Футболисты сборной России прогулялись по Марибору

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вчера, 20:31

Игроки сборной России прогулялись по Марибору перед отборочным поединком к ЧМ - 2022 года со Словенией. Фото размещены в «твиттере» национальной команды.

Прогулялись по Марибору 🏰🇸🇮 pic.twitter.com/8ImHQ5ohAr — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021

Словения занимает третье место в турнирной таблице группы H с десятью очками. Сборная России находится на второй позиции, набрав 16 очков. Столько же баллов и у Хорватии, которая возглавляет группу H. Хорваты обходят Россию по дополнительным показателям.