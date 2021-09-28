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Карлос Тевес спел песню с болельщиками «Бока Хуниорс»

28 сентября 2021, 18:01

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес посетил родной город своего отца, который ушел из жизни в начале этого года.

Футболисту оказали теплый приём.

Недавно игрок «Барселоны» выпустил новый музыкальный трек.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
28 сентября в 19:31
Может развлекаться как может.
Сидор новый
Сидор новый
28 сентября в 18:50
Ну а почему бы и не спеть...:)))
Рефери
Рефери ответ STVA 1 (раскрыть)
28 сентября в 18:37
+
STVA 1
STVA 1
28 сентября в 18:29
Исправьте... посетил родного город своего отца,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282819/teves-karlos-boka-huniors
drug01
drug01
28 сентября в 18:02
Браво молодец
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