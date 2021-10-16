«Атлетико» предложит Фелипе контракт до 2024 года

«Атлетико» намерен продлить контракт с защитником Фелипе.
Журналист Бруно Андраде сообщает, что бразильскому футболисту, которым интересовалась «Барселона», будет предложено соглашение сроком до 2024 года. Действующий контракт Фелипе истекает в конце текущего сезона.
Фелипе присоединился к «Атлетико» в 2019 году и провел в составе команды 79 матчей во всех турнирах.
Клубы возмущены отсутствием преданности футболистов клубам. Но и сами клубы не лояльны к своим игрокам ))
Клубы возмущены отсутствием преданности футболистов клубам. Но и сами клубы не лояльны к своим игрокам ))