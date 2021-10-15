«Реал» хочет подписать защитника «Лиона»

Защитник «Лиона» Джейсон Денайе попал в сферу интересов «Реала».
У бельгийца остался последний год по контракту с французским клубом. Следующим летом «Реал» рассчитывает подписать защитника в качестве свободного агента. Если данный переход не состоится, мадридский клуб может оформить трансфер защитника «Боруссии» Менхенгладбах.
В нынешнем сезоне Денайе провёл 8 матчей за «Лион» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол.
Согласно сообщению, «Реал» рассматривает возможность бесплатного трансфера, чтобы укрепить основу своей защиты в трансферном окне следующего лета. С этой целью на их радарах появился один из вариантов - защитник Лиона Джейсон Денайер.
Джейсон Денайер перешел в «Лион» из «Манчестер Сити» летом 2018 г. и с тех пор превратился в надежного центрального защитника. Являясь опорой для клуба, бельгийский футболист провел 127 матчей за Лион, забив при этом шесть мячей.
Однако «Лион» находится в шатком положении с точки зрения долгосрочного будущего 26-летнего футболиста, который вступил в последний год своего контракта на стадионе «Гроупама». Такая ситуация вызвала интерес у «Реала», который ищет на рынке потенциальных свободных агентов в преддверии трансферного окна следующего лета.
Реал Мадрид совершил серьезную ошибку, приняв решение не заменять Серхио Рамоса и Рафаэля Варан хотя бы одним естественным центральным защитником после их ухода летом. Хотя Дэвид Алаба стал возможным центральным защитным решением, стоит отметить, что австриец и Эдер Милитао - единственные надежные центральные защитники в распоряжении Карло Анчелотти.
Хотя Начо время от времени имеет тенденцию производить впечатление, его лучше всего использовать как запасной вариант. Кроме того, игрок сборной Испании находится не на той стороне из 30, что должно побудить Реал Мадрид в любом случае выйти на рынок для центрального защитника, особенно с учетом того, что Хесус Вальехо, вероятно, будет продан на фоне интереса со стороны нескольких клубов Ла Лиги.
Меренги, похоже, действительно намерены исправить свои ошибки с лета, а Антонио Рудигер станет их главной целью на лето. Однако с учетом того, что защитник «Челси» является столь востребованным на трансферном рынке, «Реалу» будет лучше обслуживаться, если оставит свои варианты открытыми, а Денайер появится на их радарах с этой целью.
Согласно сообщению, «Реал» рассматривает возможность бесплатного трансфера, чтобы укрепить основу своей защиты в трансферном окне следующего лета. С этой целью на их радарах появился один из вариантов - защитник Лиона Джейсон Денайер.
Джейсон Денайер перешел в «Лион» из «Манчестер Сити» летом 2018 г. и с тех пор превратился в надежного центрального защитника. Являясь опорой для клуба, бельгийский футболист провел 127 матчей за Лион, забив при этом шесть мячей.
Однако «Лион» находится в шатком положении с точки зрения долгосрочного будущего 26-летнего футболиста, который вступил в последний год своего контракта на стадионе «Гроупама». Такая ситуация вызвала интерес у «Реала», который ищет на рынке потенциальных свободных агентов в преддверии трансферного окна следующего лета.
Реал Мадрид совершил серьезную ошибку, приняв решение не заменять Серхио Рамоса и Рафаэля Варан хотя бы одним естественным центральным защитником после их ухода летом. Хотя Дэвид Алаба стал возможным центральным защитным решением, стоит отметить, что австриец и Эдер Милитао - единственные надежные центральные защитники в распоряжении Карло Анчелотти.
Хотя Начо время от времени имеет тенденцию производить впечатление, его лучше всего использовать как запасной вариант. Кроме того, игрок сборной Испании находится не на той стороне из 30, что должно побудить Реал Мадрид в любом случае выйти на рынок для центрального защитника, особенно с учетом того, что Хесус Вальехо, вероятно, будет продан на фоне интереса со стороны нескольких клубов Ла Лиги.
Меренги, похоже, действительно намерены исправить свои ошибки с лета, а Антонио Рудигер станет их главной целью на лето. Однако с учетом того, что защитник «Челси» является столь востребованным на трансферном рынке, «Реалу» будет лучше обслуживаться, если оставит свои варианты открытыми, а Денайер появится на их радарах с этой целью.