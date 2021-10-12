Возле дома Руни хотят построить загон для овец. Роналду из-за них переехал

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вчера, 12:30

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне наставник «Дерби Каунти» столкнулся с необычной проблемой. Рядом с его жильём в Чешире стоимостью в 27 млн долларов хотят построить загон для 200 овец, пишет The Sun.

Местная ферма просит у властей разрешение на строительство, чтобы содержать животных в загоне зимой.

В сентябре нападающий «Манчестер Юнайтед» с семьей сменил место жительства в Англии, так как им мешал спать шум, издаваемый овцами.