«Интер» собирается продлить контракты сразу с тремя игроками

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вчера, 09:08

Как сообщает источник, «Интер» планирует продлить трудовые соглашения сразу с тремя игроками: , и .

Утверждается, что для Бареллы готов контракт до 2026 года, переговоры с защитником начнутся в ближайшее время. Продвинулись переговоры о продлении контракта хорватского игрока Брозовича до 2025 года.