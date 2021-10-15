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«Спартак» намерен выкупить права на клубный гимн за 30 млн рублей

вчера, 17:16

Автор музыки гимна футбольного «Спартака» Виктор Дробыш подтвердил слухи о том, что московский клуб готов выкупить права на композицию за 30 миллионов рублей.

Об этом речь сейчас и идет, это правда. Уже ведутся переговоры.

Гимн «Спартака» был создан и утвержден в 2010 году. Композитором музыки выступил Дробыш. Автором текста стал Роман Емельянов, а исполнителем — бывший солист группы «Ария» Валерий Кипелов.

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Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Эджуке
Эджуке ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 18:11
    ermak6848
    ermak6848 ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 08:05
    могу быть соавтором
    в двоём уже веселее...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 07:13
    Трубач тоже чётко про Спартак пишет!
    Bastardo
    Bastardo ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 03:04
    Увы, но нет. Там слабые рифмы и нет того, что называется ударной строкой. Но к дробышу тоже доверия нет. В болении за Спартак идея есть, в деятельности дробыша вижу только коммерцию.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 22:39
    Да ну!)
    pomor45
    pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 22:37
    У того никаких нет.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 22:33, ред.
    Без гимна век как-то не солидно коротать. Придётся раскошелиться, но от заядлого болельщика неплохо бы в подарок получить, или на крайняк ту же цифру, но в копейках.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Эджуке (раскрыть)
    вчера в 22:26
    За шекели только в одном клубе, ну ты его знаешь!)
    Эджуке
    Эджуке
    вчера в 21:18
    Чего таки не продашь родному любимому клубу по-дороже, ай вэй!

    P.S. Забавно будет, когда после ухода Федуна из клуба вдруг окажется, что "гимн" теперь строго за шекели )))
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:54
    Очередной развод Федунки! На этот раз ушлыми музыкантишками, придумавших какой-то несуразный примитив. Ну вот выкупит он эти права и что дальше? Повесит на почётное место в музей Спартака? Что это даёт клубу, потратившему большие деньги на бог знает что?
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    вчера в 20:12
    ))...

    praporchik zadov
    praporchik zadov
    вчера в 19:44
    Деньги некуда девать похоже....
    particular
    particular
    вчера в 19:28
    Тоже чтоль замутить песнягу 🤣️ В цене сойдёмся 😉
    Валерыч
    Валерыч ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 19:06, ред.
    Реально круто звучит! Полностью согласен.
    Вот эта песня должна быть гимном "Спартака".
    Браво, Анастасии! Кипелов, Дробыш и Емельянов - отдыхают.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 18:58
    Поменяли пару нот и пару слов и лабайте бесплатно. Дробыш истинный фанат спартака, впаривает гимн за 30 лямов...Или это очередной отмыв:Дробышу 3, а остальное эффективным менеджерам...
    протон
    протон
    вчера в 18:55
    А что ещё может сказать служащий о своём месте работы и работодателе ?
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 18:55, ред.
    Не знаю, не слышал, РЭП не моё...я по року больше и чем тяжелей тем лучше!
    Даже вот это круче:
    Zak11
    Zak11 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 18:53
    А как же рэпер Серёга? )
    dok66
    dok66
    вчера в 18:53
    30 лямов за что ? О-ле , о-ле , о-ле , Спартак - Чемпион ! Ничего не стоит .
    valt134
    valt134
    вчера в 18:52
    В этой стране всё покупается и продаётся. И гимн, и флаг, и конституция... Вова не даст соврать.
    МапС
    МапС
    вчера в 18:48
    Дмитрий Назаров поди призадумался... если бы за каждую песню хотя бы по лямчику... Хотя вряд ли. Он не из таких. Хоть и поэт-песенник он хреновый.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 18:44
    Не понимаю зачем покупать гимн. Он народный, надо обойтись как то без присвоения
    drug01
    drug01
    вчера в 18:40
    Может игра пойдёт
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 18:34
    В опу Дробыша с гимном! Для фабрики и Барановских бабушек пущай песни пишет!
    У Раинской и то покруче песня при всем уважении к Кипелову!
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 18:28
    А что принадлежит Локо?! Стадион?! Клуб?! Железные дороги?!
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 18:22
    Все стоит денег
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 18:18
      МапС
      МапС
      вчера в 18:16, ред.
      Нонсенс! Тебе посвятили песню, а ты исчо и выкупить её должен. По идее авторы должны заплатить Спартаку за использование бренда. А вообще за подарки платить не принято.
      Интересно, а Карпин за "Валеру" тоже отстегнуть должен?
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      вчера в 18:04
      Не думаю, что это столько стоит.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 17:55
      Продавцы воздуха.А кривляются,что пишут "для народа",а на деле чихнуть без гешефта не могут.
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