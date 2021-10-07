Канчельскис: «Не вижу клуб, который может конкурировать с „Зенитом“»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о том, сможет ли кто-нибудь составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул.
Чтобы «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку, им нужно выиграть игр пять подряд. Тогда можно будет говорить о какой-то конкуренции. Пусть и призрачной.
Честно, не вижу клуб, который может по-настоящему конкурировать с «Зенитом». Пока клуб из Санкт-Петербурга демонстрирует футбол принципиально другого уровня. В команде интересный подбор игроков, за ними интересно следить.
Бразильцы нравятся, особенно Клаудиньо. Не Халк, конечно, но смотрится неплохо. Если сравнивать с Халком, то все меркнут на его фоне. Но бразильцам «Зенита» еще нужно время, чтобы прижиться к нашему футболу, привыкнуть к нему и понять.
1. Имеет несомненное финансовое преимущество и стоимость состава, превосходящее другие клубы;
2.Явлеется бессменным лидером чемпионата на протяжении последних лет, практически без реальных конкурентов.
3. При возможности перекупает или переманивает у других команд игроков, тем самым убивая двух зайцев - усилия состав и одновременно ослабляя конкурентов.
Теперь отличия:
Бавария очень успешна в Лиге Чемпионов и там играет с позиции силы. У "Зенита" в этом году появилась надежда после неплохой игры с "Челси" и разгрома "Мальме", но в прошлых двух годах дела были очень неважные, даже можно по этому поводу выразиться пожестче. Так что, если уж делать копирку с "Баварии", то игру в еврокубках надо подтянуть, конечно победу в Лиге Чемпионов никто не ждет, но ежегодно выходить в весеннюю часть еврокубков не помешало бы.
1. Имеет несомненное финансовое преимущество и стоимость состава, превосходящее другие клубы;
2.Явлеется бессменным лидером чемпионата на протяжении последних лет, практически без реальных конкурентов.
3. При возможности перекупает или переманивает у других команд игроков, тем самым убивая двух зайцев - усилия состав и одновременно ослабляя конкурентов.
Теперь отличия:
Бавария очень успешна в Лиге Чемпионов и там играет с позиции силы. У "Зенита" в этом году появилась надежда после неплохой игры с "Челси" и разгрома "Мальме", но в прошлых двух годах дела были очень неважные, даже можно по этому поводу выразиться пожестче. Так что, если уж делать копирку с "Баварии", то игру в еврокубках надо подтянуть, конечно победу в Лиге Чемпионов никто не ждет, но ежегодно выходить в весеннюю часть еврокубков не помешало бы.