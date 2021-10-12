Карпин: «Доволен игрой больше, чем в прошлом матче»

Главный тренер сборной России прокомментировал победу в матче отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

На 30-й минуте игра поменялась, до нее была равная игра, Словении надо было отыгрываться, идти в атаку. Доволен игрой больше, чем матчем в Казни. Осипенко? Тяжело в такой матч входить, но интенсивность была хорошая, со скамейки тяжело выходить.

Почему махал руками со скамейки во втором тайме? Чтобы не прижимались к штрафной, прессинговали. Хотелось, чтобы продолжали играть так, как в первом тайме. Почему задержался к началу матчу? Обходил поле долго. Теперь нам нужно набрать больше, либо столько же очков, сколько и Хорватия.