Голкипер «Порту» Диого Кошта близок к продлению контракта с клубом, об этом сообщает источник.
Утверждается, что агент игрока уже согласовал новый договор с португальским клубом.
Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2026 года.
Голкипер «Порту» Диого Кошта близок к продлению контракта с клубом, об этом сообщает источник.
Утверждается, что агент игрока уже согласовал новый договор с португальским клубом.
Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2026 года.
Коста дебютировал в составе резервной команды 6 августа 2017 года в домашнем поражении со счетом 1:2 против Жиля Висенте. Он закончил сезон, сыграв еще 31 матча.
15 мая 2018 года Коста продлил свой контракт до июня 2022 года. В сентябре он был назван клубом «Новичок года», в конце того же года, испанец Икер Касильяс, играя за первую команду, хвалил его, считая его своим «преемником».
Коста выиграл Юношескую лигу УЕФА 2018–19 вместе с «Порту», победив «Челси» со счетом 3:1 в финале в Ньоне, Швейцария, 29 апреля. Несколько дней спустя, после того, как Касильяс перенес сердечный приступ, Вана заменил его в качестве стартового вратаря, а Коста был вызван на скамейку запасных на последние три игры сезона.
Коста был лучшим вратарем в начале 2021–2022 годов. Ну если Икер Касильяс хвалил его, я буду молчать...
Коста дебютировал в составе резервной команды 6 августа 2017 года в домашнем поражении со счетом 1:2 против Жиля Висенте. Он закончил сезон, сыграв еще 31 матча.
15 мая 2018 года Коста продлил свой контракт до июня 2022 года. В сентябре он был назван клубом «Новичок года», в конце того же года, испанец Икер Касильяс, играя за первую команду, хвалил его, считая его своим «преемником».
Коста выиграл Юношескую лигу УЕФА 2018–19 вместе с «Порту», победив «Челси» со счетом 3:1 в финале в Ньоне, Швейцария, 29 апреля. Несколько дней спустя, после того, как Касильяс перенес сердечный приступ, Вана заменил его в качестве стартового вратаря, а Коста был вызван на скамейку запасных на последние три игры сезона.
Коста был лучшим вратарем в начале 2021–2022 годов. Ну если Икер Касильяс хвалил его, я буду молчать...