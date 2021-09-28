Ерохин рассказал, слушает ли он Моргенштерна

Полузащитник сборной России и «Зенита» рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

Любимый музыкальный трек? Если взглянуть на мою музыкальную подборку, то можно абсолютно не понять, какой жанр мне больше нравится. Просто сохраняю себе десятку треков из последнего, пока не надоест. Наверное, больше всего ассоциируется с настроением песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana.

Моргенштерн? Слава Богу, нет (смеется). Я не слежу за новинками и слушаю что-то из старого.