«Ювентус» хочет продать Рабьо из-за высокой зарплаты

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может покинуть клуб в ближайшее время.
Как сообщает источник, руководство туринского клуба не хочет платить 26-летнему французу 7 млн евро в год, поэтому «Юве» готов расстаться с игроком.
Одним из главных претендентов на хавбека считается «Ньюкасл».
Согласно новому отчету, «Арсенал» намерен продолжить свою последнюю традицию набегов на европейских гигантов для замены своих нежелательных игроков, и совсем недавно они нацелились на Адриена Рабьо.
Микель Артета считает, что изгой «Ювентуса» может продемонстрировать свой истинный потенциал в Премьер-Лиге, и готов схватить его следующим летом или даже в предстоящее январское трансферное окно. У Рабьо есть контракт с гигантами Серии А до 2023 года, но он, скорее всего, рано или поздно выйдет из состава «Бьянконери».
Бывший игрок Пари Сен-Жермен, Рабьо перешел в Ювентус в 2019 году на правах бесплатного трансфера. В то время это казалось масштабным переворотом, но 26-летний полузащитник изо всех сил пытался реализовать свой потенциал в Италии, часто борясь с отсутствием последовательности и формы.
У француза не так уж и много проблем с получением регулярного игрового времени, но из-за его нехватки качественных игр «Ювентус» в последние годы бездельничает против своих соперников.
Однако это не остановило «Арсенала»: они готовы предоставить Рабьо возможность «возродить» его карьеру. Очевидно, «канониры» ищут подкрепление в полузащите, стремясь найти идеального партнера для Томаса посреди парка.
Бывший юношеский игрок «Манчестер Сити» провел более 200 совместных матчей за время своего пребывания в Италии и Франции, а за свою страну выиграл 22 матча за сборную.
26-летний футболист был связан с переездом в Англию в прошлом, когда «Ньюкасл Юнайтед» недавно зарегистрировал свой интерес к игроку. Но «Арсенал» кажется гораздо более логичным местом назначения для бывшей звезды ПСЖ, поскольку он стремится сделать следующий шаг в своей карьере.
Согласно новому отчету, «Арсенал» намерен продолжить свою последнюю традицию набегов на европейских гигантов для замены своих нежелательных игроков, и совсем недавно они нацелились на Адриена Рабьо.
Микель Артета считает, что изгой «Ювентуса» может продемонстрировать свой истинный потенциал в Премьер-Лиге, и готов схватить его следующим летом или даже в предстоящее январское трансферное окно. У Рабьо есть контракт с гигантами Серии А до 2023 года, но он, скорее всего, рано или поздно выйдет из состава «Бьянконери».
Бывший игрок Пари Сен-Жермен, Рабьо перешел в Ювентус в 2019 году на правах бесплатного трансфера. В то время это казалось масштабным переворотом, но 26-летний полузащитник изо всех сил пытался реализовать свой потенциал в Италии, часто борясь с отсутствием последовательности и формы.
У француза не так уж и много проблем с получением регулярного игрового времени, но из-за его нехватки качественных игр «Ювентус» в последние годы бездельничает против своих соперников.
Однако это не остановило «Арсенала»: они готовы предоставить Рабьо возможность «возродить» его карьеру. Очевидно, «канониры» ищут подкрепление в полузащите, стремясь найти идеального партнера для Томаса посреди парка.
Бывший юношеский игрок «Манчестер Сити» провел более 200 совместных матчей за время своего пребывания в Италии и Франции, а за свою страну выиграл 22 матча за сборную.
26-летний футболист был связан с переездом в Англию в прошлом, когда «Ньюкасл Юнайтед» недавно зарегистрировал свой интерес к игроку. Но «Арсенал» кажется гораздо более логичным местом назначения для бывшей звезды ПСЖ, поскольку он стремится сделать следующий шаг в своей карьере.