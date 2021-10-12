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Инвестиционные фонды могут поспособствовать трансферу Холанда в «Барселону»

вчера, 13:50

«Барселона» продолжает интересоваться форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Утверждается, что у каталонцев есть предложения от нескольких инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в оформлении сделки.

Ранее слухи связывали Холанда с английским грандом.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 19:37
пока что у Кумана философия,как у Мальчи́ша-Кибальчи́ша: Нам бы только ночь простоять да день продержаться
Князь-Правдоруб
Князь-Правдоруб ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 18:38
Философия это праздная наука и пустая болтовня. )
88_DEIVID
88_DEIVID ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 17:56
А какая философия Барсы?
Раньше с Месси, Иньестой, Хави, Суаресом она была ясна. А теперь в команде есть Де Йонг мощный ЦФ. Команде нужна перестройка, что в свою очередь может повлечь и смену философии.
1bear
1bear
вчера в 17:51
возьмёте в кредит??? куда уж больше???
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:35
Не пойдет он в Барсу...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:22
что делать Холанду в техничной ЛаЛиге? Норвежец - это настоящий бульдозер.поэтому либо Бунда,либо АПЛ. Я даже не знаю,он вписывается в философию Барсы,лично сомневаюсь. Даже Реал,навернеое больше подходит ему,чем Барса.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:27
Мне каждый день звонят из инвестиционных источников купить Холанда
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:46
То есть,дать неподъёмный кредит и потом отоварить по полной? Верю в добрые побуждения инвестиционных фондов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:33
Слухов по поводу перехода Холанда будет еще очень много. Как только шумиха начнет затихать Райола обязательно подольет масла в огонь, ему выгодно поддерживать ажиотаж возле своего подопечного , больше шуму , больше цена , соответственно и его бонус увеличится. Пора бы этих "пиявок" привести к общему знаменателю, а то что то они совсем зажрались - те еще кровососы.
Надо приструнить этих господ, а то ведь они чаще стали заботится о себе , а не о благополучии футболиста.
Всем здоровья.
evau86a5cdzu
evau86a5cdzu
вчера в 14:05
Абсолютно не его эта команда
протон
протон
вчера в 13:56
Трансфер Холанда уже превратился в сериал от Райолы: визиты в Барселону и Мадрид, скоро – в Англию
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:53
Алло?
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:52
Holland нарасхват
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