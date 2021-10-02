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Матыцин считает, что лимит на легионеров не решит проблемы в футболе

02 октября 2021, 09:18

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что исключительно лимитом на легионеров не решить проблемы российского футбола.

Я не математик, но от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется, давайте все-таки эту проблему рассматривать в комплексе.

Мы ждем сформированного мнения футбольного сообщества, которое выражает РФС. Лимит на легионеров — это одна из частей плана, она сама по себе не решает вопрос. Как только предложения будут сформулированы окончательно, тогда мы будем проводить финальные разговоры и выходить с консолидированной программой.

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Матыцин Олег
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:00
даже и не математик ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 октября в 10:31
Все гораздо проще и конкретнее. За бюджетные деньги с жёстким лимитом, а за частные без лимита. А гос деньги только на детский и массовый футбол. И огород городить не надо.
протон
протон
02 октября в 09:50
Это Россия. Тут всегда борятся с ветряными мельницами. Это как единая Россия. Каждые выборы у них какой то лозунг. Например победить бедность. Ну а то что 20 лет вы правите и сами создали бедность это ничего что-ли? Тут министр намекает что нужно подготовку футболистов создавать. Эй алло. Футбол уже играют больше века! А вы за столько лет ничего не сделали. Одни лозунги.
Аксинья
Аксинья
02 октября в 09:43
Опричник подтвердил слова Государя усея Руси))
cska1948
cska1948
02 октября в 09:23
Чего тут формулировать? Займитесь ДЕТСКИМ футболом!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 09:23
Многие так считают!
drug01
drug01
02 октября в 09:23
Совершенно верно
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