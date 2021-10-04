Шварц: «Отмена лимита не перевернёт ситуацию с футболом в России»

Главный тренер «Динамо» высказал свое мнение об идее отмены лимита на легионеров в РПЛ .

Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров, и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа. Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России. Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам.