Карпин: «Доволен игрой больше, чем в прошлом матче»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу в матче отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Словении (2:1).
На 30-й минуте игра поменялась, до нее была равная игра, Словении надо было отыгрываться, идти в атаку. Доволен игрой больше, чем матчем в Казни. Осипенко? Тяжело в такой матч входить, но интенсивность была хорошая, со скамейки тяжело выходить.
Почему махал руками со скамейки во втором тайме? Чтобы не прижимались к штрафной, прессинговали. Хотелось, чтобы продолжали играть так, как в первом тайме. Почему задержался к началу матчу? Обходил поле долго. Теперь нам нужно набрать больше, либо столько же очков, сколько и Хорватия.
Вчера поймали кураж!)
Кто-нибудь может представить, что усатый сказал в раздевалке: Я - идиот. ?))
Вчера поймали кураж!)
Кто-нибудь может представить, что усатый сказал в раздевалке: Я - идиот. ?))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1285537/karpin-valeriy
в Казани. Хотя.....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1285537/karpin-valeriy
в Казани. Хотя.....