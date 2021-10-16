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«Атлетико» предложит Фелипе контракт до 2024 года

вчера, 13:46

«Атлетико» намерен продлить контракт с защитником Фелипе.

Журналист Бруно Андраде сообщает, что бразильскому футболисту, которым интересовалась «Барселона», будет предложено соглашение сроком до 2024 года. Действующий контракт Фелипе истекает в конце текущего сезона.

Фелипе присоединился к «Атлетико» в 2019 году и провел в составе команды 79 матчей во всех турнирах.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 15:11
Это нужный игрок.
shlifen
shlifen
вчера в 14:21, ред.
Интересно что когда продлевали Година, то предлагали ему только контракт на год, якобы "политика клуба подразумевает продление для футболистов старше 30 только на год с опцией, для клуба, ещё на один", хотя уругваец был натурально легендой клуба. А тут руководство клуба осталось прежним, но для Фелипе, в том же возрасте, предлагают продлить на 4 года - морали в спорте нет, есть только выгода или её отсутствие )))

Клубы возмущены отсутствием преданности футболистов клубам. Но и сами клубы не лояльны к своим игрокам ))
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:14
Если Атлетико интересен то продляйте.
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