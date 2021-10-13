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Карпин: «Слуцкому не предлагали совмещать „Рубин" и сборную России»

вчера, 19:37

Наставник сборной России Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» на Youtube поделился мнением о Леониде Слуцком и работе в национальной команде:

Слуцкому не предлагали совмещать „Рубин" и сборную России. Так он сам мне сказал. Возможно, такая информация появляется, но сам Леонид Викторович рассказал мне, что ему никто не звонил и ничего не предлагал. Может быть, звонили в «Рубин», а до самого наставника это не дошло.

В чем было мое преимущество перед другими тренерами? Скорее всего, в том, что знаю всех игроков, хотя бы имею о них представление.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Iv the Lucky (раскрыть)
сегодня в 11:26
Я сравнил поведение Слуцкого, который вывел команду на СЕ и Карпина, который ещё никуда не вывел. И представил что будет, если он выведет. Естественно с учётом его репутации говоруна. Вот и все.
Iv the Lucky
Iv the Lucky ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 07:33
Где вы там упрёк нашли? Вы видите то что хотите видеть. А по сути Карпин просто пересказал то , что говорил ему Слуцкий
112910415
112910415
сегодня в 05:49
в сущности, случайный выбор
так бывает
Александр Апалько
Александр Апалько ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 22:26
Вроде бы Карпина тогда уже не было в сборной
Alexnvr
Alexnvr ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:10
Я не говорил что Карпин ныл. Я не видел что Карпин ныл. Он играл теми что были и сделал результат. Где мания величия прилипает к Карпину? Я не фанат Карпина, но факты говорят за себя.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 22:05
Прочитай внимательно, что он говорил про Слуцкого. И про его совмещение. При всех способностях карпина как тренера, он показушник и говорун. Любит привлекать к себе внимание. Хотя он далеко не Моуриньо и даже не Слуцкий.
Alexnvr
Alexnvr ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:55
Карпин свой клуб не начал вспоминать. Он просто сказал что не видит пока продление контракта со сборной. Не побежал впереди паровоза. Будет дело, будут разговоры. Вот и всё что он сказал.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:48
Валере пожелаю дальше плодотворно работать и не зазнаваться. Высоко поднявшись больнее падать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:30
ВСе наши тренеры знают игроков РПЛ не хуже Валеры,но у многих есть своё мнение о составе сборной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 21:27
А разве мой пост об этом? Он бросает упрек Слуцкому. а я утверждаю, что у Слуцкого задача была сложнее - это во-первых, а во-вторых он не ныл и клуб НЕ БРОСИЛ, в отличие от Карпина. Вот и все! Рано Карпин начал свои заслуги вспоминать.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:02
Интересно, а что сказал бы Карпин о Ярцеве , с которым проиграл Полртугалии 1 - 7 ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:34
После Словении Валерона понесло! Интересно, что будет после Хорватии?
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:28
Осведомлённость Валеры соперничает с его компетентностью
просто_так
просто_так ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:21
    Alexnvr
    Alexnvr ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:20
    по моему мнению в не правы. Карпин взял сборную на дне и вывел хотя бы на поверхность.
    beefs
    beefs
    вчера в 20:05
    Ну, Валера, скоро переплюнешь Черчесова...
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 20:04
    Или журналюги так преподносят ,вырывая фразы из контекста,или же Валерий Георгиевич Негазаев начинает пачкаться господа в звездной пыли??!!!!
    протон
    протон
    вчера в 19:56
    он уже показал себя в сборной, больше не надо
    particular
    particular
    вчера в 19:51
    Карпин проявляет себя прямо как апологет корпоративной этики :)
    Не забыв при этом упомянуть свою высокую конкурентоспособность :))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Василий 50 (раскрыть)
    вчера в 19:49, ред.
    Когда Слуцкому после провала Капелло предложили совмещать сборную и клуб, он взялся за это в практически безнадежной ситуации. Команда выиграла 4 (четыре!!!) игры подряд и вышла на Евро. ЛВС не бросал клуб и не ныл как Карпин. Мания величия начинает прилипать к Карпину. Представляю что будет если сборная выйдет на ЧМ. Из штанов выпрыгнет.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 19:44
    Карпин не в меру словоохотлив
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 19:41
    Карпину нужно запретить болтать
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