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Глушаков рассказал, почему досрочно покинул тренировку сборной России

вчера, 19:41

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, почему досрочно завершил тренировку сборной России.

Ни для кого не секрет, что у меня было микроповреждение: пришлось закончить тренировку досрочно. Занимался в общей группе, после чего был свой план.

Что за травма? Небольшое повреждение задней поверхности бедра. Да, я ездил на МРТ: мышцы целы, всё чисто. Буду ли я готов к Словакии? Не будем загадывать.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:42
На тайм хватит и то помощь. А выкладываться он умеет.
311
311
вчера в 20:37
В бочке с холодной водой постоит или Промес в бане помассирует заднюю поверхность бедра!)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:22
К чему эти подробности?
протон
протон
вчера в 20:13
Жесть какая то с травмами. Георгич походу сам на поле выйдет.
и Дзюбу уговорит вернутся
Захаряну здоровья! Что-то много травм в сборной.
протон
протон
вчера в 20:12
Здоровья и удачи Денису.
Его самоотдаче многим остаётся только завидовать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:03
Валера готовит Джокера
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:57
С таким темпом травматизма к началу игр и на состав игроков трудно будет наскрести, хоть Карпину самому выходи. Ладно хоть Кафанов подсуетился лишних вратарей прихватил, на крайняк можно будет их в поле задействовать))
112910415
112910415
вчера в 19:54
должен хоть кто-то уцелеть !
drug01
drug01
вчера в 19:51
Жаль не повезло здоровья!
Cat01
Cat01
вчера в 19:51
Просто не повезло но впереди ещё будут игры
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:50
Чем ближе игры,тем больше непоняток.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:48
Ждём возвращения!
Futurista
Futurista
вчера в 19:47
Как на старых "жигулях"...глушак подварят и в путь)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:43
Здоровья Дениске ,давай жги!
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