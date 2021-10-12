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Возле дома Руни хотят построить загон для овец. Роналду из-за них переехал

вчера, 12:30

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни столкнулся с необычной проблемой. Рядом с его жильём в Чешире стоимостью в 27 млн долларов хотят построить загон для 200 овец, пишет The Sun.

Местная ферма просит у властей разрешение на строительство, чтобы содержать животных в загоне зимой.

В сентябре нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с семьей сменил место жительства в Англии, так как им мешал спать шум, издаваемый овцами.

Ранее оба игрока сравнялись по персональным наградам в АПЛ.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:39, ред.
Роналду уже говорил, что не из за овец, зачем опять редакторы это пишут? Не в овцах дело. Продолжение "сериала" снова.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 14:24
для Роналду слишком велико оказалось искушение. не мог думать ни о чем, кроме волосатеньких овец
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:19
Я думал такое может быть только у нас.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:59
Нам бы их проблемы.
112910415
112910415
вчера в 13:52, ред.
с этими овцами столько проблем ... ))
Землянин
Землянин
вчера в 13:27
Заголовок конечно в стиле привлечения наибольшего внимания 🎃
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:03
ТОлько в ВЕликобритании права овец и футбольных миллиардеров равны и их "личности" оценены по достоинству.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 12:59
Звучит как отсылка к "Ферме Кларксона". Там барану дали имя Руни.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 12:42
Руни привык с детства к этому, по харе деревенской видно.

А Роналду не смог вынести, что овцы умнее и красивее, вот и пришлось переезжать.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 12:38
Некоторая эйфория процдет и овцы будут жить в доме Руни.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:36
Какое отношение эта новость имеет к футболу?
протон
протон
вчера в 12:34
ахахахаха)))) история продолжается)) ну он же в Дерби Каунти играет, эмблема обязывает!!!
Ну, Руни вряд ли выбирал, где жить. Но, советую приехать в Россию, тут такого нет)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:31
Руни кому надо заплатит и всё будет ок!
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