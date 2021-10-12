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«Рома» может подписать польского нападающего Берешиньски

вчера, 11:17

Как сообщает Corriere dello Sport, «Рома» находится в поиске усиления линии нападения.

По информации источника, римский клуб заинтересован в подписании нападающего «Сампдории» Бартоша Берешиньски.

Ориентировочная трансферная стоимость польского футболиста составляет 6 млн евро.

Действующий контракт Бартоша с генуэзским клубом рассчитан до 2023 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:45
Поскольку январское трансферное окно быстро приближается, Рома уделяет приоритетное внимание ключевым областям, требующим дальнейшего улучшения. В частности, клуб стремится усилить полузащиту и добавить защитника, который мог бы заменить Рика Карсдорпа.

Несмотря на слухи, связывающие его со столичным клубом, Мазрауи из Аякса сможет присоединиться только к концу сезона. Сообщается, что в январе игрок не уедет из Амстердама в Рому. Таким образом, поиск действительной резервной копии Карсдорпа продолжается.

Последнее имя - Бартош Берешиньски из Сампдории. 29-летний игрок соответствует требованиям опытного игрока Серии А, который может легко адаптироваться к тактике Моуринью.

Берешиньски - одно из многих имен, которые Тьяго Пинто будет искать в январском трансферном окне.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:21
Поляки нынче в цене.
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