Фанаты призвали переименовать родную улицу Дивеева в его честь

Болельщики создали петицию с просьбой переименовать родную улицу защитника ЦСКА в его честь. Дивеев родился в Уфе и является воспитанником башкирского клуба.

11 октября 2021 года произошло историческое событие: в матче квалификации на ЧМ -2022 воспитанник уфимского футбола Игорь Дивеев в составе национальной сборной России забил гол в ворота сборной Словении. Матч проходил в Мариборе и завершился победой России – 2:1. Этот гол стал первым забитым нашим земляком на таком высоком уровне за более чем столетнюю историю уфимского и башкирского футбола.

В связи с этим просим Вас рассмотреть вопрос о переименовании улицы, на которой он вырос, в честь защитника сборной России, участника чемпионата Европы 2020 года по футболу Игоря Дивеева.