«Атлетико» предложит Фелипе контракт до 2024 года

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вчера, 13:46

«Атлетико» намерен продлить контракт с защитником Фелипе.

Журналист Бруно Андраде сообщает, что бразильскому футболисту, которым интересовалась «Барселона», будет предложено соглашение сроком до 2024 года. Действующий контракт Фелипе истекает в конце текущего сезона.

Фелипе присоединился к «Атлетико» в 2019 году и провел в составе команды 79 матчей во всех турнирах.