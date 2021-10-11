Лаутаро рассказал, почему заплакал после замены в матче с Уругваем

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вчера, 19:28

Нападающий сборной Аргентины стал одним из главных героев матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Уругвая (3:0).

Форвард отметился голом и результативной передачей, а когда был заменён на 65-й минуте встрече, заплакал, оказавшись на скамейке запасных. После матча Лаутаро объяснил журналистам, что это были слёзы радости.

Я забил этот гол ради моей дочери, ради моей семьи. Я подумал о своей семье, которая была на стадионе, поэтому я был взволнован. Моя семья всегда была рядом со мной, и я всегда буду им за это благодарен.

Кроме того, такие эмоции у Лаутаро вызвал тот факт, что из-за травмы он не смог сыграть против сборной Парагвая (0:0) в прошлую пятницу.