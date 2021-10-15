«Ювентус» хочет продать Рабьо из-за высокой зарплаты

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вчера, 13:02

Полузащитник «Ювентуса» может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает источник, руководство туринского клуба не хочет платить 26-летнему французу 7 млн евро в год, поэтому «Юве» готов расстаться с игроком.

Одним из главных претендентов на хавбека считается «Ньюкасл».