Канчельскис: «Не вижу клуб, который может конкурировать с „Зенитом“»

Бывший российский футболист поделился мнением о том, сможет ли кто-нибудь составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул.

Чтобы «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку, им нужно выиграть игр пять подряд. Тогда можно будет говорить о какой-то конкуренции. Пусть и призрачной.

Честно, не вижу клуб, который может по-настоящему конкурировать с «Зенитом». Пока клуб из Санкт-Петербурга демонстрирует футбол принципиально другого уровня. В команде интересный подбор игроков, за ними интересно следить.

Бразильцы нравятся, особенно Клаудиньо. Не Халк, конечно, но смотрится неплохо. Если сравнивать с Халком, то все меркнут на его фоне. Но бразильцам «Зенита» еще нужно время, чтобы прижиться к нашему футболу, привыкнуть к нему и понять.