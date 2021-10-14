Гисдоль обязал игроков «Локо» приезжать на тренировки за 2 часа до начала

1634231330

вчера, 20:08

Новый главный тренер «Локомотива» потребовал от игроков соблюдать новое правило.

Журналист Иван Карпов сообщает, что немецкий специалист обязал футболистов приезжать на базу не позднее чем за два часа до начала занятий.

Отмечается, что до прихода Гисдоля игроки имели право приезжать на базу за час до тренировки.

52-летний специалист возглавляет «Локо» с 10 октября.