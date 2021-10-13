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Гисдоль провёл первую тренировку в «Локомотиве»

вчера, 19:13

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль приступил к работе в качестве наставника «железнодорожников».

Перед тренировкой, на общем собрании, Маркус обратился к футболистам и персоналу команды:

Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени для раскачки. В том числе и поэтому впереди у нас много работы. Мы все должны быть одной командой, – не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в субботу, 16 октября, с «Рубином». Начало матча – в 16:30 по московскому времени.

Гисдоль провёл первую тренировку в «Локомотиве»

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 11:51
Почему же???
8s4vhswjmuny
8s4vhswjmuny
сегодня в 03:04
Теперь Локо будет играть в гиздобол
pomor45
pomor45
вчера в 20:55
Такая уж видно у ЛОКО доля, что не обойтись без Гистоля.
протон
протон
вчера в 19:19
Только приехал, а уже знает "правильные" фразы
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:18
Пожелаем ему всяческих неудач.
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