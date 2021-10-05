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Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата лиги на сезон-22/23

вчера, 15:58

Российская Премьер-Лига на официальном сайте объявила, что розыгрыш турнира сезона-2022/2023 будет проводиться в прежнем формате.

Все участники общего собрания проголосовали за сохранение текущего формата РПЛ на сезон 2022/2023 – чемпионат будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров. Решение связано с неопределённостью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА.

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Источник: premierliga.ru
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ manutd navsegda (раскрыть)
вчера в 23:26
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 20:33, ред.
    - Вот это правильно.

    - Не стоит бежать впереди паровоза! (Я не "Локо" имею ввиду, а УЕФА и ФИФА - у них вечно какие-то новые заморочки...)

    - Подождём годик, посмотрим, как Европа лоханётся, сделаем выводы...

    - А то прямо - реформа РПЛ! Схема МАРС - ЮПИТЕР! И прочие дела...

    - Наш футбол и так на ладан дышит, а вы ещё хотели и кислород ему перекрыть...

    - Зиму переживём - окрепнем! И всем дадим - .....!
    112910415
    112910415
    вчера в 18:34
    " чтоб всё было, как при матушке " !
    протон
    протон
    вчера в 17:31
    И сохраните лимит, пожалуйста, еще бы лимит сохранить, чтобы эту лигу-арлекинов вообще перехотелось смотреть.
    протон
    протон
    вчера в 17:29
    Как обычно размах на рубль - удар на копейку)
    И с контрактом на права, и с форматом чемпионата.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 17:22
    Да уж, надо прислушаться
    димон 37
    димон 37 ответ manutd navsegda (раскрыть)
    вчера в 17:19
    Что значит попасть, Володя сказал выиграть
    berda2003
    berda2003
    вчера в 17:17
    опять в туре одна игра? и это сотрудничество?
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 17:07
    Не понимаю вообще в чём вопрос и зачем он встал по изменению регламента.
    manutd navsegda
    manutd navsegda ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 16:55
    Какой лимит? Нам на олимпиаду нужно попасть!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 16:48
    А чего там с лимитом ?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:29
    Наконец то хоть, что правильно решили.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 16:08
    Думаю, это правильное и оптимальное решение.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    вчера в 16:04
    Никак мозги включили.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 16:04
    Регламент надо менять
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