Исполнительница хита «Валера» изменила слова песни в честь Карпина

Певица Афродита, которая исполнила хит «Валера», поделилась мнением о том, что главный тренер сборной России и футболисты национальной команды исполнили её песню в раздевалке после победы над сборной Словении (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Мне сегодня с самого утра поступают звонки, сообщения. Комментарии просто взорвали интернет, все присылают это видео. Я пребываю в приятном шоке. Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина и, конечно же, счастлива, что моя песня прозвучала для Валерия Карпина.

Я немного поменяла слова песни и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России: «Валера, Валера — ты сделал сборную первой. Валера, Валера — надежда наша и вера».

За ребятами слежу, иногда получается смотреть матчи. Знаю, что наша сборная одержала победу вчера. Я безумно счастлива. Эта новость в топе сейчас. Везде, где меня отмечают, я оставляю комментарии. Я поздравляю команду, я очень рада, что моя песня стала гимном для сборной России. Будем верить в Валерия Карпина, желаю дальнейших успехов команде!