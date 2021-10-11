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Футболисты сборной России прогулялись по Марибору

вчера, 20:31
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Игроки сборной России прогулялись по Марибору перед отборочным поединком к ЧМ- 2022 года со Словенией. Фото размещены в «твиттере» национальной команды.

Словения занимает третье место в турнирной таблице группы H с десятью очками. Сборная России находится на второй позиции, набрав 16 очков. Столько же баллов и у Хорватии, которая возглавляет группу H. Хорваты обходят Россию по дополнительным показателям.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:16
Прогулялись по местам позора нынешних критиков своей игры.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:56
Главное, чтобы не спотыкались и не травмировались.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:51
По полю тоже будут гулять
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:47
вижу только деревья, туристов и лысину Онопко
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:47
То что прогулялись по Марибору это не страшно, самое главное что бы по Людски врту не гуляли, а бегали, и желательно все 90+ минут
Сегодня для сборной России очень важная игра, и очень хотелось бы, чтоб после сегоднешней игры о Мариборе говорили и вспоминали с радостью
Парни, выиграйте,а после можно и кальянчику дунуть в Мариборе по традиции, и ни кто вас осуждать не станет! Удачи и победы сборной России
shur
shur
вчера в 20:41
...сытые, обутые, одетые, довольные.....что ещё надо, чтобы побегать с мячом
всего лишь 90- сто минут и забить пару голешников ???!!!
протон
протон
вчера в 20:35
Кальян был?
Последняя прогулка по Марибору...)))
Главное по полю ребят сегодня не гуляйте, а бегайте. Удачи, вперёд Россия
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:33
Тут главное чтоб не разбежались по кальянным! 😜
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