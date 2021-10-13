Гисдоль провёл первую тренировку в «Локомотиве»

Новый главный тренер «Локомотива» приступил к работе в качестве наставника «железнодорожников».

Перед тренировкой, на общем собрании, Маркус обратился к футболистам и персоналу команды:

Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени для раскачки. В том числе и поэтому впереди у нас много работы. Мы все должны быть одной командой, – не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу.