Инвестиционные фонды могут поспособствовать трансферу Холанда в «Барселону»

«Барселона» продолжает интересоваться форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
Утверждается, что у каталонцев есть предложения от нескольких инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в оформлении сделки.
Ранее слухи связывали Холанда с английским грандом.
Надо приструнить этих господ, а то ведь они чаще стали заботится о себе , а не о благополучии футболиста.
Всем здоровья.
Надо приструнить этих господ, а то ведь они чаще стали заботится о себе , а не о благополучии футболиста.
Всем здоровья.