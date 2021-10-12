Нойер хочет завершить карьеру в «Баварии»

Голкипер Мануэль Нойер признался, что хотел бы завершить карьеру в мюнхенской «Баварии». Текущий контракт вратаря с клубом истекает в 2023 году. Новое трудовое соглашение голкиперу пока не предлагали.
Мануэль Нойер, который установил рекорд Бундеслиги, защищает цвета «Баварии» с 2011 года. В мюнхенский клуб он перешёл из «Шальке-04».
Согласно отчету, тяжелое финансовое положение Барселоны, кажется, ставит в шаткое положение, когда дело касается будущего некоторых из их ключевых игроков. Финансовые трудности Барселоны в последнее время хорошо задокументированы. Из-за растущего долга, «Блауграна» были вынуждены принять ряд серьезных решений, и несколько игроков уже согласились сократить зарплаты, чтобы помочь клубу в трудную минуту.
Барселона, тем не менее, продолжает рушиться под грудой долгов, сокращение которых станет титанической задачей.
В повестке дня чемпионов Бундеслиги - Марк-Андре тер Штеген, Дест, Френки де Йонг и Педри, каждый из которых, похоже, является жизнеспособной мишенью. Во-первых, тер Штеген может оказаться долгосрочным преемником Мануэля Нойера, карьера которого находится на закате.
Немецкий игрок действительно был связан с потенциальным выходом из Барселоны, которая в поисках возможных вариантов замены, причем Луис Максимиано последним был связан с каталонскими гигантами для этого.
А Нойер молодец, но кажется пора...Спасибо!
Согласно отчету, тяжелое финансовое положение Барселоны, кажется, ставит в шаткое положение, когда дело касается будущего некоторых из их ключевых игроков. Финансовые трудности Барселоны в последнее время хорошо задокументированы. Из-за растущего долга, «Блауграна» были вынуждены принять ряд серьезных решений, и несколько игроков уже согласились сократить зарплаты, чтобы помочь клубу в трудную минуту.
Барселона, тем не менее, продолжает рушиться под грудой долгов, сокращение которых станет титанической задачей.
В повестке дня чемпионов Бундеслиги - Марк-Андре тер Штеген, Дест, Френки де Йонг и Педри, каждый из которых, похоже, является жизнеспособной мишенью. Во-первых, тер Штеген может оказаться долгосрочным преемником Мануэля Нойера, карьера которого находится на закате.
Немецкий игрок действительно был связан с потенциальным выходом из Барселоны, которая в поисках возможных вариантов замены, причем Луис Максимиано последним был связан с каталонскими гигантами для этого.
А Нойер молодец, но кажется пора...Спасибо!