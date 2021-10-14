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Гисдоль обязал игроков «Локо» приезжать на тренировки за 2 часа до начала

вчера, 20:08

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль потребовал от игроков соблюдать новое правило.

Журналист Иван Карпов сообщает, что немецкий специалист обязал футболистов приезжать на базу не позднее чем за два часа до начала занятий.

Отмечается, что до прихода Гисдоля игроки имели право приезжать на базу за час до тренировки.

52-летний специалист возглавляет «Локо» с 10 октября.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 12:25, ред.
Давайте уточним. Мы не говорим, сколько часов на базе проводят футболисты, как об этом утверждаете вы, складывая часы нахождения на базе: саму тренировку, подготовку к ней, реабилитационные мероприятия. Мы говорим о том, за сколько часов до начала тренировки необходимо приезжать и приезжают футболисты. Согласитесь, это не одно и то же. Каждый день по 7-8 часов; да они ноги не будут волочить во время матча.
"Потом едут домой и продолжают работу над собой" . Вы это серьёзно ? Умудохавшись на базе, у них ещё остаются силы над "работой над собой" в домашних условиях? Интересно, в чём заключается эта работа.
Сантус
Сантус
сегодня в 11:54
На воротах базы уже написали-фашизм не пройдёт?))
galem72
galem72
сегодня в 10:42
Каждый тренер волен "чудить" в меру своей тактики. Полностью внутренние дела клуба в рамках тренировочного процесса.
dеigandre
dеigandre ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:09
Поражаюсь подобным людям.
Весь мир уже говорит, что футболисты по 7-8 часов проводят на базе каждый день. Приезжают за несколько часов до тренировки, готовятся к ней. Потом тренировка. После тренировки несколько часов процедуры, восстановление. Потом едут домой и продолжают работу над собой.
Наши же футболисты тратят в день 3-4 часа.
И как только приезжает тренер, который пытается это изменить-начинается нытье.
Тогда примите нашу действительность, что мы всегда будет никчемными в современном футболе! И не требуйте никаких нормальных и достойных результатов.
Невозможно стать в чем-то крутым за 3-4 часа в день
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 09:53
Так они ж тренеры....
Очень хорошие тренеры...
Приезжали брать титулы...
С коими и отбыли счастливые...

А тут "Дойчен-захватенРЖД-машинен"....)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:51, ред.
Не с того начинает новый главный тренер. Видимо, хочет продемонстрировать игрокам, что главный в команде - это он. Попробовал бы он втиснуть в рамки какой-либо клуб из-за рубежа, получил бы пинка под зад. Футболисты видят недоверие тренера к своим профессиональным обязанностям и поневоле внутренне абстрагируются от него. Для того же Гисдоля основополагающим должно быть отношение футболистов к тренировкам и непосредственно к игре, а не то, за сколько часов до тренировки они приезжают на базу. Но меня интересует и другое: каким образом он сможет перестроить игру этой тяжеловесной команды, состоящей из посредственных исполнителей.
dеigandre
dеigandre ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:27
Работать
Для чего в Зенит приезжал Адвокаат? Спаллети?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 09:22
Как это ??
а зачем тогда ??
dеigandre
dеigandre ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:20
Серьезно?
Не понимаешь сути?
dеigandre
dеigandre ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:19
Прикинь, возможно, они не только за распилом бабла приехали? Тяжело в это поверить?
Mi6
Mi6
сегодня в 09:12
Маразм крепчает
4RT
4RT
сегодня в 08:58
Будут учить немецкий язык
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:52, ред.
Нельзя было обойтись без этого немецкого диктата...??
Если ты профи...как условный Роналду...то тебя самого с тренировки не выгонишь...и дома будешь тренироваться....а если ты "ЗМС" РПЛьного розлива то в чём смысл у тебя 2 часа отдыха воровать ???

Одно непонятно....
Если ты приехал в состав "Рангни-Цорно-Гиздоль команден машинен" по избавлению некой госкорпорации от лишних денег - то игроки то тут при чём....их то зачем мучить...???...занимайтесь своим делом....
112910415
112910415
сегодня в 05:52
посмотрим на результаты
3fwr9fp8q399
3fwr9fp8q399
сегодня в 03:41
Ни к чему хорошему эта дурь не приведёт
ОПС
ОПС
сегодня в 02:55
Может вообще не уезжать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:12
Смолов с Бариновым покажут ему битву за Москву. Ахахаха.
Не стал бы сразу вставать в позу с приходом и решениями, этого немца. Статистика в немецком чемпионате, это одно, а, что будет в российском, это другое. Это, как сравнить наверно немецкое пиво с жигулёвским).
Николич, то же приходил под свист и топот. А ушел с высоко поднятой головой и отвисшими, полными, до земли, карманами.
Время покажет.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 01:31
После нелепого слива Николича, вообще пох
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
сегодня в 01:28
«52-летний специалист возглавляет «Локо» с 10 октября.»
Но ни один игрок так и не приехал!😅😂😅
Vave666
Vave666
сегодня в 00:28
Отмечается, что до прихода Гисдоля игроки имели право приезжать на базу за час до тренировки.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1285859/gisdol-markus-lokomotiv

Получается сейчас тоже имеют право приезжать за 2 часа до трени)
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:15
За эти два часа он будет делать из них Месси и Роналду ну ну..
1bear
1bear
вчера в 23:22
взял в "ежовые рукавицы"
Gahi
Gahi
вчера в 22:58
Главное чтобы это всё благоприятно отразилось на качество игры и результатов команды.
minai
minai
вчера в 22:52
Вот это подход. Понятно, что этот Гисдоль серьёзный коуч.
makkie
makkie
вчера в 22:46
В России не особо любят тренироваться.
Поэтому скоро этого Гисдоля сольют и не поперхнутся)
pomor45
pomor45 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:40
А самому прийти вовремя, т.е. через два часа после их.
GooSe25
GooSe25
вчера в 22:18
Нашли своёго ручного ноунейма, снова пилить бюджет… как жаль.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:12
Разве нельзя начало тренировок назначить на 2 часа раньше.
Сп62
Сп62
вчера в 22:12
То ли ещё будет, о-ё-ёй.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:03
Да за такие деньги что им платят я б с базы не уезжал бы
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