивить поверить в себя, тогда на кураже может и результат будет.
Вчера поймали кураж!)
Кто-нибудь может представить, что усатый сказал в раздевалке: Я - идиот. ?))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:36
Пусть в сборной так будет и дальше :Хоть есть игра,хоть вообще нет,а на выходе-три очка! А там,авось,войдут во вкус и прекратят складывать лапки" перед сильными сего футбольного мира.
Знатог
Знатог ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 08:43
усатый овец пасёт, герой пока усиленно тренируется.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:20
Бакаева надо было пораньше менять, а так норм
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:25
Думаю многие это видели и рады
mike60
mike60
сегодня в 03:15
Ай да молодец Карпин.Приятно его слушать на пресс конференциях.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:52
Доволен игрой больше, чем матчем в Казни
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1285537/karpin-valeriy

в Казани. Хотя.....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:47
Где-то сейчас "герой нации" и один усатый шашлычник:
Автогол Шкриньяра
Автогол Шкриньяра
сегодня в 00:38
Валера верим!!! Всё в наших руках и ногах. Думаю, что с Хорватией справимся)
Любитель _футбола
Любитель _футбола
сегодня в 00:34
Играли лучше однозначно) 28% владения мячом у себя дома со словаками войдёт в историю конечно. Но результат есть и это главное
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