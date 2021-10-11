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Лаутаро рассказал, почему заплакал после замены в матче с Уругваем

вчера, 19:28
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес стал одним из главных героев матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Уругвая (3:0).

Форвард отметился голом и результативной передачей, а когда был заменён на 65-й минуте встрече, заплакал, оказавшись на скамейке запасных. После матча Лаутаро объяснил журналистам, что это были слёзы радости.

Я забил этот гол ради моей дочери, ради моей семьи. Я подумал о своей семье, которая была на стадионе, поэтому я был взволнован. Моя семья всегда была рядом со мной, и я всегда буду им за это благодарен.

Кроме того, такие эмоции у Лаутаро вызвал тот факт, что из-за травмы он не смог сыграть против сборной Парагвая (0:0) в прошлую пятницу.

Лаутаро рассказал, почему заплакал после замены в матче с Уругваем

Лаутаро рассказал, почему заплакал после замены в матче с Уругваем

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:18
одобряем и поддерживаем
v6yje6j3u8yu
v6yje6j3u8yu
сегодня в 03:04
Его можно понять
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:17
Эмоции захлестнули - это нормально.
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:50
не красиво преподнесли, у каждого человека бывают эмоции, могут проявить слабость мужики, не показывая другим, видно что человек на скамейке дал чувствам волю, а тут так подносят , заплакал. можно подумать он как пацан или женский род взял платок... Вы правы в том что заголовок более вызывающе и затягивающе народ , о Господи заплакал? ну как же так
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:44
Абыдна-да...
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:43
Но СМИ не выгодно так подавать! Будет не интересно если написать от радости!
А вот заплакал это ДА((
протон
протон
вчера в 19:38
Заплакал, и слезы радости совершенно разные понятия, СМИ не правильно заголовок поставили. мы все люди и есть чувства
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:33
Он сказал так, Я заплакал,потому что я плакса!
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