Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Наполи»

Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил новую песню победе красно-белых в матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2).
Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил новую песню победе красно-белых в матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2).
но один раз послушать можно
и без слезы,,,
но один раз послушать можно
и без слезы,,,
Видят горе других, забывают себя.
Если чести и блеска зеркал ты желаешь, —
Не завидуй другим, — и возлюбят тебя.
Омар хайям
Видят горе других, забывают себя.
Если чести и блеска зеркал ты желаешь, —
Не завидуй другим, — и возлюбят тебя.
Омар хайям
Мне понравилось, хорошо спел.
Мне понравилось, хорошо спел.