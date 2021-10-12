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Нойер хочет завершить карьеру в «Баварии»

вчера, 11:44

Голкипер Мануэль Нойер признался, что хотел бы завершить карьеру в мюнхенской «Баварии». Текущий контракт вратаря с клубом истекает в 2023 году. Новое трудовое соглашение голкиперу пока не предлагали.

Мануэль Нойер, который установил рекорд Бундеслиги, защищает цвета «Баварии» с 2011 года. В мюнхенский клуб он перешёл из «Шальке-04».

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:39
Сообщается, что Бавария планирует совершить четырехкратный набег на Барселону для Марка-Андре тер Штегена, Сержиньо Деста, Френки де Йонга и Педри. Особенно для Марка-Андре тер Штегена, поскольку Нойер хочет завершить карьеру в «Баварии».

Согласно отчету, тяжелое финансовое положение Барселоны, кажется, ставит в шаткое положение, когда дело касается будущего некоторых из их ключевых игроков. Финансовые трудности Барселоны в последнее время хорошо задокументированы. Из-за растущего долга, «Блауграна» были вынуждены принять ряд серьезных решений, и несколько игроков уже согласились сократить зарплаты, чтобы помочь клубу в трудную минуту.

Барселона, тем не менее, продолжает рушиться под грудой долгов, сокращение которых станет титанической задачей.

В повестке дня чемпионов Бундеслиги - Марк-Андре тер Штеген, Дест, Френки де Йонг и Педри, каждый из которых, похоже, является жизнеспособной мишенью. Во-первых, тер Штеген может оказаться долгосрочным преемником Мануэля Нойера, карьера которого находится на закате.

Немецкий игрок действительно был связан с потенциальным выходом из Барселоны, которая в поисках возможных вариантов замены, причем Луис Максимиано последним был связан с каталонскими гигантами для этого.

А Нойер молодец, но кажется пора...Спасибо!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:08
Было бы символично.
протон
протон
вчера в 12:20
Нойер конечно крутой голкипер, но куда он уйдёт в свои 35 года?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:19
По другому и не могло быть
drug01
drug01
вчера в 12:00
Сидел бы на своём месте... Хвастун!
xvtw9j6jknz9
xvtw9j6jknz9
вчера в 11:56
От добра добра не ищут
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:45
Хорошее желание.
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