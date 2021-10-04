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Шварц: «Отмена лимита не перевернёт ситуацию с футболом в России»

вчера, 09:09

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказал свое мнение об идее отмены лимита на легионеров в РПЛ.

Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров, и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа. Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России. Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
сегодня в 05:57
Всем адекватным это уже давно понятно,просто этими разговорами пытаются создать видимость работы
протон
протон
вчера в 21:38
Отмена коррупции в России приведет к неслыханному экономическому росту. И не только в футболе.
steel900
steel900
вчера в 19:16
Лимит - зло!
Но я согласен со Шварцем.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 18:33, ред.
Он о чëм вообще? У него отмена лимита связана только с тем, что команды наберут легов? Дело то не в этом, а в том что не будут играть нерадивые паспортисты. Люди устали от этого, а не от легов, если для хорошей команды нужны 11 легов, пусть играют, от них больше толку обществу будет, чем от нерадивых и ленивых своих
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 13:25
Нужно просто его изменить...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:50
А никто и не предполагает,что к нам повалят главные таланты футбольного мира,если не устранить зло номер один-безумные деньги из бюджетов всех уровней.
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:29
Отмена лимита ни как не решит проблемы российского футбола! Какой же это будет "российский футбол", если по полю будут бегать ДВАДЦАТЬ ДВА ИНОСТРАННЫХ БУГАЯ? Только кропотливая работа с детьми может решить проблемы нашего, российского футбола! Играли в РПЛ добротные, леги Вагнер Лав, Халк ну и кто из наших футболистов хоть бледной тенью этих легов стал? Нет! Так что сказки про то, что наши футболисты учатся у легов и становятся лучше, так сказками и остаются. Всё закладывается в детстве.
STVA 1
STVA 1 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 10:12
Не факт! Завезет тебя Селюк своих мартышек и ваще молодежи только на область придется играть! Федун же в открытую сказал типа зачем миллионы в школы вкладывать тогда , когда я смогу негра купить! И будет у нас своё BLM(((
Gelious
Gelious
вчера в 10:06
У нас на КАЖДОМ этапе развития футболистов коррупция и разруха. Еще 15 лет назад под измененным возрастом выступали бугари на области и пинали действительно молодых
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:06
Все говорят про школы и никто ничего не делает уже более десятка лет.
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:02
Палка о двух концах
1bear
1bear
вчера в 09:58
не нужно ничего "переворачивать" - с отменой лимита всё наладится постепенно
112910415
112910415
вчера в 09:58
дело говорит, однако
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:54
Верно говорит немец .
Мутковской бригаде жуликов, засевшей в РФС им точно все по-барабану.
Футбол для них не спорт, а способ обогащения,
И по хрену на каком месте в рейтинге Россия или клуб, главное стиральная машина для отмыва ворованных бюджетных денег работает на полную катушку !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:53
Правильно думают даже иностранцы пару лет поработавшие в России а до наших функционеров не достучаться.
beefs
beefs
вчера в 09:39
все все знают, но надо же показать бурную деятельность...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:35
Но улучшение должно быть, теперь глядишь веселее бегать будут наши игрочишки
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:22
Проблем много однозначного решения еще никто не придумал. Поборники борьбы за отмену лимита тоже не утверждают, что отмена решит все проблемы российского футбола, а лишь слегка облегчит положение. Практически все осознают, что плоскость решении проблемы лежит в футбольных школах и футбольных академиях, но никто не предложил внятного решения, как исправить там ситуацию. Единственное верю, что приложиться максимум усилий, чтобы теперь с олимпиадой было все хорошо.
fsm84fx5xxpm
fsm84fx5xxpm
вчера в 09:11
Тут только Хоттабыч перевернёт
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