Возле дома Руни хотят построить загон для овец. Роналду из-за них переехал

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни столкнулся с необычной проблемой. Рядом с его жильём в Чешире стоимостью в 27 млн долларов хотят построить загон для 200 овец, пишет The Sun.
Местная ферма просит у властей разрешение на строительство, чтобы содержать животных в загоне зимой.
В сентябре нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с семьей сменил место жительства в Англии, так как им мешал спать шум, издаваемый овцами.
Ранее оба игрока сравнялись по персональным наградам в АПЛ.
А Роналду не смог вынести, что овцы умнее и красивее, вот и пришлось переезжать.
А Роналду не смог вынести, что овцы умнее и красивее, вот и пришлось переезжать.
Ну, Руни вряд ли выбирал, где жить. Но, советую приехать в Россию, тут такого нет)
Ну, Руни вряд ли выбирал, где жить. Но, советую приехать в Россию, тут такого нет)