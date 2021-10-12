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Исполнительница хита «Валера» изменила слова песни в честь Карпина

вчера, 19:15

Певица Афродита, которая исполнила хит «Валера», поделилась мнением о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин и футболисты национальной команды исполнили её песню в раздевалке после победы над сборной Словении (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Мне сегодня с самого утра поступают звонки, сообщения. Комментарии просто взорвали интернет, все присылают это видео. Я пребываю в приятном шоке. Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина и, конечно же, счастлива, что моя песня прозвучала для Валерия Карпина.

Я немного поменяла слова песни и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России: «Валера, Валера — ты сделал сборную первой. Валера, Валера — надежда наша и вера».

За ребятами слежу, иногда получается смотреть матчи. Знаю, что наша сборная одержала победу вчера. Я безумно счастлива. Эта новость в топе сейчас. Везде, где меня отмечают, я оставляю комментарии. Я поздравляю команду, я очень рада, что моя песня стала гимном для сборной России. Будем верить в Валерия Карпина, желаю дальнейших успехов команде!

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 12:10
В его честь даже лекарство назвали-валерьянка
denhim
denhim ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 08:58
Валера, настало твоё время!)))
minai
minai
вчера в 23:13
Рано запели дифирамбы. Как бы после игры, например с Германией, не пришлось сочинять про Валеру музыкальный пасквиль.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:41
сча 2-3 проигрыша и другие песни пойдут )
valt134
valt134 ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 22:25
Не похоже, что это именно ТА Афродита спела песню о Валере. Тогда они ещё не знали друг друга.
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:05
фанатизм точно не к чему)))
Кроликов
Кроликов
вчера в 21:57
В честь одного улицу переименовать, другому - песню! Что происходит?! Что за нездоровая истерия?!
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:38
Я тоже не сторонник од, но когда есть за что похвалить, то почему этого не сделать. Без фанатизма, конечно.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 21:37
Так Богиня такая Греческая, в греческой мифологии Богиня красоты и любви, включавшаяся в число двенадцати олимпийских богов. Также почиталась как богиня плодородия, вечной весны и жизни.
Или это какая то другая кафродита?
memphis
memphis
вчера в 21:05
https://images.app.спам/A7omD8nKuo6KsDQy6
memphis
memphis
вчера в 20:57
Вот так на ровном месте ноунеймы с одной песней поднимают бабла из-за вирусной шутки... Такие времена
armeec_
armeec_ ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:48
Еще одна бяда может быть скрытая. Можем выйти с данными проблемами на максимуме, но на этой эйфории пробить дно.
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:36
давно поёшь))
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:35
Ну вот, Валероверы гимны слагают,рановато конечно
необходимо еще два шага и сделать уверенно, но мы рады а главное команда поверила в свои силы и обрела веру в свои возможности.
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:33
Приветствую!Это прекрасно но мы ещйё не вышли!Лично мне не нравится пение од заранее!
valt134
valt134
вчера в 20:19
Если б ещё знать кто такая Афродита...
David Young
David Young ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:12
.
particular
particular
вчера в 20:07, ред.
По неподтверждённой информации группа Joy так же уже внесла изменения в текст своего хита 80-х "Valerie" :)))
drug01
drug01
вчера в 20:05
Меньше этого шума дайте Валере работать!
Конь 666
Конь 666
вчера в 19:59
Хайпует тетка. А популярной ты стала в футбольной среде только из за фанатов, которые пели эту песню еще в далеком 13-14 году.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:48
Я понимаю её благородный порыв: сб.России стала чемпионом Мира, а главным тренером её является В. Г. Карпин. Был бы жив И.В. Сталин, он назвал бы этот порыв, а также призыв фанатов по переименованию улицы в честь Дивеева - "Перегибы на местах". Как свою известную работу. Всем новаторам предлагаю дождаться двух последних отборочных матчей с участием нашей сборной, особенно с хорватами. Интересно, что тогда запоёте.
bacek15
bacek15 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 19:48
У меня к ЧСС больших вопросов то же нет. Я больше о российской традиции, сначала вознести до небес, а потом искупать в помоях, быстро забыв все хорошее )))
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:47
У нас есть хорошие шансы выйти на ЧМ с первого места в группе. Разве это беда?
Futurista
Futurista
вчера в 19:40
Валера, не ведись Валера
В чабана тоже была вера...
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 19:34
Так вылилось в четвертьфинал ЧМ, было не плохо!!! Как по мне так вообще супер было!!! Если Карпин повторит, и примеру 1/8 ЧМ было бы супер!!!
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 19:29
Не зазвездился бы Валера. Чабана тоже когда-то восхваляли
bacek15
bacek15
вчера в 19:29
Да уж))) Не рановато ли стали захваливать Карпина? Сразу вспоминается песенка ,,Ты просто космос Стас,, Во что это вылилось то же помним )))
протон
протон
вчера в 19:27
молодец возможно и монетизирует с этого, бывали случаю в суд подавали, помню Земфира когда спели её трек в Сочи "(Олимпиада) так она ополчилась якобы без её ведома спели...
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:25
вся беда в том что мы ещё никуда не вышли! Но надежду Валера дал
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:18
Повезло ей когда-то написать эту песню))
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