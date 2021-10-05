Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата лиги на сезон-22/23

Российская Премьер-Лига на официальном сайте объявила, что розыгрыш турнира сезона-2022/2023 будет проводиться в прежнем формате.

Все участники общего собрания проголосовали за сохранение текущего формата РПЛ на сезон 2022/2023 – чемпионат будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров. Решение связано с неопределённостью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА , а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА .