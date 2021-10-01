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Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Наполи»

01 октября 2021, 13:12
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил новую песню победе красно-белых в матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

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Все комментарии
VIC2
VIC2
02 октября в 15:24
Конечно не Робертино Лоретти,
но один раз послушать можно
и без слезы,,,
VIC2
VIC2 ответ Василий 50 (раскрыть)
02 октября в 15:18
Благородные люди друг друга любя,
Видят горе других, забывают себя.
Если чести и блеска зеркал ты желаешь, —
Не завидуй другим, — и возлюбят тебя.

Омар хайям
протон
протон
01 октября в 20:32
Боже, какое бездарное графоманство!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
01 октября в 14:27
Мда... эйфория у данного персонажа через край. Его понять можно, но что было бы не случись удаления у Наполи? Спартак красавцы, обыграли лидера серии А (в отличии от некоторых позорников), но поменьше бы вот этой похвальбы. Выиграно сражение, а не война).
311
311
01 октября в 14:07
К юбилею Спартака можно и на альбом наскрести песен!)
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 14:07
Второй раз подряд Назаров понравился. Прикольно, в целом актуально и вполне смотрибельно.
Мне понравилось, хорошо спел.
Василий 50
Василий 50
01 октября в 14:00
Опять этот актеришка
Cat01
Cat01
01 октября в 13:51
Можно петь пока поётся
drug01
drug01
01 октября в 13:50
Одна из последних...
Ironigor
Ironigor
01 октября в 13:34
Респект Дмитрий !!! Настроение поднял !!!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 13:25
Спартак стал так редко выигрывать что каждой победе песня полагается ??..)))
yrasikos22
yrasikos22
01 октября в 13:22
Спартак как всегда, побеждает,ловит звезду и эйфорию,потом по башке получает..
112910415
112910415
01 октября в 13:16
в этот раз хорошо получилось
25процентный клоун
25процентный клоун
01 октября в 13:14
Красиво, от души
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