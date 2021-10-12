«Рома» может подписать польского нападающего Берешиньски

Как сообщает Corriere dello Sport, «Рома» находится в поиске усиления линии нападения.
По информации источника, римский клуб заинтересован в подписании нападающего «Сампдории» Бартоша Берешиньски.
Ориентировочная трансферная стоимость польского футболиста составляет 6 млн евро.
Действующий контракт Бартоша с генуэзским клубом рассчитан до 2023 года.
Несмотря на слухи, связывающие его со столичным клубом, Мазрауи из Аякса сможет присоединиться только к концу сезона. Сообщается, что в январе игрок не уедет из Амстердама в Рому. Таким образом, поиск действительной резервной копии Карсдорпа продолжается.
Последнее имя - Бартош Берешиньски из Сампдории. 29-летний игрок соответствует требованиям опытного игрока Серии А, который может легко адаптироваться к тактике Моуринью.
Берешиньски - одно из многих имен, которые Тьяго Пинто будет искать в январском трансферном окне.
Несмотря на слухи, связывающие его со столичным клубом, Мазрауи из Аякса сможет присоединиться только к концу сезона. Сообщается, что в январе игрок не уедет из Амстердама в Рому. Таким образом, поиск действительной резервной копии Карсдорпа продолжается.
Последнее имя - Бартош Берешиньски из Сампдории. 29-летний игрок соответствует требованиям опытного игрока Серии А, который может легко адаптироваться к тактике Моуринью.
Берешиньски - одно из многих имен, которые Тьяго Пинто будет искать в январском трансферном окне.