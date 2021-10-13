Карпин: «Слуцкому не предлагали совмещать „Рубин" и сборную России»

Наставник сборной России в эфире «Коммент.Шоу» на Youtube поделился мнением о и работе в национальной команде:

Слуцкому не предлагали совмещать „Рубин" и сборную России. Так он сам мне сказал. Возможно, такая информация появляется, но сам Леонид Викторович рассказал мне, что ему никто не звонил и ничего не предлагал. Может быть, звонили в «Рубин», а до самого наставника это не дошло.

В чем было мое преимущество перед другими тренерами? Скорее всего, в том, что знаю всех игроков, хотя бы имею о них представление.