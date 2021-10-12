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Фанаты призвали переименовать родную улицу Дивеева в его честь

вчера, 18:36
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Болельщики создали петицию с просьбой переименовать родную улицу защитника ЦСКА Игоря Дивеева в его честь. Дивеев родился в Уфе и является воспитанником башкирского клуба.

11 октября 2021 года произошло историческое событие: в матче квалификации на ЧМ-2022 воспитанник уфимского футбола Игорь Дивеев в составе национальной сборной России забил гол в ворота сборной Словении. Матч проходил в Мариборе и завершился победой России – 2:1. Этот гол стал первым забитым нашим земляком на таком высоком уровне за более чем столетнюю историю уфимского и башкирского футбола.

В связи с этим просим Вас рассмотреть вопрос о переименовании улицы, на которой он вырос, в честь защитника сборной России, участника чемпионата Европы 2020 года по футболу Игоря Дивеева.

Стоит отметить, что за сегодняшний день петицию подписали 104 человека.

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 11:49
Вот Гагарин: один раз слетал в космос на 1 час и улицы называют. А другие много раз летали и на много месяцев. А в их честь улицы не называют. Почему? Потому что Гагарин первый был. Так же и Дивеев. Есть же улицы Иванова, Петрова, Сидорова.... кто такие, никто не знает. Почему бы не быть улице Дивеева. Я не удивлюсь. Улицу Ленина конечно не переименуют, но какую-нибудь в новостройке можно назвать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 11:11, ред.
Если скажете, где у головы угол, в следующем году получите Нобелевскую премию. В этом все номенанты уже определены..
mat73
mat73
сегодня в 08:45
Фигня какаято конечно, хватит ему и премии в конверте, молодец конечно! ;о)
112910415
112910415
сегодня в 06:01
достаточно будет, если подписавшие петицию поменяют свои фамилии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:47
Ку-ку?
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 02:21
Название улицы пускай поменяют, когда дивей в финале чемпионата мира забьёт единственный победный гол на 87 минуте 😀😀😀
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 01:27
Вообще кукухой поехали(
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 23:29
А чего не город сразу
minai
minai
вчера в 23:22, ред.
Охренеть. Ул. Ленина должна быть переименована в честь того, кому мяч попал в башку. Владимир Ильич в гробу перевернулся.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:40
В Грозном есть улица Яшина, вот это я понимаю.
beefs
beefs
вчера в 22:07
ну дают, а что скажете завтра...
nubom
nubom
вчера в 21:50
Советую, как у классика: поставьте памятник футболисту и прикручивайте ему разные головы по надобности...
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 21:41
Надо назвать какой-нибудь проспект в Казани в честь Шкриньяра
youtomee
youtomee
вчера в 21:39
боже....а в следующем матче, когда он облажается, обратно переименовывать?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:28
Я понимаю когда улицу могут переименовать в честь Гагарина, который совершил невероятный подвиг. Понимаю, когда улицу могут переименовать в честь Рокоссовского, во многом благодаря которому победили в войне...

Но когда переименовывать улицу в честь древесины, которая впервые жизни забила самой Словении... Это треш! Настолько обесцениваются подвиги других людей, которые реально заслужили это...
makkie
makkie
вчера в 21:27
Чьи фанаты, цска?
Пусть хоть свой стадион переименовывают в честь Дивеева, а улицы в покое оставят)
pomor45
pomor45 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:57
....на улице Дивеева я помочусь в тени.
memphis
memphis
вчера в 20:52
Мяч упал на угол головы как у Савина когда то и сразу герой? Ой, как все печально...
Виталий Козлов
Виталий Козлов
вчера в 20:50
Одни жополизы,и все кто так думают о перемене улицы,дегенераты полные.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Alhunah (раскрыть)
вчера в 20:44
Намекаешь на переименование Питера в Дзюпаград и Дзюпаградскую область?
David Young
David Young ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:43
.
Эджуке
Эджуке
вчера в 20:41
Есть такая украинская пословица: "Ща занадто - то не здраво". Идеально подходит под данную ситуацию
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:40
Опоздали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Николай Еремеев (раскрыть)
вчера в 20:34
Не надо принимать всерьез инициативу сотни гопников.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 20:27, ред.
Что то я не помню .что мы играли в финале ЧМ и Дивеев забил там решающий гол. ! Страна дураков - опять весь мир смешим. это примерно то же самое, что присвоили игрокам сборной России ЗМС за УЧАСТИЕ( подчеркиваю УЧАСТИЕ . призового места у нас я что то не помню ) на домашнем чемпионате мира.
Сп62
Сп62
вчера в 20:13, ред.
А, если он вырос на ул. им. В. Терешковой? Двойную фамилию прийдётся составлять.
valt134
valt134
вчера в 20:10
Любят у нас «крайности». У нас не именем каждого космонавта или Героя войны улицы называют, а тут забил гол (причём не Германии или Бразилиии ) народ прорвало... Не надо лепить «Пластилиновых Кумиров». Их в России с избытком.
berda2003
berda2003
вчера в 20:10
ужас! дожились, за забитый гол столько чести! какая это редкость в наше время, в нашей сборной, забитый гол. ветераны 50-х, 60-х, 70-х годов в шоке. за 4 место в ЧМ, за серебряные медали ЧЕ - увольняли тренеров за низкие показатели, порой даже поблагодарить забывали - а тут улицу назвать, ПОЗОР!! 56оидным болельщикам.
Parma1972
Parma1972
вчера в 20:02
Мама, мы все тяжело больны... Мама, я знаю, мы все сошли с ума...
Конь 666
Конь 666
вчера в 19:38
За гол улицу? Ну чет совсем эйфория ударила по всем после вчерашних матчей..
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