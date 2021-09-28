Карлос Тевес спел песню с болельщиками «Бока Хуниорс»

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес посетил родной город своего отца, который ушел из жизни в начале этого года.
Футболисту оказали теплый приём.
Недавно игрок «Барселоны» выпустил новый музыкальный трек.
Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес посетил родной город своего отца, который ушел из жизни в начале этого года.
Футболисту оказали теплый приём.
Недавно игрок «Барселоны» выпустил новый музыкальный трек.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282819/teves-karlos-boka-huniors
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282819/teves-karlos-boka-huniors