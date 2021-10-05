Глушаков рассказал, почему досрочно покинул тренировку сборной России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, почему досрочно завершил тренировку сборной России.
Ни для кого не секрет, что у меня было микроповреждение: пришлось закончить тренировку досрочно. Занимался в общей группе, после чего был свой план.
Что за травма? Небольшое повреждение задней поверхности бедра. Да, я ездил на МРТ: мышцы целы, всё чисто. Буду ли я готов к Словакии? Не будем загадывать.
и Дзюбу уговорит вернутся
Захаряну здоровья! Что-то много травм в сборной.
и Дзюбу уговорит вернутся
Захаряну здоровья! Что-то много травм в сборной.
Его самоотдаче многим остаётся только завидовать.
Его самоотдаче многим остаётся только завидовать.