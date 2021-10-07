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Канчельскис: «Не вижу клуб, который может конкурировать с „Зенитом“»

вчера, 12:49

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о том, сможет ли кто-нибудь составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул.

Чтобы «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку, им нужно выиграть игр пять подряд. Тогда можно будет говорить о какой-то конкуренции. Пусть и призрачной.

Честно, не вижу клуб, который может по-настоящему конкурировать с «Зенитом». Пока клуб из Санкт-Петербурга демонстрирует футбол принципиально другого уровня. В команде интересный подбор игроков, за ними интересно следить.

Бразильцы нравятся, особенно Клаудиньо. Не Халк, конечно, но смотрится неплохо. Если сравнивать с Халком, то все меркнут на его фоне. Но бразильцам «Зенита» еще нужно время, чтобы прижиться к нашему футболу, привыкнуть к нему и понять.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:33
Канчельскис давай пари, что Зенит не станет в 4-й раз подряд чемпионом
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:13
Прижиться, понять и расслабиться..
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:45
Пока в спонсорах "Зенит" – да.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:04
"Зенит" в РПЛ как будто некая сыроватая калька с мюнхенской "Баварии" в бундеслиге:
1. Имеет несомненное финансовое преимущество и стоимость состава, превосходящее другие клубы;
2.Явлеется бессменным лидером чемпионата на протяжении последних лет, практически без реальных конкурентов.
3. При возможности перекупает или переманивает у других команд игроков, тем самым убивая двух зайцев - усилия состав и одновременно ослабляя конкурентов.
Теперь отличия:
Бавария очень успешна в Лиге Чемпионов и там играет с позиции силы. У "Зенита" в этом году появилась надежда после неплохой игры с "Челси" и разгрома "Мальме", но в прошлых двух годах дела были очень неважные, даже можно по этому поводу выразиться пожестче. Так что, если уж делать копирку с "Баварии", то игру в еврокубках надо подтянуть, конечно победу в Лиге Чемпионов никто не ждет, но ежегодно выходить в весеннюю часть еврокубков не помешало бы.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:47
До поражения от Сочи конкурентов действительно было не видно.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 13:30
Сейчас реально никто не способен Малкомов по 40 лямов покупать.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:12
Пожалуй, Канчельскис - прав...
Сп62
Сп62
вчера в 13:09, ред.
Как не видит клуба? А Крылья Советов! Отскочили благодаря судьи.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:03
Опять запил парень))
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