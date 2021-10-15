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«Ювентус» хочет продать Рабьо из-за высокой зарплаты

вчера, 13:02

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает источник, руководство туринского клуба не хочет платить 26-летнему французу 7 млн евро в год, поэтому «Юве» готов расстаться с игроком.

Одним из главных претендентов на хавбека считается «Ньюкасл».

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протон
протон
вчера в 19:31
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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:43
«Арсенал» проявил интерес к 26-летнему полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабьо, уход которого из Юве не за горами.

Согласно новому отчету, «Арсенал» намерен продолжить свою последнюю традицию набегов на европейских гигантов для замены своих нежелательных игроков, и совсем недавно они нацелились на Адриена Рабьо.

Микель Артета считает, что изгой «Ювентуса» может продемонстрировать свой истинный потенциал в Премьер-Лиге, и готов схватить его следующим летом или даже в предстоящее январское трансферное окно. У Рабьо есть контракт с гигантами Серии А до 2023 года, но он, скорее всего, рано или поздно выйдет из состава «Бьянконери».

Бывший игрок Пари Сен-Жермен, Рабьо перешел в Ювентус в 2019 году на правах бесплатного трансфера. В то время это казалось масштабным переворотом, но 26-летний полузащитник изо всех сил пытался реализовать свой потенциал в Италии, часто борясь с отсутствием последовательности и формы.

У француза не так уж и много проблем с получением регулярного игрового времени, но из-за его нехватки качественных игр «Ювентус» в последние годы бездельничает против своих соперников.

Однако это не остановило «Арсенала»: они готовы предоставить Рабьо возможность «возродить» его карьеру. Очевидно, «канониры» ищут подкрепление в полузащите, стремясь найти идеального партнера для Томаса посреди парка.

Бывший юношеский игрок «Манчестер Сити» провел более 200 совместных матчей за время своего пребывания в Италии и Франции, а за свою страну выиграл 22 матча за сборную.

26-летний футболист был связан с переездом в Англию в прошлом, когда «Ньюкасл Юнайтед» недавно зарегистрировал свой интерес к игроку. Но «Арсенал» кажется гораздо более логичным местом назначения для бывшей звезды ПСЖ, поскольку он стремится сделать следующий шаг в своей карьере.
Спрут1899
Спрут1899
вчера в 13:16
Интересно...А много других глупцов, кто хочет платить ему такую зарплату да ещё и иметь эело с его мамашей...? Почему в Турине всегда думают, что они самые умные , а вокруг одни простачки и благотворители...?))
Cat01
Cat01
вчера в 13:16
Юве умеет считать деньги
ДСА
ДСА
вчера в 13:16
Надо было думать когда контракт подписывали.
drug01
drug01
вчера в 13:14
А кто его купит
2uw73zvywvvn
2uw73zvywvvn
вчера в 13:10
Очень правильная мысль
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