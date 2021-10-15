«Спартак» намерен выкупить права на клубный гимн за 30 млн рублей

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вчера, 17:16

Автор музыки гимна футбольного «Спартака» Виктор Дробыш подтвердил слухи о том, что московский клуб готов выкупить права на композицию за 30 миллионов рублей.

Об этом речь сейчас и идет, это правда. Уже ведутся переговоры.

Гимн «Спартака» был создан и утвержден в 2010 году. Композитором музыки выступил Дробыш. Автором текста стал Роман Емельянов, а исполнителем — бывший солист группы «Ария» Валерий Кипелов.