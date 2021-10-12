Инвестиционные фонды могут поспособствовать трансферу Холанда в «Барселону»

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вчера, 13:50

«Барселона» продолжает интересоваться форвардом дортмундской «Боруссии» .

Утверждается, что у каталонцев есть предложения от нескольких инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в оформлении сделки.

Ранее слухи связывали Холанда с английским грандом.