«Спартак» намерен выкупить права на клубный гимн за 30 млн рублей

Автор музыки гимна футбольного «Спартака» Виктор Дробыш подтвердил слухи о том, что московский клуб готов выкупить права на композицию за 30 миллионов рублей.
Об этом речь сейчас и идет, это правда. Уже ведутся переговоры.
Гимн «Спартака» был создан и утвержден в 2010 году. Композитором музыки выступил Дробыш. Автором текста стал Роман Емельянов, а исполнителем — бывший солист группы «Ария» Валерий Кипелов.
в двоём уже веселее...
в двоём уже веселее...
https://youtu.be/juRCrWsWly4
P.S. Забавно будет, когда после ухода Федуна из клуба вдруг окажется, что "гимн" теперь строго за шекели )))
P.S. Забавно будет, когда после ухода Федуна из клуба вдруг окажется, что "гимн" теперь строго за шекели )))
https://youtu.be/_Oh_d9Q3850
Вот эта песня должна быть гимном "Спартака".
Браво, Анастасии! Кипелов, Дробыш и Емельянов - отдыхают.
Вот эта песня должна быть гимном "Спартака".
Браво, Анастасии! Кипелов, Дробыш и Емельянов - отдыхают.
Даже вот это круче:https://www.youtube.com/watch?v=RM20PsoqNWg
Даже вот это круче:
У Раинской и то покруче песня при всем уважении к Кипелову!https://www.youtube.com/watch?v=MRTrMFwKKqE
У Раинской и то покруче песня при всем уважении к Кипелову!
Интересно, а Карпин за "Валеру" тоже отстегнуть должен?
Интересно, а Карпин за "Валеру" тоже отстегнуть должен?