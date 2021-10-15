«Интер» собирается продлить контракты сразу с тремя игроками

Как сообщает источник, «Интер» планирует продлить трудовые соглашения сразу с тремя игроками: Николо Бареллой, Миланом Шкриньяром и Марцело Брозовичем.
Утверждается, что для Бареллы готов контракт до 2026 года, переговоры с защитником начнутся в ближайшее время. Продвинулись переговоры о продлении контракта хорватского игрока Брозовича до 2025 года.
Достижение договоренностей с дуэтом является приоритетом для Нерадзурри и они работают над завершением обновлений для обоих игроков.
Текущее соглашение Брозовича истекает в конце июня 2022 года, и Нерадзурри сделали приоритетной задачей не потерять его во время бесплатного трансфера следующим летом, тем более что он является таким важным игроком в планах клуба.
С этой целью, после перерыва между сборными должна состояться встреча с агентом хорвата, и клуб надеется, что в ближайшее время будет достигнута договоренность о новой сделке. Между тем, Нерадзурри уже встретились с агентом Бареллы Алессандро Бельтрами в Киеве, где была подтверждена воля всех сторон продолжать совместную деятельность, и были определены условия соглашения о продлении сделки 24-летнего игрока.
Согласно сообщениям итальянских СМИ, председатель Интера Стивен Чжан готов предложить новые контракты руководителям, которые помогли преодолеть трудное летнее трансферное окно Интера.
Стивен Чжан дал своим коллегам два обещания, когда вылетел обратно в Китай после своего последнего визита в клуб в Милане. Первым из этих обещаний было то, что он вернется в сентябре на вечеринку. Во-вторых, вскоре он предложит новые контракты Джузеппе Маротте(генеральный директор спортивного итальянского футбольного клуба Интер), Пьеро Аузилио и Дарио Баччину.
Это потому, что они проделали очень хорошую работу, проведя Интер через то, что было одним из самых сложных трансферных окон в истории. Они быстро отреагировали на финансовую ситуацию и сумели собрать много денег для клуба, при этом обеспечив Симоне Индзаги конкурентоспособной командой, с которой нужно сражаться.
Достижение договоренностей с дуэтом является приоритетом для Нерадзурри и они работают над завершением обновлений для обоих игроков.
Текущее соглашение Брозовича истекает в конце июня 2022 года, и Нерадзурри сделали приоритетной задачей не потерять его во время бесплатного трансфера следующим летом, тем более что он является таким важным игроком в планах клуба.
С этой целью, после перерыва между сборными должна состояться встреча с агентом хорвата, и клуб надеется, что в ближайшее время будет достигнута договоренность о новой сделке. Между тем, Нерадзурри уже встретились с агентом Бареллы Алессандро Бельтрами в Киеве, где была подтверждена воля всех сторон продолжать совместную деятельность, и были определены условия соглашения о продлении сделки 24-летнего игрока.
Согласно сообщениям итальянских СМИ, председатель Интера Стивен Чжан готов предложить новые контракты руководителям, которые помогли преодолеть трудное летнее трансферное окно Интера.
Стивен Чжан дал своим коллегам два обещания, когда вылетел обратно в Китай после своего последнего визита в клуб в Милане. Первым из этих обещаний было то, что он вернется в сентябре на вечеринку. Во-вторых, вскоре он предложит новые контракты Джузеппе Маротте(генеральный директор спортивного итальянского футбольного клуба Интер), Пьеро Аузилио и Дарио Баччину.
Это потому, что они проделали очень хорошую работу, проведя Интер через то, что было одним из самых сложных трансферных окон в истории. Они быстро отреагировали на финансовую ситуацию и сумели собрать много денег для клуба, при этом обеспечив Симоне Индзаги конкурентоспособной командой, с которой нужно сражаться.