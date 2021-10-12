ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Тчуамени может перейти в «Реал»

вчера, 11:40

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может сменить клубную прописку.

На 21-летнего игрока претендует «Реал». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Ранее стало известно, сколько «Монако» хочет выручить с продажи Тчуамени.

Все новости
СлухиФофана может перейти в «Ньюкасл» в январе
Сегодня, 12:16 Комментарии2
Тимо Вернер может перебраться в «Ньюкасл»
Сегодня, 11:51 Комментарии6
Слухи«Интер» продолжает интересоваться Тюрамом
Сегодня, 11:48 Комментарии1
СлухиНюбель покинет «Баварию», если Нойер продлит контракт с клубом
Сегодня, 11:20 Комментарии5
СлухиЛяказетт может покинуть «Арсенал» в январе
Сегодня, 11:14 Комментарии2
СлухиТчуамени может перейти в «Челси»
Сегодня, 10:56 Комментарии1
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:19
Если бы у руля Арсенала все еще был бы Венгер,то этот талантливый перень играл бы у нас, а так ни Эду,ни Артете не смогут заманить его в наш состав, а жаль, игрок он очень хороший не смотря на возраст показывает отличную игру в центре поля, и совсем неудивительно, что за него борются большие клубы
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:02, ред.
21-летний Тчуамени начал с победы в финале Лиги наций УЕФА над Испанией на Сан-Сиро со счетом 1:2 в воскресенье, и произвел впечатление в Лиге 1 за Монако в последние сезоны после того, как клуб заплатил Бордо 18 миллионов евро, подписав с ним контракт на четыре с половиной года в январе 2020 года.

Тчуамени - «одно из имен, о котором больше всего говорят» в мадридском офисе Вальдебебаса, и он был идентифицирован как возможный преемник или альтернатива бразильскому опорному полузащитнику Каземиро, которому 29 лет.

Челси и Ювентус также проявили интерес к Тчуамени, у которого те же агенты, что и у защитника Севильи Жюля Кунде. Что будет? - посмотрим. Думаю он не останется в Монако, ну если не получит травму...Удачи.
y8xq3xrnmfv4
y8xq3xrnmfv4
вчера в 13:46
Что-то не особо верится
протон
протон
вчера в 11:52
Немного оффтопа:
Спортс, а вообще была новость, что Виталий Мешков судил вчера матч Нидерланды Гибралтар? Чем не новость, а то только Карасева хвалят в последнее время

Бенземян, Камавинга, Мбаппе, Тчуамени, странно что Варана отпустили
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100