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Ерохин рассказал, слушает ли он Моргенштерна

28 сентября 2021, 14:46

Полузащитник сборной России и «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

Любимый музыкальный трек? Если взглянуть на мою музыкальную подборку, то можно абсолютно не понять, какой жанр мне больше нравится. Просто сохраняю себе десятку треков из последнего, пока не надоест. Наверное, больше всего ассоциируется с настроением песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana.

Моргенштерн? Слава Богу, нет (смеется). Я не слежу за новинками и слушаю что-то из старого.

Недавно форвард «Барселоны» Мемфис Депай выпустил новый музыкальный трек.

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Все комментарии
mr.bra
mr.bra
28 сентября в 18:46
м-рна случайно сожгли заживо при сьемке клипа, вовка этот день сделал праздничным
memphis
memphis
28 сентября в 18:27
    sir_Alex
    sir_Alex
    28 сентября в 17:06
    Молодец, правильной музыкальной ориентации.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    28 сентября в 15:57
    Вот он, "Моргенштерн здорового человека") Я, когда еще не знал о существовании нашего фрика, понять не мог, за что хают песню от Rammstein)
    Союзник противников
    Союзник противников
    28 сентября в 15:25
    А что он кушает на завтрак и как часто ходит в туалет? Про посещение Эрмитажа предусмотрительно не интересуюсь...
    Ironigor
    Ironigor
    28 сентября в 15:00
    Моргеналштерн . А Ерохину респект за выбор песен и вкус музыки 🎶 !
    Вoлхв
    Вoлхв
    28 сентября в 14:58
    Молодца...хороший вкус
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