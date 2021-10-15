Диого Кошта близок к продлению контракта с «Порту»

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вчера, 09:18

Голкипер «Порту» близок к продлению контракта с клубом, об этом сообщает источник.

Утверждается, что агент игрока уже согласовал новый договор с португальским клубом.

Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2026 года.