Нойер хочет завершить карьеру в «Баварии»

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вчера, 11:44

Голкипер признался, что хотел бы завершить карьеру в мюнхенской «Баварии». Текущий контракт вратаря с клубом истекает в 2023 году. Новое трудовое соглашение голкиперу пока не предлагали.

Мануэль Нойер, который установил рекорд Бундеслиги, защищает цвета «Баварии» с 2011 года. В мюнхенский клуб он перешёл из «Шальке-04».