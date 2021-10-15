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Диого Кошта близок к продлению контракта с «Порту»

вчера, 09:18

Голкипер «Порту» Диого Кошта близок к продлению контракта с клубом, об этом сообщает источник.

Утверждается, что агент игрока уже согласовал новый договор с португальским клубом.

Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2026 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:44
Коста родился в Ротристе, в семье португальцев, и в возрасте 7 лет переехал в Санту-Тирсу. Он присоединился к академии Порту в 2011 году.

Коста дебютировал в составе резервной команды 6 августа 2017 года в домашнем поражении со счетом 1:2 против Жиля Висенте. Он закончил сезон, сыграв еще 31 матча.

15 мая 2018 года Коста продлил свой контракт до июня 2022 года. В сентябре он был назван клубом «Новичок года», в конце того же года, испанец Икер Касильяс, играя за первую команду, хвалил его, считая его своим «преемником».

Коста выиграл Юношескую лигу УЕФА 2018–19 вместе с «Порту», ​​победив «Челси» со счетом 3:1 в финале в Ньоне, Швейцария, 29 апреля. Несколько дней спустя, после того, как Касильяс перенес сердечный приступ, Вана заменил его в качестве стартового вратаря, а Коста был вызван на скамейку запасных на последние три игры сезона.

Коста был лучшим вратарем в начале 2021–2022 годов. Ну если Икер Касильяс хвалил его, я буду молчать...
drug01
drug01
вчера в 09:31
Это будет хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:23
Было бы неплохо...
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