«Реал» хочет подписать защитника «Лиона»

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вчера, 11:24

Защитник «Лиона» попал в сферу интересов «Реала».

У бельгийца остался последний год по контракту с французским клубом. Следующим летом «Реал» рассчитывает подписать защитника в качестве свободного агента. Если данный переход не состоится, мадридский клуб может оформить трансфер защитника «Боруссии» Менхенгладбах.

В нынешнем сезоне Денайе провёл 8 матчей за «Лион» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол.