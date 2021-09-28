Карлос Тевес спел песню с болельщиками «Бока Хуниорс»

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28 сентября 2021, 18:01

Форвард «Бока Хуниорс» посетил родной город своего отца, который ушел из жизни в начале этого года.

Футболисту оказали теплый приём.

Недавно игрок «Барселоны» выпустил новый музыкальный трек.