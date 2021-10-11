Футболисты сборной России прогулялись по Марибору

Игроки сборной России прогулялись по Марибору перед отборочным поединком к ЧМ- 2022 года со Словенией. Фото размещены в «твиттере» национальной команды.
Прогулялись по Марибору 🏰🇸🇮 pic.twitter.com/8ImHQ5ohAr— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
Словения занимает третье место в турнирной таблице группы H с десятью очками. Сборная России находится на второй позиции, набрав 16 очков. Столько же баллов и у Хорватии, которая возглавляет группу H. Хорваты обходят Россию по дополнительным показателям.
Сегодня для сборной России очень важная игра, и очень хотелось бы, чтоб после сегоднешней игры о Мариборе говорили и вспоминали с радостью
Парни, выиграйте,а после можно и кальянчику дунуть в Мариборе по традиции, и ни кто вас осуждать не станет! Удачи и победы сборной России
Сегодня для сборной России очень важная игра, и очень хотелось бы, чтоб после сегоднешней игры о Мариборе говорили и вспоминали с радостью
Парни, выиграйте,а после можно и кальянчику дунуть в Мариборе по традиции, и ни кто вас осуждать не станет! Удачи и победы сборной России
всего лишь 90- сто минут и забить пару голешников ???!!!
всего лишь 90- сто минут и забить пару голешников ???!!!
Последняя прогулка по Марибору...)))
Главное по полю ребят сегодня не гуляйте, а бегайте. Удачи, вперёд Россия
Последняя прогулка по Марибору...)))
Главное по полю ребят сегодня не гуляйте, а бегайте. Удачи, вперёд Россия