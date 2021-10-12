Тчуамени может перейти в «Реал»

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может сменить клубную прописку.
На 21-летнего игрока претендует «Реал». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Ранее стало известно, сколько «Монако» хочет выручить с продажи Тчуамени.
Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может сменить клубную прописку.
На 21-летнего игрока претендует «Реал». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Ранее стало известно, сколько «Монако» хочет выручить с продажи Тчуамени.
Тчуамени - «одно из имен, о котором больше всего говорят» в мадридском офисе Вальдебебаса, и он был идентифицирован как возможный преемник или альтернатива бразильскому опорному полузащитнику Каземиро, которому 29 лет.
Челси и Ювентус также проявили интерес к Тчуамени, у которого те же агенты, что и у защитника Севильи Жюля Кунде. Что будет? - посмотрим. Думаю он не останется в Монако, ну если не получит травму...Удачи.
Тчуамени - «одно из имен, о котором больше всего говорят» в мадридском офисе Вальдебебаса, и он был идентифицирован как возможный преемник или альтернатива бразильскому опорному полузащитнику Каземиро, которому 29 лет.
Челси и Ювентус также проявили интерес к Тчуамени, у которого те же агенты, что и у защитника Севильи Жюля Кунде. Что будет? - посмотрим. Думаю он не останется в Монако, ну если не получит травму...Удачи.