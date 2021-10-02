Матыцин считает, что лимит на легионеров не решит проблемы в футболе

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что исключительно лимитом на легионеров не решить проблемы российского футбола.
Я не математик, но от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется, давайте все-таки эту проблему рассматривать в комплексе.
Мы ждем сформированного мнения футбольного сообщества, которое выражает РФС. Лимит на легионеров — это одна из частей плана, она сама по себе не решает вопрос. Как только предложения будут сформулированы окончательно, тогда мы будем проводить финальные разговоры и выходить с консолидированной программой.