Гисдоль обязал игроков «Локо» приезжать на тренировки за 2 часа до начала

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль потребовал от игроков соблюдать новое правило.
Журналист Иван Карпов сообщает, что немецкий специалист обязал футболистов приезжать на базу не позднее чем за два часа до начала занятий.
Отмечается, что до прихода Гисдоля игроки имели право приезжать на базу за час до тренировки.
52-летний специалист возглавляет «Локо» с 10 октября.
"Потом едут домой и продолжают работу над собой" . Вы это серьёзно ? Умудохавшись на базе, у них ещё остаются силы над "работой над собой" в домашних условиях? Интересно, в чём заключается эта работа.
"Потом едут домой и продолжают работу над собой" . Вы это серьёзно ? Умудохавшись на базе, у них ещё остаются силы над "работой над собой" в домашних условиях? Интересно, в чём заключается эта работа.
Весь мир уже говорит, что футболисты по 7-8 часов проводят на базе каждый день. Приезжают за несколько часов до тренировки, готовятся к ней. Потом тренировка. После тренировки несколько часов процедуры, восстановление. Потом едут домой и продолжают работу над собой.
Наши же футболисты тратят в день 3-4 часа.
И как только приезжает тренер, который пытается это изменить-начинается нытье.
Тогда примите нашу действительность, что мы всегда будет никчемными в современном футболе! И не требуйте никаких нормальных и достойных результатов.
Невозможно стать в чем-то крутым за 3-4 часа в день
Весь мир уже говорит, что футболисты по 7-8 часов проводят на базе каждый день. Приезжают за несколько часов до тренировки, готовятся к ней. Потом тренировка. После тренировки несколько часов процедуры, восстановление. Потом едут домой и продолжают работу над собой.
Наши же футболисты тратят в день 3-4 часа.
И как только приезжает тренер, который пытается это изменить-начинается нытье.
Тогда примите нашу действительность, что мы всегда будет никчемными в современном футболе! И не требуйте никаких нормальных и достойных результатов.
Невозможно стать в чем-то крутым за 3-4 часа в день
Очень хорошие тренеры...
Приезжали брать титулы...
С коими и отбыли счастливые...
А тут "Дойчен-захватенРЖД-машинен"....)))
Очень хорошие тренеры...
Приезжали брать титулы...
С коими и отбыли счастливые...
А тут "Дойчен-захватенРЖД-машинен"....)))
Для чего в Зенит приезжал Адвокаат? Спаллети?
Для чего в Зенит приезжал Адвокаат? Спаллети?
а зачем тогда ??
а зачем тогда ??
Не понимаешь сути?
Не понимаешь сути?
Если ты профи...как условный Роналду...то тебя самого с тренировки не выгонишь...и дома будешь тренироваться....а если ты "ЗМС" РПЛьного розлива то в чём смысл у тебя 2 часа отдыха воровать ???
Одно непонятно....
Если ты приехал в состав "Рангни-Цорно-Гиздоль команден машинен" по избавлению некой госкорпорации от лишних денег - то игроки то тут при чём....их то зачем мучить...???...занимайтесь своим делом....
Если ты профи...как условный Роналду...то тебя самого с тренировки не выгонишь...и дома будешь тренироваться....а если ты "ЗМС" РПЛьного розлива то в чём смысл у тебя 2 часа отдыха воровать ???
Одно непонятно....
Если ты приехал в состав "Рангни-Цорно-Гиздоль команден машинен" по избавлению некой госкорпорации от лишних денег - то игроки то тут при чём....их то зачем мучить...???...занимайтесь своим делом....
Не стал бы сразу вставать в позу с приходом и решениями, этого немца. Статистика в немецком чемпионате, это одно, а, что будет в российском, это другое. Это, как сравнить наверно немецкое пиво с жигулёвским).
Николич, то же приходил под свист и топот. А ушел с высоко поднятой головой и отвисшими, полными, до земли, карманами.
Время покажет.
Не стал бы сразу вставать в позу с приходом и решениями, этого немца. Статистика в немецком чемпионате, это одно, а, что будет в российском, это другое. Это, как сравнить наверно немецкое пиво с жигулёвским).
Николич, то же приходил под свист и топот. А ушел с высоко поднятой головой и отвисшими, полными, до земли, карманами.
Время покажет.
Но ни один игрок так и не приехал!😅😂😅
Но ни один игрок так и не приехал!😅😂😅
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1285859/gisdol-markus-lokomotiv
Получается сейчас тоже имеют право приезжать за 2 часа до трени)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1285859/gisdol-markus-lokomotiv
Получается сейчас тоже имеют право приезжать за 2 часа до трени)
Поэтому скоро этого Гисдоля сольют и не поперхнутся)
Поэтому скоро этого Гисдоля сольют и не поперхнутся)