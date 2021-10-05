Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата лиги на сезон-22/23

Российская Премьер-Лига на официальном сайте объявила, что розыгрыш турнира сезона-2022/2023 будет проводиться в прежнем формате.
Все участники общего собрания проголосовали за сохранение текущего формата РПЛ на сезон 2022/2023 – чемпионат будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров. Решение связано с неопределённостью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА.
- Не стоит бежать впереди паровоза! (Я не "Локо" имею ввиду, а УЕФА и ФИФА - у них вечно какие-то новые заморочки...)
- Подождём годик, посмотрим, как Европа лоханётся, сделаем выводы...
- А то прямо - реформа РПЛ! Схема МАРС - ЮПИТЕР! И прочие дела...
- Наш футбол и так на ладан дышит, а вы ещё хотели и кислород ему перекрыть...
- Зиму переживём - окрепнем! И всем дадим - .....!
- Не стоит бежать впереди паровоза! (Я не "Локо" имею ввиду, а УЕФА и ФИФА - у них вечно какие-то новые заморочки...)
- Подождём годик, посмотрим, как Европа лоханётся, сделаем выводы...
- А то прямо - реформа РПЛ! Схема МАРС - ЮПИТЕР! И прочие дела...
- Наш футбол и так на ладан дышит, а вы ещё хотели и кислород ему перекрыть...
- Зиму переживём - окрепнем! И всем дадим - .....!
И с контрактом на права, и с форматом чемпионата.
И с контрактом на права, и с форматом чемпионата.