Полузащитник «Челси» продолжает удивлять своей скромностью.

В одном из ресторанов официант подошёл обслуживать столик, однако там оказался Канте. Француз разрешил официанту снять видео, сделать фото, а также оставил ему автограф.

Imagine going for pizza and bumping into N'Golo Kante 😁



(via finnpoole/IG) pic.twitter.com/9TGVMZd1lO